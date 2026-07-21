Detenido un hombre de 61 años por el asesinato de su mujer en Almoradí (Alicante)

Un hombre, de 61 años, ha resultado detenido por la Guardia Civil como presunto autor de la muerte de su pareja, una mujer de 56 años, en una vivienda en Almoradí (Alicante). La pareja, según fuentes de la Guardia Civil, era estable. Pero uno y otro estaban dentro del sistema Viogén por una denuncia previa de 2008, desactivada en 2009.

En principio, la muerte de la mujer se había producido a consecuencia de un supuesto accidente doméstico. Pero ese argumento se tambalea a estas horas. La investigación, de hecho, ha dado un giro inesperado gracias a las pesquisas del equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil.

Ahora se investiga si, en realidad, la mujer no murió por un accidente, sino que fue asesinada por su propia pareja. De hecho, el sospechoso ya está detenido. Lo que ahora está bajo la lupa de los investigadores es un presunto caso de violencia de género.

Los hechos se han producido en una vivienda de Almoradí, a las 23:00 horas de la noche de este pasado lunes. Almoradí es un municipio de 24.000 habitantes ubicado en la comarca de la Vega Baja del Segura, al sur de la provincia de Alicante.

La Guardia Civil recibió el aviso de la muerte de la mujer en torno a las 23:00 horas del lunes, como se ha dicho. Desde esa hora, los agentes investigan la muerte de la mujer bajo la hipótesis de que se trata de un caso de violencia de género, a raíz de ciertas contradicciones observadas en el marido. De confirmarse los indicios que han llevado a investigar el caso como de violencia machista, se trataría de la sexta víctima en este 2026 en la Comunidad Valenciana.

El hombre tiene antecedentes en el sistema Viogén, según ha explicado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. En concreto, fue detenido por una denuncia de la ahora fallecida en el año 2008. La denuncia quedó desactivada en 2009 por «falta de medidas judiciales». No hay constancia de que desde entonces (2009) hasta ahora (2026) se haya activado en el sistema Viogén ninguna otra nueva incidencia o denuncia.

Ahora, los especialistas están efectuando las primeras diligencias y todas las líneas de investigación continúan abiertas, según la Guardia Civil. El Equipo de Mujer y Menor (EMUME) y el Laboratorio de Criminalística de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante han asumido la investigación del caso, según las mismas fuentes.