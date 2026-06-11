Precio de la gasolina hoy 11 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

El jueves ya está aquí y, aunque todavía queda un día para el viernes, muchos conductores en Madrid empiezan a mirar el depósito con otros ojos. Es ese momento de la semana en el que más de uno decide adelantarse, repostar con calma antes de que lleguen días en los que muchos aprovechan para hacer escapadas y evitar tanto las prisas como las subidas de última hora que a veces aparecen justo antes del fin de semana.

Porque puede que no lo parezca, pero elegir bien dónde repostar sigue marcando la diferencia. No es lo mismo llenar el depósito en una estación cualquiera que hacerlo en una de las más baratas. Al final, unos pocos céntimos por litro acaban convirtiéndose en varios euros cuando te das cuenta de todo lo que has pagado a lo largo de la semana. De este modo, si hoy estás pensando en parar en una gasolinera, conviene tener claro cómo está el precio de la gasolina hoy 11 de junio en la Comunidad de Madrid y, sobre todo, dónde merece más la pena hacerlo, a partir de los datos que reporta el Geoportal de Gasolineras que tiene el Ministerio para la Transición Ecológica.

Precio de la gasolina hoy 11 de junio: dónde repostar más barato en Madrid

Como mencionamos, el Geoportal de Gasolineras que tiene el Ministerio para la Transición Ecológica tiene datos actualizados de los precios de la gasolina y estas son las gasolineras más baratas:

Gasolina 95

Ballenoil , Madrid, Calle Arroyo de la Bulera, S/N. Precio: 1,349 €/l.

, Madrid, Calle Arroyo de la Bulera, S/N. Precio: 1,349 €/l. Plenergy , Meco, Camino del Olivo, 1. Precio: 1,355 €/l.

, Meco, Camino del Olivo, 1. Precio: 1,355 €/l. Ballenoil , Pinto, Carretera M-841 km. 1. Precio: 1,359 €/l.

, Pinto, Carretera M-841 km. 1. Precio: 1,359 €/l. Ballenoil , Pinto, Avenida de Alcotanes, 5. Precio: 1,359 €/l.

, Pinto, Avenida de Alcotanes, 5. Precio: 1,359 €/l. Alcampo , Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa. Precio: 1,369 €/l.

, Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa. Precio: 1,369 €/l. Alcampo , Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500. Precio: 1,369 €/l.

, Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500. Precio: 1,369 €/l. Ballenoil , Madrid, Calle Sinfonía, 9. Precio: 1,369 €/l.

, Madrid, Calle Sinfonía, 9. Precio: 1,369 €/l. Ballenoil , Madrid, Calle Reus, 13. Precio: 1,369 €/l.

, Madrid, Calle Reus, 13. Precio: 1,369 €/l. Petroprix , Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1,369 €/l.

, Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1,369 €/l. Oil+ , Madrid, Calle Muguet, 12. Precio: 1,369 €/l.

, Madrid, Calle Muguet, 12. Precio: 1,369 €/l. Petroprix , Madrid, Calle Secoya, 12. Precio: 1,369 €/l.

, Madrid, Calle Secoya, 12. Precio: 1,369 €/l. Ballenoil , Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2. Precio: 1,369 €/l.

, Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2. Precio: 1,369 €/l. Lavaplus , Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1,369 €/l.

, Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1,369 €/l. Petroprix , Madrid, Avenida Aviación, 22. Precio: 1,369 €/l.

, Madrid, Avenida Aviación, 22. Precio: 1,369 €/l. T9 , Humanes de Madrid, Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1,379 €/l.

, Humanes de Madrid, Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1,379 €/l. Ballenoil , Fuenlabrada, Calle Aneto, 1. Precio: 1,379 €/l.

, Fuenlabrada, Calle Aneto, 1. Precio: 1,379 €/l. Ballenoil , Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19. Precio: 1,379 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19. Precio: 1,379 €/l. Petroprix , Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2. Precio: 1,379 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2. Precio: 1,379 €/l. Ballenoil , Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, S/N. Precio: 1,379 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, S/N. Precio: 1,379 €/l. Plenergy , Fuenlabrada, Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1,379 €/l.

, Fuenlabrada, Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1,379 €/l. Ballenoil , Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78. Precio: 1,379 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78. Precio: 1,379 €/l. Plenergy , Fuenlabrada, Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1,379 €/l.

