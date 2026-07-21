La reflexión de Enrique Bunbury sobre la religión y su infancia: «Consiguieron alejarme brutalmente de todas las creencias»

Enrique Bunbury siempre ha demostrado que es un artista sincero. De esta forma, suele aprovechar sus intervenciones públicas para compartir reflexiones sobre su trayectoria, sus inquietudes y las experiencias que han marcado su vida.

En la promoción de De un siglo anterior, el disco que ha publicado el 17 de abril de 2026, el ex líder de Héroes del Silencio ha hablado con total sinceridad sobre la educación que recibió durante su infancia y cómo esta terminó influyendo en su manera de entender la religión.

Lejos de lanzar una crítica generalizada, Bunbury explicó que el paso de los años le ha permitido revisar muchas de las ideas que tenía cuando era joven. De hecho, reconoce que hoy distingue claramente entre las instituciones y el mensaje que transmite el cristianismo, una diferencia que ha cambiado por completo su visión.

Una infancia marcada por la religión

En una de sus últimas entrevistas, el cantante recordó que pasó buena parte de su infancia y adolescencia en distintos colegios privados de Zaragoza, la mayoría de ellos de carácter confesional.

Aquella experiencia, según explicó, tuvo un efecto muy distinto al que pretendía la formación que recibió. «Crecí en colegios… llamémosles religiosos ultracatólicos. Consiguieron todo lo contrario en mí, alejarme brutalmente de todas las creencias que me querían inculcar», comentó al respecto.

Se trata de una reflexión personal sobre su experiencia, que el músico contextualiza como parte de un proceso de evolución que ha ido desarrollando con el paso del tiempo.

Una visión que ha cambiado

Si algo quiso dejar claro Enrique Bunbury es que hoy contempla aquella etapa desde una perspectiva completamente diferente. Según cuenta, ha aprendido a separar la dimensión institucional de la religión de las enseñanzas que recoge el Nuevo Testamento.

«Con el tiempo he sabido distinguir entre la institución y el hecho de dónde viene la creencia, las enseñanzas del Nuevo Testamento y la figura de Jesús», declaró. Esa evolución le ha llevado a valorar aspectos que anteriormente rechazaba de forma casi automática.

«De repente, veo a un individuo cuyas enseñanzas, todas, me parecen bien en realidad. De hecho, vivimos un poco bajo sus reglas, queramos o no. La civilización occidental tiene mucho que ver con las enseñanzas del cristianismo», recalca.

El valor de la compasión

Enrique Bunbury ha subrayado que muchos de los principios presentes en el mensaje cristiano continúan teniendo plena vigencia desde un punto de vista humano.

«Son enseñanzas que, en realidad, no hacen mal a nadie. Precisamente consiste en eso, en tener la piedad, la misericordia, la consideración hacia quienes están en situación inferior a ti… todas estas cosas, que desde otros ángulos se han aceptado fácilmente», explicó.

El artista considera que esa reflexión le ha permitido abandonar posiciones mucho más radicales que mantuvo durante años. «Mi visión ha cambiado totalmente. Yo discriminaba absolutamente todo y ahora hay cosas que me parecen bien; otras, no tan bien. Es interesante no caer en el fanatismo contrario», concluyó.

Una trayectoria importante

Estas declaraciones llegan mientras Bunbury presenta De un siglo anterior, el álbum con el que continúa ampliando una de las carreras más sólidas del rock en español.

El trabajo sucede a Cuentas pendientes, publicado en 2025, un disco cuyo título ya anticipaba el tono introspectivo que caracteriza buena parte de sus últimas composiciones.

A lo largo de los años, el cantante ha acostumbrado a introducir en sus canciones referencias filosóficas, literarias y espirituales, convirtiendo la reflexión en una de las señas de identidad de su obra.

Más de cuatro décadas en la música

Nacido en Zaragoza el 11 de agosto de 1967, Enrique Bunbury comenzó a interesarse por la música desde muy joven. Aprendió a tocar la guitarra con apenas 13 años y poco después empezó a formar parte de diferentes grupos de la escena zaragozana, como Apocalipsis, Rebel Waltz, Proceso Entrópico, Zumo de Vidrio o Niños del Brasil. No obstante, El gran salto llegaría en 1988, cuando fundó Héroes del Silencio junto a Juan Valdivia, Joaquín Cardiel y Pedro Andreu.

La banda no tardó en convertirse en uno de los mayores fenómenos del rock español, con una repercusión que también alcanzó numerosos países de Europa y Latinoamérica. Discos como El mar no cesa, Senderos de traición, El espíritu del vino, Avalancha o Parasiempre marcaron a toda una generación y siguen siendo referencias imprescindibles dentro de nuestra industria.

Tras la separación del grupo en 1996, Bunbury inició una nueva etapa con Radical Sonora, un álbum producido por Phil Manzanera que sorprendió por su apuesta sonora y que marcó el comienzo de una carrera caracterizada por la experimentación constante. Desde entonces ha transitado por estilos muy distintos, incorporando influencias del rock, la electrónica, la música latinoamericana, el folk o el flamenco, pero sin dejar de lado su esencia.