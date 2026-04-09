Precio de la gasolina hoy 9 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Con la Semana Santa ya en el recuerdo de todos, los conductores ya han retomado la rutina desde hace días, y en Andalucía como en el resto de España, preocupa el precio de la gasolina si bien este es un tema que preocupa y mucho, a quienes cogen el coche a diario dado que este puede variar bastante dependiendo de donde repostes. De este modo, queremos mostraros a continuación, el precio de la gasolina hoy 9 de abril, para localizar las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía.

Sabemos que los precios no han dejado de subir desde que arrancara la Guerra de Irán, y aunque se anunció la rebaja del IVA del 21 al 10%, lo cierto es que llenar el depósito todos los días resulta bastante más caro que a comienzos de año, aunque la diferencia sea de sólo céntimos, ya que a la larga es algo que va sumando. Por ello, se hace necesario utilizar una herramienta como la que nos ofrece el Ministerio de Transición Ecológica para hacer una consulta rápida con resultados actuales como los que ahora te mostramos:

Gasolineras más baratas hoy en Sevilla

Si vives en Sevilla estas son las gasolineras más baratas según el Geoportalgasolineras.es del Ministerio de Transición Ecológica:

Gasolina 95

Galp – Polígono Industrial P.I.B.O. Parc. 295-296 (Bollullos de la Mitación) – 1.384 €/l

– Polígono Industrial P.I.B.O. Parc. 295-296 (Bollullos de la Mitación) – 1.384 €/l Galp – Carretera Bollullos-Umbrete km 2,5 (Bollullos de la Mitación) – 1.384 €/l

– Carretera Bollullos-Umbrete km 2,5 (Bollullos de la Mitación) – 1.384 €/l Q8 – Carretera A-474 km 7,75 (Bollullos de la Mitación) – 1.399 €/l

– Carretera A-474 km 7,75 (Bollullos de la Mitación) – 1.399 €/l Gasolinera utrera – Avenida San Juan Bosco, 108 (Utrera) – 1.409 €/l

– Avenida San Juan Bosco, 108 (Utrera) – 1.409 €/l Pertroprix – Calle Metalurgia s/n (Calonge) – 1.425 €/l

– Calle Metalurgia s/n (Calonge) – 1.425 €/l Plenergy – Calle Metalurgia s/n (Sevilla) – 1.425 €/l

– Calle Metalurgia s/n (Sevilla) – 1.425 €/l Apj – Calle Cojinete s/n (Sevilla) – 1.435 €/l

– Calle Cojinete s/n (Sevilla) – 1.435 €/l E.s. vistalegre – Calle Écija-Jerez, 11 (Utrera) – 1.439 €/l

– Calle Écija-Jerez, 11 (Utrera) – 1.439 €/l Moove – Calle Astronomía, 3 (Sevilla) – 1.439 €/l

– Calle Astronomía, 3 (Sevilla) – 1.439 €/l Ballenoil – Avenida San Jerónimo s/n (Sevilla) – 1.439 €/l

Gasolina 98

Shell – Avenida Alcalde Luis Uruñuela s/n (Sevilla) – 1.609 €/l

– Avenida Alcalde Luis Uruñuela s/n (Sevilla) – 1.609 €/l Shell – Carretera 8005 Sevilla-Los Rosales km 10 (San José de la Rinconada) – 1.619 €/l

– Carretera 8005 Sevilla-Los Rosales km 10 (San José de la Rinconada) – 1.619 €/l Enerplus – Carretera A-392 km 19,9 (Mairena del Alcor) – 1.635 €/l

– Carretera A-392 km 19,9 (Mairena del Alcor) – 1.635 €/l Shell – Avenida Alcalde Luis Uruñuela s/n (Sevilla) – 1.644 €/l

– Avenida Alcalde Luis Uruñuela s/n (Sevilla) – 1.644 €/l Alcampo s.a. – Ronda del Tamarguillo s/n (Sevilla) – 1.649 €/l

