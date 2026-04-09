La tercera y última jornada del juicio por el caso Koldo encara hoy un momento clave en el Tribunal Supremo con la declaración de la empresaria Carmen Pano, quien sostiene haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE por indicación del empresario Víctor de Aldama, versión que este último niega.

En el banquillo continúan el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, en una sesión que también incluye el testimonio de la hija de Pano, investigada junto a ella en la Audiencia Nacional por un presunto fraude millonario en hidrocarburos, así como el de otros implicados en supuestas entregas de dinero. La vista cierra la primera semana de un proceso marcado por acusaciones cruzadas y revelaciones que pueden tener un fuerte impacto político.

Juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama, en directo: última hora de las declaraciones desde el Tribunal Supremo