, Fuenlabrada, Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1,379 €/l. Plenergy , Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla, 36. Precio: 1,379 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla, 36. Precio: 1,379 €/l. Plenergy , Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125. Precio: 1,379 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125. Precio: 1,379 €/l. Ballenoil, Madrid, Avenida Democracia, 41. Precio: 1,387 €/l.

Gasolina 98

Alcampo , Madrid, Calle José Paulete. Precio: 1,479 €/l.

, Madrid, Calle José Paulete. Precio: 1,479 €/l. Alcampo , Alcobendas, Avenida Olímpica, 9. Precio: 1,499 €/l.

, Alcobendas, Avenida Olímpica, 9. Precio: 1,499 €/l. Alcampo , Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500. Precio: 1,526 €/l.

, Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500. Precio: 1,526 €/l. Alcampo , Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa. Precio: 1,529 €/l.

, Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa. Precio: 1,529 €/l. Shell , Madrid, Carrera Valencia km. 14,800. Precio: 1,549 €/l.

, Madrid, Carrera Valencia km. 14,800. Precio: 1,549 €/l. Shell , Ciempozuelos, Carretera M-414 km. 42,100. Precio: 1,549 €/l.

, Ciempozuelos, Carretera M-414 km. 42,100. Precio: 1,549 €/l. Alcampo Fuenlabrada , Fuenlabrada. Precio: 1,553 €/l.

, Fuenlabrada. Precio: 1,553 €/l. Alcampo , Alcorcón, Avenida Europa, S/N. Precio: 1,553 €/l.

, Alcorcón, Avenida Europa, S/N. Precio: 1,553 €/l. Alcampo , Colmenar Viejo, Calle Tejera, 2. Precio: 1,559 €/l.

, Colmenar Viejo, Calle Tejera, 2. Precio: 1,559 €/l. Confor Auto , Alcobendas, Avenida de la Industria, 45. Precio: 1,559 €/l.

, Alcobendas, Avenida de la Industria, 45. Precio: 1,559 €/l. BP San Peter 365 , Madrid, A-3 km. 11,2. Precio: 1,569 €/l.

, Madrid, A-3 km. 11,2. Precio: 1,569 €/l. Merodio , Colmenar Viejo, Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: 1,569 €/l.

, Colmenar Viejo, Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: 1,569 €/l. Galp , Villalba de Guadarrama, Calle Matadero. Precio: 1,579 €/l.

, Villalba de Guadarrama, Calle Matadero. Precio: 1,579 €/l. BP Dualez 365 , El Álamo, Carretera M-404 km. 4,950. Precio: 1,579 €/l.

, El Álamo, Carretera M-404 km. 4,950. Precio: 1,579 €/l. BP Río Corvo 365 , Alcalá de Henares. Precio: 1,579 €/l.

, Alcalá de Henares. Precio: 1,579 €/l. Galp , Navalcarnero, Polígono Alparache. Precio: 1,579 €/l.

, Navalcarnero, Polígono Alparache. Precio: 1,579 €/l. E.Leclerc , Aranjuez, Paseo Del Deleite, 13. Precio: 1,579 €/l.

, Aranjuez, Paseo Del Deleite, 13. Precio: 1,579 €/l. Shell , Móstoles, Glorieta de los Jazmines. Precio: 1,579 €/l.

, Móstoles, Glorieta de los Jazmines. Precio: 1,579 €/l. Cepsa San Fernando 365 , San Fernando de Henares. Precio: 1,589 €/l.

, San Fernando de Henares. Precio: 1,589 €/l. Repsol Nassica 365 , Getafe. Precio: 1,599 €/l.

, Getafe. Precio: 1,599 €/l. Confort Auto , Aldehuela y La Torrecilla. Precio: 1,599 €/l.

, Aldehuela y La Torrecilla. Precio: 1,599 €/l. Cepsa La Gavia 365 , Madrid. Precio: 1,599 €/l.

, Madrid. Precio: 1,599 €/l. BP La Gavia 365 , Madrid. Precio: 1,599 €/l.

, Madrid. Precio: 1,599 €/l. Galp , Alcalá de Henares, Vía Complutense. Precio: 1,609 €/l.

, Alcalá de Henares, Vía Complutense. Precio: 1,609 €/l. Avia, Alcorcón, Carretera M-506 km. 4. Precio: 1,609 €/l.

Diésel

Ballenoil , Madrid, Calle Sinfonía, 9. Precio: 1,419 €/l.