– Ronda del Tamarguillo s/n (Sevilla) – 1.649 €/l Carrefour – Calle Poeta Muñoz San Román (Camas) – 1.649 €/l

– Calle Poeta Muñoz San Román (Camas) – 1.649 €/l Galp – Calle Antonio Peña y López, 5 (Sevilla) – 1.649 €/l

– Calle Antonio Peña y López, 5 (Sevilla) – 1.649 €/l Galp – Avenida Andalucía, 44 (Sevilla) – 1.649 €/l

– Avenida Andalucía, 44 (Sevilla) – 1.649 €/l Carrefour – Carretera de Utrera km 1 (Sevilla) – 1.659 €/l

– Carretera de Utrera km 1 (Sevilla) – 1.659 €/l Carrefour – Autovía de San Pablo km 535,6 (Sevilla) – 1.659 €/l

Diésel

Moeve-arroceros b.g. – Finca El Reboso s/n (La Puebla del Río) – 1.590 €/l

– Finca El Reboso s/n (La Puebla del Río) – 1.590 €/l Ballenoil – Avenida San Jerónimo s/n (Sevilla) – 1.679 €/l

– Avenida San Jerónimo s/n (Sevilla) – 1.679 €/l Low cost lm express – Calle El Juncal, 12 (Brenes) – 1.689 €/l

– Calle El Juncal, 12 (Brenes) – 1.689 €/l Avia – Carretera SE-6300 km 5 (Lebrija) – 1.699 €/l

– Carretera SE-6300 km 5 (Lebrija) – 1.699 €/l Gasolinera de la cooperativa ntra sra del rosario – Calle Fray Martín Povea, 51 (El Saucejo) – 1.715 €/l

– Calle Fray Martín Povea, 51 (El Saucejo) – 1.715 €/l Tamoil – Carretera A-394 km 16 (Utrera) – 1.717 €/l

– Carretera A-394 km 16 (Utrera) – 1.717 €/l San juan bautista s coop and – Carretera El Saucejo km 0,5 (Villanueva de San Juan) – 1.726 €/l

– Carretera El Saucejo km 0,5 (Villanueva de San Juan) – 1.726 €/l Sierra del terril sca – Calle Horcajo (Algámitas) – 1.726 €/l

– Calle Horcajo (Algámitas) – 1.726 €/l Sca agraria san anton – Avenida de los Emigrantes s/n (Pruna) – 1.726 €/l

– Avenida de los Emigrantes s/n (Pruna) – 1.726 €/l Alcampo s.a. – Ronda del Tamarguillo s/n (Sevilla) – 1.729 €/l

Gasolineras más baratas hoy en Málaga

Estos son los precios de la gasolina y diésel para Málaga hoy jueves:

Gasolina 95

Trops – Polígono Industrial El Trapiche s/n (Trapiche) – 1.460 €/l

– Polígono Industrial El Trapiche s/n (Trapiche) – 1.460 €/l S.c.a.a. ntra. señora del carmen – Avenida Juan XXII s/n (Cuevas de San Marcos) – 1.463 €/l

– Avenida Juan XXII s/n (Cuevas de San Marcos) – 1.463 €/l Petroprix – Calle Licurgo, 2 (Málaga) – 1.469 €/l

– Calle Licurgo, 2 (Málaga) – 1.469 €/l Ballenoil – Avenida Velázquez, 113 (Málaga) – 1.469 €/l

– Avenida Velázquez, 113 (Málaga) – 1.469 €/l Plenergy – Calle Cañada de los Cardos s/n (Torremolinos) – 1.469 €/l

– Calle Cañada de los Cardos s/n (Torremolinos) – 1.469 €/l Ballenoil – Calle Antonio Márquez Muñoz, 36 (Torremolinos) – 1.469 €/l

– Calle Antonio Márquez Muñoz, 36 (Torremolinos) – 1.469 €/l Coloso – Avenida Manuel Fraga Iribarne, 17 (Torremolinos) – 1.485 €/l

