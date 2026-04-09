Ayuso recurre el decreto del Gobierno que devuelve la atención sanitaria a los inmigrantes ilegales

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha adelantado este jueves durante el pleno de la Asamblea que su Gobierno recurrirá el real decreto aprobado este 2026 por el Ejecutivo central con el que se recupera la atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular.

«Estoy en contra del turismo sanitario y estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventarnos los servicios públicos y por eso otra vez este gobierno va a recurrir este real decreto», ha lanzado la mandataria autonómica.

Se refiere al decreto que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en el mes de marzo en el Consejo de Ministros y que da a todos los inmigrantes que vivan en España el derecho a ser atendidos por la sanidad pública.

Con esa norma, se regula el procedimiento para reconocer el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de todas las personas extranjeras que se encuentren en España, independientemente de si tienen o no residencia legal.

El Decreto establece un modus operandi común en todo el territorio para reconocer el derecho a la salud de las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes.

La persona solicitante manifiesta que no cuenta con cobertura sanitaria por ninguna otra vía, que no puede exportar el derecho desde otro país y que no existe un tercero obligado al pago de su asistencia. Además, se garantizan medidas de apoyo y formatos de lectura fácil para que las personas con discapacidad puedan comprender y firmar este documento en igualdad de condiciones.

Durante su turno de palabra hablando sobre inmigración y respondiendo a una pregunta de Vox, la presidenta ha afirmado estar en contra del abuso del sistema sanitario, del desorden y la ilegalidad, de regularizar «sin control» y encima «con antecedentes penales». Pero ha advertido que no van a «dejar morir en las puertas de un hospital por su situación regular o irregularidad».

«Eso es inhumano. Cosa diferente es la gestión migratoria que está realizando el gobierno de Sánchez. Insisto en que lo único que busca es fundir la sanidad en la Comunidad de Madrid, fundir, desguazar los servicios públicos», ha añadido.

Isabel Díaz Ayuso ha insistido en reclamar «orden y ley» al Ejecutivo central y ha cargado contra el «reparto ilegal de menores» y contra la promoción de la «inmigración irregular» para «multiplicar el desorden». Cree que estas políticas buscan el beneficio político del PSOE al «alimentar» a Vox.

A la portavoz de Vox en la Cámara, Isabel Pérez Moñino, le ha reprochado sus «mentiras, demagogia, verdad y escrúpulos» a la hora de denunciar «quién causa todo esto». Ha recordado que no tienen competencias en políticas de inmigración ni «responsabilidad» en fronteras o extranjería.

«No son decisiones que adopta este Gobierno, así que si nosotros denunciamos que no vamos a estar a favor de ese desorden y esa ilegalidad, al menos únanse por una vez a nosotros», ha censurado.

Por su parte, Pérez Moñino ha afirmado que desde 2019 se ha atendido en Madrid a «más de 700.000 ilegales» en la sanidad madrileña y ha cuestionado «cuánto dinero» se están «perdiendo» en estas atenciones. Una afirmación que ha desmentido la presidenta Ayuso.

Moñino ha recriminado a Ayuso que le dé lo mismo un español que un ilegal o que un extranjero que lleva una semana en Madrid sin aportar nada. «¿Qué buena persona es usted, ¿verdad?», ha ironizado la portavoz de Vox.

A renglón seguido, Pérez-Moñino ha afirmado que Madrid «no puede ser el hospital del mundo» ni puede «colapsar como consecuencia de las decisiones de una élite política que ha decidido abrir nuestras fronteras sin ningún tipo de control».