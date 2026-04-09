‘Caso Plus Ultra’: ‘Julito’ Martínez advierte al Senado que están vulnerando su integridad física por citarle con una depresión aguda

Julio Martínez Martínez, el pagador y amigo de José Luis Rodríguez Zapatero detenido en el Caso Plus Ultra, comunica al Senado que están vulnerando su integridad física y su salud por citarle en el marco de la Comisión del Caso Koldo pese a padecer una depresión aguda. Lo ha hecho a través de un correo electrónico enviado a la Cámara Alta que ha conocido OKDIARIO.

Julio Martínez, conocido en su entorno como Julito, no tendrá más remedio que acudir al Senado tras ser citado por el PP este jueves 9 de abril a las 10:00 horas. Lo hace para no incurrir en un delito de desobediencia, puesto que la ley le obliga a ir.

No obstante, en la víspera de su declaración, este jueves 9 de abril, ha enviado un correo electrónico al Senado avisando, nuevamente, de su estado de salud. El correo se dirige a la Presidencia del Senado que le citó.

El amigo de Zapatero considera que «no está en condiciones de declarar», tal y como acreditaron diversos médicos que le han visitado. Explica que el Senado, que es una institución que debe velar por los derechos de los ciudadanos y el cumplimiento de la ley, en su caso, está vulnerando sus derechos.

Trato desigual respecto a Paqui

También expone en su correo electrónico que «ha tenido un trato desigual» respecto a otras personas que han tenido trato de favor cuando han alegado problemas de salud para no asistir a declaraciones de las comisiones de investigación.

En concreto, se refiere a Francisca Muñoz Cano, la mujer de Santos Cerdán y más conocida como Paqui, que se ha librado de ir al Senado por motivos médicos.

Paqui estuvo disfrutando de las fiestas de Semana Santa en su pueblo, Milagro (Navarra), asistió a las procesiones de pie durante horas y el domingo se fue al centro de salud a que le hicieran un parte médico para no ir al Senado y viajar a Madrid. Pese a que estaba debidamente citada, no compareció el pasado lunes.

Julio Martínez aportó informes médicos

Julio Martínez aportó un informe médico escrito a mano por un médico informando sobre su estado de salud cuando le llegó la citación del Senado. El PP no admitió este documento al decir que era ilegible y Julito aportó nuevos partes médicos, esta vez a ordenador, que evidenciaban su estado de salud.

OKDIARIO publicó estos documentos, con el permiso de su entorno, en los que se recalcaba que padecía «un estrés agudo» que le impedía acudir a la Comisión de Investigación del Senado. También se señalaba que estaba diagnosticado de un «trastorno depresivo ansioso de apreciable severidad».

También aportó su baja, en la que se indica que está incapacitado temporalmente como autónomo durante 90 días. Julio Martínez controlaba una veintena de empresas relacionadas con negocios inmobiliarios y el mundo de la alimentación.

El PP ha mantenido la citación pese a los partes médicos y la baja de Julio Martínez. Quiere ser lo más discreto posible porque no está acostumbrado a ser el centro del foco mediático.

Tomará acciones legales

Julio Martínez cumplirá con su obligación tras asesorarse con juristas de su entorno, pero avisa en el correo electrónico enviado al Senado que podrá tomar las acciones legales oportunas al hacerle acudir a la Comisión en el estado de salud en el que se encuentra.