– Avenida Manuel Fraga Iribarne, 17 (Torremolinos) – 1.485 €/l Petroprix coin – Avenida Reina Sofía, 43 (Coín) – 1.489 €/l

– Avenida Reina Sofía, 43 (Coín) – 1.489 €/l Ballenoil – Avenida Reina Sofía s/n (Coín) – 1.489 €/l

– Avenida Reina Sofía s/n (Coín) – 1.489 €/l Ballenoil – Avenida Alcalde Clemente Díaz Ruiz, 38 (Fuengirola) – 1.489 €/l

Gasolina 98

Ninguno – Calle Aluminio s/n (Marbella) – 1.619 €/l

– Calle Aluminio s/n (Marbella) – 1.619 €/l Agla – Carretera A-366 km 1 (Yunquera) – 1.625 €/l

– Carretera A-366 km 1 (Yunquera) – 1.625 €/l Shell – Avenida Velázquez s/n (Málaga) – 1.639 €/l

– Avenida Velázquez s/n (Málaga) – 1.639 €/l Galp – Calle Herman Hesse, 5 (Málaga) – 1.649 €/l

– Calle Herman Hesse, 5 (Málaga) – 1.649 €/l E.s nerja – Avenida de Pescia, 3 (Nerja) – 1.679 €/l

– Avenida de Pescia, 3 (Nerja) – 1.679 €/l Agla – Carretera de Cerralba km 1 (Cerralba) – 1.685 €/l

– Carretera de Cerralba km 1 (Cerralba) – 1.685 €/l E.s.maridi – Carretera MA-111 km 16,65 (Cómpeta) – 1.689 €/l

– Carretera MA-111 km 16,65 (Cómpeta) – 1.689 €/l Agla la ventilla – Carretera A-397 km 11,9 (Parauta) – 1.699 €/l

– Carretera A-397 km 11,9 (Parauta) – 1.699 €/l Galp – Carretera CN-340 km 173 (Nueva Andalucía) – 1.699 €/l

– Carretera CN-340 km 173 (Nueva Andalucía) – 1.699 €/l Carburantes clavero – san sebastian – Calle Doctor Laureano Casquero s/n (Vélez-Málaga) – 1.699 €/l

Diésel

S.c.a.a. ntra. señora del carmen – Avenida Juan XXII s/n (Cuevas de San Marcos) – 1.684 €/l

– Avenida Juan XXII s/n (Cuevas de San Marcos) – 1.684 €/l Coloso – Avenida Manuel Fraga Iribarne, 17 (Torremolinos) – 1.719 €/l

– Avenida Manuel Fraga Iribarne, 17 (Torremolinos) – 1.719 €/l Agla – Carretera Subzona a Álora (Pizarra) – 1.729 €/l

– Carretera Subzona a Álora (Pizarra) – 1.729 €/l Plenergy – Carretera de Cerralba km 5 (Cerralba) – 1.729 €/l

– Carretera de Cerralba km 5 (Cerralba) – 1.729 €/l Agla – Carretera de Cerralba km 1 (Cerralba) – 1.739 €/l

– Carretera de Cerralba km 1 (Cerralba) – 1.739 €/l Trops – Polígono Industrial El Trapiche s/n (Trapiche) – 1.739 €/l

– Polígono Industrial El Trapiche s/n (Trapiche) – 1.739 €/l Express – Calle Ingeniero Pablo Esteban Maes, 3 (Pizarra) – 1.739 €/l

– Calle Ingeniero Pablo Esteban Maes, 3 (Pizarra) – 1.739 €/l Fejama 2022, s.l. – Carretera A-356 km 42 (Vélez-Málaga) – 1.749 €/l

– Carretera A-356 km 42 (Vélez-Málaga) – 1.749 €/l Agla – Carretera A-357 km 33,2 (Casarabonela) – 1.758 €/l

– Carretera A-357 km 33,2 (Casarabonela) – 1.758 €/l E.s. siles aguilera – Carretera Salinas km 11,5 (Villanueva del Trabuco) – 1.759 €/l

Gasolineras más baratas hoy en Cádiz

Si quieres repostar en Cádiz, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves:

