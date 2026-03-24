Pactos PP-Vox: Abascal exige que inmigrantes y menas acrediten 3 años de residencia para acceder a ayudas

La política sobre inmigración centra los pactos de PP y Vox para reeditar los futuros gobiernos autonómicos. Fue la causa de la ruptura entre ambas formaciones en 2024, y uno de los motivos que están llevando a dilatarse las negociaciones.

Para lo que el PP es principalmente una materia «nacional» donde las autonomías «no tienen competencias», para Vox «sí hay margen» de maniobra para la inmigración y el efecto llamada.

El horizonte de Aragón, Extremadura y Castilla y León estaría en las Islas Baleares, donde el Gobierno del PP pilotado por Marga Prohens ha aceptado la exigencia de Vox para aprobar los presupuestos de 2026: los inmigrantes deberán acreditar 3 años de residencia para acceder a las ayudas. Unos requisitos que se extienden también a los menores extranjeros no acompañados (menas).

Además, todos aquéllos que rechacen una oferta laboral podrían perder las ayudas públicas.

La política exterior de Vox condiciona al PP: Patriots

Esta última medida está en la línea de la impuesta por la primera ministra italiana Giorgia Meloni, aliada de Vox en el ámbito internacional en materia migratoria.

Un asunto que no se debe pasar por alto si se quiere entender la política sobre inmigración que Vox quiere imponer al PP en España, ya que el líder de la formación preside la coalición de Patriots en Europa, y este mismo sábado cerró en Budapest con Milei la cumbre de partidos conservadores más importante del mundo.

Ahí Abascal lo dijo claramente, en un mensaje que resonó en Génova: «Cuando sea presidente, deportaremos [en referencia a Vox] a todos los inmigrantes ilegales». Todos los aliados de Vox en Europa han firmado una férrea alianza este lunes en el Manifesto de Patriotas de Budapest, donde se comprometen precisamente a «las fronteras seguras».

Y ello implica detener «el efecto llamada», poniendo el foco en la «islamización agresiva» de Europa mientras alertan de la «teoría del reemplazo» que la propia líder de Podemos, Irene Montero, alentó con esas mismas palabras en un evento como eurodiputada a fin de frenar «a la ultraderecha» votante.

El voto de Vox: efecto inmigración y menas

Además, los votantes de Vox en las comunidades autónomas avalarían la dureza de Abascal en los pactos con el PP a juzgar por los buenos resultados cosechados precisamente en los lugares más afectados por la inseguridad y la inmigración.

Buen ejemplo de ello es Talayuela, en Extremadura, donde Abascal empató con los populares, experimentando un exponencial crecimiento. Este municipio es el que mayor población musulmana alberga en toda la comunidad autónoma. Un asentamiento fruto del cultivo del tabaco.

Otro ejemplo es Miranda de Ebro, en Castilla y León, donde se hizo eco de la problemática existente en el barrio de Santa Catalina, al que Carlos Pollán se refirió como «estercolero multicultural».

El caso de Aragón es aún más acuciante. Siendo vicepresidente del Gobierno de Aragón Alejandro Nolasco demostró desde su Consejería de Justicia, que el 98,8% de los menas eran mayores de edad. Un hecho que daría aún más fuerza a Vox para imponer esta medida balear en el gobierno de coalición del popular Jorge Azcón.