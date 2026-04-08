Horario del Rayo Vallecano - AEK de Atenas: cuándo se juega el partido de la Conference League y canal de televisión para verlo en directo.

El Rayo Vallecano se prepara para enfrentarse al AEK de Atenas en la ida de los cuartos de final de la Conference League para intentar sacar un resultado favorable de cara a la vuelta, que se jugará en tierras helenas la próxima semana. No será nada sencillo, pero el objetivo del club de la franja roja es claro y es estar en las semifinales. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por televisión en directo y en vivo online el encuentro que se juega en el Estadio de Vallecas.

Horario del Rayo Vallecano – AEK de Atenas: cuándo es el partido de la Conference League

El Rayo Vallecano recibe la visita del AEK de Atenas en el Estadio de Vallecas para jugar el partido que corresponde a la ida de los cuartos de final de la Conference League. El conjunto que dirige Íñigo Pérez tendrá por delante una eliminatoria bastante complicada y tiene que lamentar el no tener el factor campo a favor, por lo que esperarán sacar un buen resultado frente al conjunto heleno para cuando la semana que viene tengan que viajar a Grecia para decidir quién pasa a las semifinales, donde se enfrentarían al vencedor del cruce que juegan el Mainz y el Estrasburgo.

A qué hora es el partido de la Conference League Rayo Vallecano – AEK de Atenas

La UEFA ha programado este emocionante Rayo Vallecano – AEK de Atenas de la ida de los cuartos de final de la Conference League para este jueves 9 de abril. El organismo que controla el fútbol en el viejo continente ha fijado el horario de este choque entre madrileños y griegos para las 18:45 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que no se produzcan incidentes en la previa entre las aficiones para que el balón pueda rodar de manera puntual en el Estadio de Vallecas.

Dónde y cómo ver gratis el Rayo Vallecano vs AEK de Atenas en directo por TV online y en vivo

El medio de comunicación que posee los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos que se juegan en la Champions, en la Europa League y en la competición de bronce del fútbol europeo es Movistar+. Esto significa que el Rayo Vallecano – AEK de Atenas de la ida de los cuartos de final de la Conference League se podrá ver en directo por televisión a través del canal de Movistar Liga de Campeones, el cual es de pago y al que habrá que estar suscrito para ver todo lo que suceda en el Estadio de Vallecas, por lo que no se podrá ver gratis por TV ni en abierto.

Todos los hinchas del cuadro de la franja roja en el pecho y los amantes de las diferentes competiciones continentales en general tendrán la opción de ver en directo en streaming y en vivo online el Rayo Vallecano – AEK de Atenas correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Conference League mediante la app de Movistar+. Esta aplicación se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este operador también pone a disposición de sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador y no perderse nada de lo que suceda en el Estadio de Vallecas.

Además, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que ocurra en la previa de este partido de la ida de los cuartos de final de la Conference League. Cuando acabe el encuentro publicaremos la crónica del Rayo Vallecano – AEK de Atenas y también del Friburgo – Celta, que juega en la Europa League. Si se produjesen reacciones destacadas en el Estadio de Vallecas, las compartiremos con todos nuestros lectores.

Dónde escuchar por radio en directo el Rayo Vallecano – AEK de Atenas

Por otro lado, todos los seguidores del conjunto madrileño que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este partidazo Rayo Vallecano – AEK de Atenas de la ida de los cuartos de final de la Conference League deben saber que tendrán la opción de escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, Onda Cero, RNE o la Ser podrían conectar con el Estadio de Vallecas para narrar todo lo que hagan los pupilos de Íñigo Pérez.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Rayo Vallecano – AEK de Atenas

El Estadio de Vallecas, que se encuentra en el barrio madrileño del mismo nombre, será el escenario donde se celebrará este Rayo Vallecano – AEK de Atenas que corresponde a la ida de los cuartos de final de la Conference League. Este recinto deportivo fue inaugurado en 1976 y en los últimos meses estas instalaciones han tenido muchos problemas que no puede tener un campo de este nivel. Tiene aforo para unas 14.700 personas y se espera que haya un ambientazo este jueves en este choque que es muy importante para el club.

La UEFA designó al árbitro francés Benoit Bastien para que imparta justicia en este vibrante Rayo Vallecano – AEK de Atenas de la ida de los cuartos de final de la Conference League. Al frente del VAR encontraremos al belga Bram van Driessche, que tendrá que revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan sobre el terreno de juego para, si es necesario, avisar a su compañero y aconsejarle que se acerque al monitor que estará en la banda del Estadio de Vallecas a analizar la acción en cuestión.