Gasolina 95

Meroil – Carretera Sevilla-Ronda A-375 km 38,5 (Puerto Serrano) – 1.428 €/l

– Carretera Sevilla-Ronda A-375 km 38,5 (Puerto Serrano) – 1.428 €/l Alcampo – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 (Jerez de la Frontera) – 1.445 €/l

– Calle Ronda Aurora Boreal, 3 (Jerez de la Frontera) – 1.445 €/l Sca. ntra. sra. de las virtudes – Carretera Cádiz-Málaga km 21 (Conil de la Frontera) – 1.460 €/l

– Carretera Cádiz-Málaga km 21 (Conil de la Frontera) – 1.460 €/l Ballenoil – Avenida Europa s/n (Jerez de la Frontera) – 1.469 €/l

– Avenida Europa s/n (Jerez de la Frontera) – 1.469 €/l Ballenoil – Avenida Sanlúcar (Jerez de la Frontera) – 1.469 €/l

– Avenida Sanlúcar (Jerez de la Frontera) – 1.469 €/l Ballenoil – Calle Ferrocarril, 34 (San Fernando) – 1.469 €/l

– Calle Ferrocarril, 34 (San Fernando) – 1.469 €/l Ballenoil – Carretera N-IV km 680 (San Fernando) – 1.469 €/l

– Carretera N-IV km 680 (San Fernando) – 1.469 €/l Ballenoil – Alameda Solano, 18 (Chiclana de la Frontera) – 1.469 €/l

– Alameda Solano, 18 (Chiclana de la Frontera) – 1.469 €/l Plenergy – Avenida de los Descubrimientos, 35 (Chiclana de la Frontera) – 1.469 €/l

– Avenida de los Descubrimientos, 35 (Chiclana de la Frontera) – 1.469 €/l Ballenoil – Carretera N-IV km 653,2 (El Puerto de Santa María) – 1.469 €/l

Gasolina 98

Alcampo – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 (Jerez de la Frontera) – 1.559 €/l

– Calle Ronda Aurora Boreal, 3 (Jerez de la Frontera) – 1.559 €/l Es coloso – Carretera comarcal 233 km 5,8 (La Línea de la Concepción) – 1.599 €/l

– Carretera comarcal 233 km 5,8 (La Línea de la Concepción) – 1.599 €/l Shell – A-480 km 25,8 (Jerez de la Frontera) – 1.619 €/l

– A-480 km 25,8 (Jerez de la Frontera) – 1.619 €/l Tamoil – Polígono Sur Manzana 23 (Jerez de la Frontera) – 1.639 €/l

– Polígono Sur Manzana 23 (Jerez de la Frontera) – 1.639 €/l Shell – Carretera El Calvario s/n (Jerez de la Frontera) – 1.639 €/l

– Carretera El Calvario s/n (Jerez de la Frontera) – 1.639 €/l Easyfuel – Camino del Lobo 1 (Chiclana de la Frontera) – 1.639 €/l

– Camino del Lobo 1 (Chiclana de la Frontera) – 1.639 €/l Shell – Avenida Ronda Norte, 2 (La Línea de la Concepción) – 1.639 €/l

– Avenida Ronda Norte, 2 (La Línea de la Concepción) – 1.639 €/l Moeve – Carretera A-480 km 24,1 (Chipiona) – 1.647 €/l

– Carretera A-480 km 24,1 (Chipiona) – 1.647 €/l Repsol – Paseo Victoria Eugenia s/n (Algeciras) – 1.659 €/l

– Paseo Victoria Eugenia s/n (Algeciras) – 1.659 €/l Shell – Avenida del Mueble s/n (Chiclana de la Frontera) – 1.659 €/l

Diésel

Meroil – Carretera Sevilla-Ronda A-375 km 38,5 (Puerto Serrano) – 1.668 €/l

– Carretera Sevilla-Ronda A-375 km 38,5 (Puerto Serrano) – 1.668 €/l Gacosur barbate – Polígono El Olivar, parcela 5.1 (Barbate) – 1.747 €/l

