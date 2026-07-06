Prisión incondicional para el detenido por matar a su mujer e hija en Cañada de Fenollar (Alicante)

La magistrada titular de la Plaza Número 3 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Alicante ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido como presunto autor de la muerte de su mujer y una de sus hijas y herir a otra, la noche del pasado jueves en una vivienda de la partida rural de Cañada de Fenollar, en Alicante.

La magistrada ha tomado esta decisión tras desplazarse junto con la comisión judicial al centro hospitalario donde el hombre sigue ingresado, para tomarle declaración. Al detenido se le imputan dos delitos de asesinatos consumados (los de su mujer y una de sus hijas) y otro en grado de tentativa (el de la otra hija, que resultó herida), y será conducido por las fuerzas de seguridad al centro penitenciario una vez reciba el alta médica en el hospital.

Además, la instructora ha impuesto al detenido como medida cautelar la prohibición de aproximación a menos de 500 metros de la hija a la que supuestamente hirió, de su vivienda, lugar de trabajo, estudios o de cualquier otro sitio que frecuente, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio.

Finalmente, la juez ha acordado inhibirse de cualquier actuación en favor de su compañera de la plaza 2 de la misma sección. Esta última ya tenía abiertas diligencias previas en torno a este caso y es la competente para seguir con la instrucción de la causa.

Los hechos, tal como publicó OKDIARIO, ocurrieron el jueves de la pasada semana en torno a las 20:00 horas. La hija llamó al 112 y a la Policía Local para informar de lo ocurrido. Las patrullas que se personaron en la vivienda familiar no pudieron hacer nada por salvar la vida de las dos víctimas mortales y trasladaron al hospital al supuesto agresor y a una de sus hijas. Al parecer, el hombre habría intentado autolesionarse.

A lo largo de este jueves se han venido sucediendo los minutos de silencio en toda la Comunidad Valenciana en señal de condena por estos asesinatos en ayuntamientos, diputaciones e instituciones públicas de la Comunidad Valenciana. Incluso, en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio de Soneja, donde en esos momentos se encontraban, entre otros, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina; la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; y el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, entre otros.

El pasado viernes, el Ayuntamiento de Alicante decretó luto oficial desde las 14:00 horas de este viernes hasta la medianoche de este pasado domingo en señal de duelo. Así, las banderas del edificio consistorial han lucido todo el fin de semana a media asta. El decreto que ordenó ese luto oficial fue firmado por el alcalde de la ciudad, Luis Barcala.