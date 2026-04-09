Detenida por atentado a funcionario la madre de un menor por dar una bofetada a una docente en Elda

La Policía Nacional ha detenido este miércoles por un presunto delito de atentado a funcionario público a la madre de un menor de una escuela infantil de la localidad de Elda, en Alicante. La mujer fue detenida como presunta autora de una bofetada a una docente del mismo centro el 1 de abril, en vísperas del inminente inicio de las vacaciones de Semana Santa en la Comunidad Valenciana, tal como había publicado OKDIARIO.

La detenida es una mujer de nacionalidad española, de 30 años. Y quedó en libertad a media tarde del miércoles, tras prestar declaración en la comisaría. Ahora, los agentes trasladarán al juzgado el motivo de la detención, así como el contenido de la declaración de la mujer. Y será el magistrado quien decida los siguientes pasos. Además, trasladarán, también el parte de lesiones de la agredida del centro de salud al que la mujer acudió tras recibir la bofetada, según ha podido saber OKDIARIO.

Según las fuentes consultadas, la presunta agresora acudió al centro educativo acompañada de otras personas y familiares porque le habían comunicado que la docente, española y de 31 años, había golpeado a su hijo.

La mujer regresó al centro por segunda vez a la conclusión de las clases. Y fue entonces cuando, supuestamente, propinó la bofetada a la docente. Este hecho, estuvo en el origen de la denuncia ante la Policía Nacional. La agredida, como se ha dicho, se dirigió también al centro de salud. Y, a continuación, a comisaría, donde aportó el parte de lesiones correspondiente en estos casos.

La Policía Nacional había puesto en marcha de inmediato una investigación para esclarecer los hechos. Y, en el marco de esa investigación, se sitúa la detención y declaración de la mujer este miércoles.

La de Elda fue la segunda agresión que sufre un docente en la provincia de Alicante en menos de 40 días. En concreto, el pasado 3 de marzo, tal como entonces publicó OKDIARIO, dos familiares de un alumno, en aquel caso de un instituto de la localidad de Alcoy, también en Alicante, su madre y un hermano menor de edad, resultaron detenidos por golpear a un profesor en un Instituto de Educación Secundaria (IES) en la citada localidad.