, Madrid, Calle Sinfonía, 9. Precio: 1,419 €/l. Ballenoil , Madrid, Calle Reus, 13. Precio: 1,419 €/l.

, Madrid, Calle Reus, 13. Precio: 1,419 €/l. Oil+ , Madrid, Calle Muguet, 12. Precio: 1,419 €/l.

, Madrid, Calle Muguet, 12. Precio: 1,419 €/l. Petroprix , Madrid, Calle Secoya, 12. Precio: 1,419 €/l.

, Madrid, Calle Secoya, 12. Precio: 1,419 €/l. Petroprix , Madrid, Avenida Aviación, 22. Precio: 1,419 €/l.

, Madrid, Avenida Aviación, 22. Precio: 1,419 €/l. Ballenoil , Pinto, Carretera M-841 km. 1. Precio: 1,429 €/l.

, Pinto, Carretera M-841 km. 1. Precio: 1,429 €/l. Ballenoil , Pinto, Avenida de Alcotanes, 5. Precio: 1,429 €/l.

, Pinto, Avenida de Alcotanes, 5. Precio: 1,429 €/l. Ballenoil , Madrid, Avenida Nuestra Señora de Fátima, 22. Precio: 1,439 €/l.

, Madrid, Avenida Nuestra Señora de Fátima, 22. Precio: 1,439 €/l. Ballenoil , Madrid, Calle Arroyo de la Bulera, S/N. Precio: 1,449 €/l.

, Madrid, Calle Arroyo de la Bulera, S/N. Precio: 1,449 €/l. Ballenoil , Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19. Precio: 1,479 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19. Precio: 1,479 €/l. Petroprix , Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2. Precio: 1,479 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2. Precio: 1,479 €/l. Ballenoil , Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, S/N. Precio: 1,479 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, S/N. Precio: 1,479 €/l. Ballenoil , Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78. Precio: 1,479 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78. Precio: 1,479 €/l. Plenergy , Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla, 36. Precio: 1,479 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla, 36. Precio: 1,479 €/l. Plenergy , Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125. Precio: 1,479 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125. Precio: 1,479 €/l. OD06 , Pinto, Calle Mochuelos, 1. Precio: 1,479 €/l.

, Pinto, Calle Mochuelos, 1. Precio: 1,479 €/l. Galp , Pinto, Carretera M506 PK 26. Precio: 1,484 €/l.

, Pinto, Carretera M506 PK 26. Precio: 1,484 €/l. Plenergy , Meco, Camino del Olivo, 1. Precio: 1,485 €/l.

, Meco, Camino del Olivo, 1. Precio: 1,485 €/l. Galp , Pinto, Carretera M-506 km. 24. Precio: 1,489 €/l.

, Pinto, Carretera M-506 km. 24. Precio: 1,489 €/l. Alcampo , Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa. Precio: 1,489 €/l.

, Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa. Precio: 1,489 €/l. Alcampo Fuenlabrada , Fuenlabrada. Precio: 1,489 €/l.

, Fuenlabrada. Precio: 1,489 €/l. Alcampo , Torrejón de Ardoz. Precio: 1,489 €/l.

, Torrejón de Ardoz. Precio: 1,489 €/l. Beroil , Móstoles, Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1,489 €/l.

, Móstoles, Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1,489 €/l. Alcampo, Alcorcón, Avenida Europa, S/N. Precio: 1,489 €/l.

Cómo consultar los precios antes de repostar y evitar sorpresas

Para no ir a ciegas, muchos conductores ya tiran de herramientas que permiten comparar precios antes de salir de casa o incluso desde el móvil. Una de las más utilizadas es la que precisamente hemos usado para mostrarte los precios de arriba. Se tata del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica ya que esta plataforma recoge los datos que facilitan las propias estaciones de servicio y los actualiza prácticamente en tiempo real.

Gracias a esto, se puede filtrar por tipo de combustible, buscar por municipio o directamente ordenar las estaciones de la más barata a la más cara. Además, incluye un mapa interactivo como el que ahora ves que permite ver rápidamente qué opciones hay cerca y cuánto cuesta cada litro en ese momento. De este modo, y en días como hoy, en mitad de la semana y con el fin de semana ya asomando, tener esta información a mano puede ahorrar tiempo y dinero. Y eso, cuando toca repostar, siempre viene bien.