– Polígono El Olivar, parcela 5.1 (Barbate) – 1.747 €/l Alcampo – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 (Jerez de la Frontera) – 1.769 €/l

– Calle Ronda Aurora Boreal, 3 (Jerez de la Frontera) – 1.769 €/l Tarifuel – Urbanización La Marina, 614 (Tarifa) – 1.779 €/l

– Urbanización La Marina, 614 (Tarifa) – 1.779 €/l Tarifa oil – Calle Algeciras, 58 (Tarifa) – 1.779 €/l

– Calle Algeciras, 58 (Tarifa) – 1.779 €/l Jimenoil – Avenida Los Deportes, 67 (Los Ángeles) – 1.789 €/l

– Avenida Los Deportes, 67 (Los Ángeles) – 1.789 €/l Shell – Avenida Ronda Norte, 2 (La Línea de la Concepción) – 1.789 €/l

– Avenida Ronda Norte, 2 (La Línea de la Concepción) – 1.789 €/l Plenergy – Calle Perdiz, 1 (La Línea de la Concepción) – 1.789 €/l

– Calle Perdiz, 1 (La Línea de la Concepción) – 1.789 €/l Petroprix – Calle Real, 56 (Campamento) – 1.789 €/l

– Calle Real, 56 (Campamento) – 1.789 €/l Windfuel tarifa low cost – Polígono La Vega, 511 (Tarifa) – 1.799 €/l

Gasolineras más baratas hoy en Córdoba

Cuáles son las gasolineras más baratas hoy jueves 9 de abril en Córdoba:

Gasolina 95

Almazaras de la subbetica – Carretera A-339 km 17,8 (Carcabuey) – 1.455 €/l

– Carretera A-339 km 17,8 (Carcabuey) – 1.455 €/l Ballenoil – Avenida Santa Ana, 83 (Palma del Río) – 1.459 €/l

– Avenida Santa Ana, 83 (Palma del Río) – 1.459 €/l Enerplus – Avenida Lonjas s/n (Córdoba) – 1.469 €/l

– Avenida Lonjas s/n (Córdoba) – 1.469 €/l Ballenoil – Avenida Libia, 34 (Córdoba) – 1.469 €/l

– Avenida Libia, 34 (Córdoba) – 1.469 €/l Ballenoil – Plaza de Colón s/n (Córdoba) – 1.469 €/l

– Plaza de Colón s/n (Córdoba) – 1.469 €/l Ballenoil – Avenida Campo de la Verdad s/n (Córdoba) – 1.469 €/l

– Avenida Campo de la Verdad s/n (Córdoba) – 1.469 €/l Petroprix – Avenida Esteban de Cabrera, 8 (Córdoba) – 1.469 €/l

– Avenida Esteban de Cabrera, 8 (Córdoba) – 1.469 €/l Hruiz – Polígono Calle Naranja Salustiana, 1 (Palma del Río) – 1.469 €/l

– Polígono Calle Naranja Salustiana, 1 (Palma del Río) – 1.469 €/l Plenergy – Calle Lapislázuli, 10 (Córdoba) – 1.469 €/l

– Calle Lapislázuli, 10 (Córdoba) – 1.469 €/l Plenergy – Carretera Palma del Río s/n (Córdoba) – 1.469 €/l

Gasolina 98

Repsol – Carretera N-4 km 384,8 (Alcolea) – 1.595 €/l

– Carretera N-4 km 384,8 (Alcolea) – 1.595 €/l Mirasierra – Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2 (Rute) – 1.595 €/l

– Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2 (Rute) – 1.595 €/l Enerplus – Avenida de la Guardia Civil, 9 (Lucena) – 1.629 €/l

– Avenida de la Guardia Civil, 9 (Lucena) – 1.629 €/l E.s. el granadal – Avenida Azabache s/n (Córdoba) – 1.635 €/l

– Avenida Azabache s/n (Córdoba) – 1.635 €/l Shell – Carretera CO-6411 km 0,3 (Pozoblanco) – 1.648 €/l

