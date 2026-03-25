Los partes médicos que impiden al pagador de Zapatero en ‘Plus Ultra’, Julito Martínez, ir al Senado: «Tiene estrés agudo»

«Tiene estrés agudo», con estas palabras resume la médico que ha asistido a Julio Martínez Martínez el estado en el que se encuentra el pagador de José Luis Rodríguez Zapatero detenido en el caso Plus Ultra. El empresario pide con estos certificados médicos no asistir a la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado de España, a la cual ha sido citado.

OKDIARIO ha accedido de forma íntegra a los nuevos partes médicos que Julio Martínez Martínez ha presentado en el Senado este miércoles 25 de marzo. El PP citó al amigo de Zapatero y Julio Martínez presentó un parte médico para no asistir que resultó ser ilegible porque estaba escrito a mano por la facultativa.

El pagador de Zapatero ha vuelto al hospital de Alicante donde vive y la médico le ha redactado un nuevo parte médico a ordenador. El documento, fechado a 24 de marzo, se trata de un informe psiquiátrico en el que se señala que está diagnosticado por un trastorno depresivo ansioso de apreciable severidad.

«En esta situación, su nivel de tolerancia al estrés es mínimo y le potencia la gravedad y el riesgo ante determinados estresores», señala la médico. Y prosigue: «No está en condiciones de acudir a la Comisión de Investigación del Senado al objeto de ser interrogado. Sigue en tratamiento multimodal con revisiones periódicas hasta poder ser alta clínica».

Julio Martínez Martínez está siendo tratado a nivel médico desde el pasado 6 de febrero de 2026. Fuentes de su entorno aseguran que su detención en el marco del caso Plus Ultra le supuso un completo shock que ha mermado su estado de salud.

I ncapacitado temporalmente

OKDIARIO ha tenido acceso a más documentos que exponen el estado de salud en el que se encuentra Julio Martínez Martínez. Uno de ellos es la incapacidad temporal que la Generalitat Valenciana le concedió el pasado 23 de febrero. El diagnóstico de la baja es «reacción aguda de estrés».

El documento expone que el proceso será largo y que estará incapacitado durante 90 días para ejercer su actividad como autónomo. Julio Martínez Martínez controla una veintena de empresas, una de ellas es Análisis Relevante, la que se encargaba de pagar a las hijas de Zapatero.

Una nueva carta al Senado

Julio Martínez Martínez también ha remitido este 25 de marzo una nueva carta dirigida al senador Eloy Suárez, que preside la Comisión de Investigación sobre el caso Koldo, para pedirle que no puede asistir a la comparecencia. Adjunta junto a su misiva los partes médicos que exponen su estado de salud.

«Soy consciente de la importancia de la labor que están ustedes llevando en la Comisión de referencia, pero mi estado de salud me obliga nuevamente a manifestarle mi imposibilidad de asistir el día 9 de abril de 2026 a la Comisión que usted preside», explica el pagador de Zapatero detenido en el caso Plus Ultra.

Y prosigue: «No obstante lo cual, les reitero que en el mismo instante en que me den de alta médica, o que la doctora que me está tratando me diga que mi estado de salud me permite someterme a la citada Comisión, me pondré personalmente en contacto con usted para notificárselo y quedar a su disposición».

La citación de Julio Martínez

El Partido Popular pidió citar a Julio Martínez Martínez en el Senado en el marco de la Comisión del Caso Koldo y el Ministerio del Interior dijo que estaba «ilocalizable». Recalcaron que no le encontraban cuando Julio Martínez está en España y va a firmar al juzgado periódicamente.

Días más tarde, su citación se publicó en el BOE y Julio Martínez acabó recogiéndola. El presidente de la Comisión le requirió un informe médico oficial, redactado en un ordenador, con los argumentos sanitarios y el domicilio habitual para enviarle los requerimientos. Ya se los ha enviado y son los documentos que publica este periódico.

Su amigo José Luis Rodríguez Zapatero ya ha comparecido en el Senado y dio explicaciones sobre su pagador Julio Martínez Martínez. Admitió que cobró en torno medio millón de euros de su conseguidor, que hacía gestiones para la aerolínea Plus Ultra.