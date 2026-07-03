Un hombre mata a su mujer y a una de sus hijas y deja herida de gravedad a otra en Alicante

Un hombre ha matado, presuntamente, a su mujer y una de sus hijas y ha dejado herida de gravedad a otra en la vivienda en la que todos residían en la partida de El Fenollar (Alicante). Ya ha sido detenido, aunque ahora mismo se encuentra bajo custodia policial en un hospital de la zona.

Los hechos ocurrieron este jueves en torno a las 20:00 horas. La hija que se encuentra ingresada llamó al 112 y a la Policía Local para informar de lo ocurrido. Las patrullas que se personaron en la vivienda familiar no pudieron hacer nada por salvar la vida de las dos víctimas mortales y trasladaron al hospital al supuesto agresor y a una de sus hijas. Al parecer, el hombre habría intentado autolesionarse.

En el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (Viogén) no constaba información ni de las víctimas ni del autor de los hechos.

El hombre, según recoge el diario Información, regenta una churrería en San Vicente del Raspeig. En torno a las 22:00 horas, varios familiares se personaron en la vivienda, entre ellos una prima que trabaja con el detenido, pero no pudieron acceder a ella porque la zona ya estaba acordonada.