– Carretera CO-6411 km 0,3 (Pozoblanco) – 1.648 €/l Shell – Carretera de Cabra, 31 (Lucena) – 1.649 €/l

– Carretera de Cabra, 31 (Lucena) – 1.649 €/l Cepsa – Avenida del Brillante, 4 (Córdoba) – 1.656 €/l

– Avenida del Brillante, 4 (Córdoba) – 1.656 €/l E.s. la milana agla – Carretera A-339 km 24 (Priego de Córdoba) – 1.667 €/l

– Carretera A-339 km 24 (Priego de Córdoba) – 1.667 €/l Avia – Calle Ancha s/n (Aguilar de la Frontera) – 1.669 €/l

– Calle Ancha s/n (Aguilar de la Frontera) – 1.669 €/l Carrefour – Carretera A-305 km 60 (Baena) – 1.669 €/l

Diésel

Cooperativa – Avenida de la Venta, 3 (Benamejí) – 1.681 €/l

– Avenida de la Venta, 3 (Benamejí) – 1.681 €/l Estacion de servicio el saladillo – Calle Juan Torrico Lomeña, 46 (Baena) – 1.689 €/l

– Calle Juan Torrico Lomeña, 46 (Baena) – 1.689 €/l Riosol – Ronda Norte s/n (Castro del Río) – 1.699 €/l

– Ronda Norte s/n (Castro del Río) – 1.699 €/l Cepsa – Calle Carrera Baja, 6 (La Rambla) – 1.708 €/l

– Calle Carrera Baja, 6 (La Rambla) – 1.708 €/l Almazaras de la subbetica – Carretera A-339 km 17,8 (Carcabuey) – 1.719 €/l

– Carretera A-339 km 17,8 (Carcabuey) – 1.719 €/l La salud – Calle Alfarería, 1 (Carchena) – 1.731 €/l

– Calle Alfarería, 1 (Carchena) – 1.731 €/l Cooperativa lucena – Avenida de la Infancia, 15 (Lucena) – 1.739 €/l

– Avenida de la Infancia, 15 (Lucena) – 1.739 €/l Santo cristo – Carretera Monturque-Moriles km 1 (Monturque) – 1.739 €/l

– Carretera Monturque-Moriles km 1 (Monturque) – 1.739 €/l Ballenoil – Avenida Santa Ana, 83 (Palma del Río) – 1.749 €/l

– Avenida Santa Ana, 83 (Palma del Río) – 1.749 €/l Geds – Calle Granada, 69 (Rute) – 1.759 €/l

Gasolineras más baratas hoy en Granada

Las gasolineras más baratas en Granada en este jueves son estas:

Gasolina 95

Alcampo motril – Avenida Salobreña s/n (Motril) – 1.489 €/l

– Avenida Salobreña s/n (Motril) – 1.489 €/l Tamoil – Avenida Andalucía s/n (Granada) – 1.497 €/l

– Avenida Andalucía s/n (Granada) – 1.497 €/l Alcampo – C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 (Granada) – 1.499 €/l

– C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 (Granada) – 1.499 €/l Bp – Carretera A-403 km 129 (Benalúa de las Villas) – 1.499 €/l

– Carretera A-403 km 129 (Benalúa de las Villas) – 1.499 €/l Ballenoil – Camino de Ronda, 117 (Granada) – 1.499 €/l

– Camino de Ronda, 117 (Granada) – 1.499 €/l Petroprix – Carretera Almería-Motril km 107 (Motril) – 1.499 €/l

– Carretera Almería-Motril km 107 (Motril) – 1.499 €/l Petroprix – Avenida Valle del Fardes, 6 (Guadix) – 1.499 €/l

– Avenida Valle del Fardes, 6 (Guadix) – 1.499 €/l Gm oil – Calle Santo Domingo, 23 (Motril) – 1.499 €/l

– Calle Santo Domingo, 23 (Motril) – 1.499 €/l Minioil – Avenida Andalucía s/n (Cúllar Vega) – 1.505 €/l

