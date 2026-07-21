La Comunidad de Madrid celebrará del 2 al 12 de octubre la fiesta de la Hispanidad con EEUU como país invitado

La Comunidad de Madrid ha presentado este martes la sexta edición de Hispanidad, la gran cita de la cultura en español que se celebrará del 2 al 12 de octubre con más de 150 actividades de música, gastronomía, cine, folclore, arte y patrimonio repartidas por la capital y la región. Estados Unidos será el país invitado por el 250 aniversario de su independencia.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha sido el encargado de desgranar la programación, que tendrá como gran protagonista al artista colombiano Sebastián Yatra. El cantante ofrecerá un concierto gratuito en la Plaza de España el 10 de octubre bajo el lema Todos los acentos del español caben en Madrid.

Junto a Yatra, la Plaza de España acogerá también el concierto de Marta Sánchez, el 11 de octubre, mientras que el maestro cubano Arturo Sandoval —referente del jazz fusión— actuará y ofrecerá además una clase magistral en el Teatro Magno. Completan el cartel la cantante Aymée Nuviola, la francovenezolana La Chica, el grupo peruano Tipa Tipo, los colombianos Los Cumbia Stars, el cubano Cimafunk y artistas españoles como Lin Cortés, Nat Simons y Los Nikis de la Pradera, además de la presencia flamenca del Corral de la Morería en la Plaza Mayor.

La cabalgata recorrerá la Gran Vía con 15 carrozas

La gran cabalgata popular volverá a recorrer la Gran Vía el 4 de octubre con 15 carrozas, dos de ellas dedicadas especialmente a Madrid y a Estados Unidos. En homenaje al país invitado, participará también Guam, territorio estadounidense en el Pacífico, en un guiño a la vinculación histórica entre ambos países.

El homenaje a Estados Unidos se extenderá a otras propuestas como la actuación de la World Street Brass Band de Nueva Orleans, el espectáculo De Broadway a la Gran Vía, una jornada sobre coleccionismo de arte español organizada con el Meadows Museum de Dallas y el proyecto 1776-We The Hispanics, con una exposición en la Puerta del Sol. También se celebrará el foro Tradición Jurídica Hispánica y una iniciativa de la NFL centrada en la cultura del fútbol americano.

Como novedad de esta edición, el espacio de Puente del Rey incorporará por primera vez actividades deportivas y gastronómicas. Entre ellas destacan la Carrera de la Hispanidad Madrid corre en español, organizada junto a Madblue el 11 de octubre, y Ágave y Maíz. Gran Festival Mexicano, una cita de tres días en colaboración con Casa de México y Sello Copil.

A la organización se suman instituciones como la Embajada de Estados Unidos, el Real Jardín Botánico, la Galería de las Colecciones Reales, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Casa América, el Museo Cerralbo, el Centro Sefarad-Israel y la Fundación Mapfre, entre otras.

La red de espacios culturales de la Comunidad también se volcará con la hispanidad. Teatros del Canal programará Baco polaco, de Mauricio Kartum, y Ferial de Calaveras, de Aguas Calientes, además de un ciclo de cine y flamenco. La Casa Museo de Lope de Vega acogerá la exposición Pintura de castas, y el Teatro Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial ofrecerá el concierto de Marta Espinós.

El 12 de octubre, la Plaza de Toros de Las Ventas albergará la tradicional Corrida de la Hispanidad, y la Fiesta Nacional se celebrará en los municipios con las bandas de Arroyomolinos, Chinchón, Móstoles, Navalcarnero, Vallecas, Villa de Madrid y Villa del Prado.

Récord de asistencia en la última edición

La edición de 2025 batió su récord histórico con más de 900.000 asistentes, un 30% más que el año anterior, y generó un impacto económico superior a los 46 millones de euros, con un retorno de casi 10 euros por cada euro invertido, según los datos aportados por la Comunidad de Madrid.