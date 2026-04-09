Juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama, en directo: última hora de las declaraciones desde el Tribunal Supremo
La tercera y última jornada del juicio por el caso Koldo encara hoy un momento clave en el Tribunal Supremo con la declaración de la empresaria Carmen Pano, quien sostiene haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE por indicación del empresario Víctor de Aldama, versión que este último niega.
En el banquillo continúan el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, en una sesión que también incluye el testimonio de la hija de Pano, investigada junto a ella en la Audiencia Nacional por un presunto fraude millonario en hidrocarburos, así como el de otros implicados en supuestas entregas de dinero. La vista cierra la primera semana de un proceso marcado por acusaciones cruzadas y revelaciones que pueden tener un fuerte impacto político.
Juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama, en directo: última hora de las declaraciones desde el Tribunal Supremo
¿A cuántos años se enfrentan los acusados?
El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos afronta una petición de 24 años de cárcel; Koldo García, 19 y medio; y Aldama, 7. Los dos primeros están en prisión provisional.
Citada la empleada con la que se reunió Joseba Izaguirre
Este jueves también está citada la empleada con la que se reunió dos veces el hermano de Koldo García en República Dominicana, según el fiscal, para recoger un total de 20.000 euros de Aldama que irían destinados a Ábalos y su asesor.
Llega Aldama al Supremo
El empresario Víctor de Aldama ha llegado al Tribunal Supremo para asistir a la tercera sesión del juicio sobre el caso Koldo.
¿Quién declara hoy?
La tercera y última sesión de la semana del juicio que celebra el Tribunal Supremo acogerá el testimonio de Carmen Pano y de su hija Leonor, ambas investigadas en la Audiencia Nacional por un fraude millonario en el sector de hidrocarburos, y también el del hombre que llevó en coche a la primera para realizar, presuntamente, la primera entrega de dinero.
Carmen Pano declara hoy en una jornada clave del ‘caso Koldo’
Arranca la cobertura en directo de la tercera jornada del juicio a Ábalos con el foco en el supuesto pago de 90.000 euros
A las 10.00 horas de hoy comenzará en el Tribunal Supremo una sesión clave del juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, marcada por la esperada declaración de la empresaria Carmen Pano. La testigo asegura haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE, una versión que choca con la defensa de Aldama y que puede resultar determinante en el desarrollo de una causa que centra la atención política y judicial en España.
También declara el chófer de Carmen Pano
Este jueves también está prevista la declaración de Álvaro Gallego, el chófer que supuestamente trasladó hasta la sede del PSOE a Carmen Pano, quien declaró haber llevado dinero en efectivo a Ferraz. Su declaración estaba prevista para la primera jornada del martes, pero fue pospuesta.