– Avenida Andalucía s/n (Cúllar Vega) – 1.505 €/l Petroprix – Carretera Granada-Sevilla km 68 (Huétor Tájar) – 1.505 €/l

Gasolina 98

Alcampo – C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 (Granada) – 1.599 €/l

– C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 (Granada) – 1.599 €/l Alcampo motril – Avenida Salobreña s/n (Motril) – 1.599 €/l

– Avenida Salobreña s/n (Motril) – 1.599 €/l Am97 plus s.l. – Carretera Tovares km 1,4 (Valderrubio) – 1.599 €/l

– Carretera Tovares km 1,4 (Valderrubio) – 1.599 €/l A.aguaza – Carretera N-342, 156 (Cúllar) – 1.609 €/l

– Carretera N-342, 156 (Cúllar) – 1.609 €/l Castril – Avenida Portillo s/n (Castril) – 1.638 €/l

– Avenida Portillo s/n (Castril) – 1.638 €/l Bp juncaril – Polígono Juncaril parcela 114/5 (Albolote) – 1.655 €/l

– Polígono Juncaril parcela 114/5 (Albolote) – 1.655 €/l Tamoil – Avenida Andalucía s/n (Granada) – 1.657 €/l

– Avenida Andalucía s/n (Granada) – 1.657 €/l E.s. ogicañas – Calle Granada, 56 (Ogíjares) – 1.665 €/l

– Calle Granada, 56 (Ogíjares) – 1.665 €/l Asc carburantes – Carretera N-432 km 429 (Atarfe) – 1.669 €/l

– Carretera N-432 km 429 (Atarfe) – 1.669 €/l Asc carburantes – Carretera N-432 km 429 (Atarfe) – 1.669 €/l

Diésel

Alcampo motril – Avenida Salobreña s/n (Motril) – 1.689 €/l

– Avenida Salobreña s/n (Motril) – 1.689 €/l Gasolinera granada la palma – Carretera 340 km 342 (Carchuna) – 1.692 €/l

– Carretera 340 km 342 (Carchuna) – 1.692 €/l El grupo sca – Calle Rambla Hileros s/n (Castell de Ferro) – 1.716 €/l

– Calle Rambla Hileros s/n (Castell de Ferro) – 1.716 €/l Cosafra – Carretera de Loja km 0,6 (Huétor Tájar) – 1.719 €/l

– Carretera de Loja km 0,6 (Huétor Tájar) – 1.719 €/l Sat la caña – Carretera vieja de Carchuna s/n (Puntalón) – 1.719 €/l

– Carretera vieja de Carchuna s/n (Puntalón) – 1.719 €/l Minioil albolote – Calle Motril parcela 243 (Albolote) – 1.729 €/l

– Calle Motril parcela 243 (Albolote) – 1.729 €/l Agro-olivarera ntra. sra. de la cabeza, s. c. a. – Avenida Andalucía, 3 (Cúllar) – 1.729 €/l

– Avenida Andalucía, 3 (Cúllar) – 1.729 €/l Lerfu – Polígono Juncaril parcela 238 (Albolote) – 1.729 €/l

– Polígono Juncaril parcela 238 (Albolote) – 1.729 €/l Gm oil – Calle Santo Domingo, 23 (Motril) – 1.729 €/l

– Calle Santo Domingo, 23 (Motril) – 1.729 €/l E.s. el molino atarfe i – Polígono SI-9.2, 35 (Atarfe) – 1.739 €/l

Geoportal tiene el mapa para ubicar las gasolineras más baratas:

Con los precios actualizados, ya sabemos dónde repostar a primera hora de este jueves, pero si deseas consultar a otra hora o cualquier otro día, te recomendamos el Geoportal de gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica, en el que tienes los precios actualizados en cada estación, pudiendo filtrar por provincia, municipio, y tipo de combustible. Verás como una vez lo haces, te aparece el listado de gasolineras, pero también un mapa como este por ejemplo, correspondiente a Granada hoy: