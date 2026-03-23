El rally electoral de Abascal llega a Hungría: debuta como líder de Patriots en apoyo a Orbán en un mitin en español

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha participado este lunes en un acto electoral en Budapest (Hungría) en apoyo al primer ministro Viktor Orbán, en lo que supone su estreno como líder del grupo Patriots en unas elecciones en Europa.

Tras el rally electoral autonómico en España, Abascal aterrizó este viernes en la capital de Hungría, donde ha mantenido una intensa agenda, protagonizando dos actos de gran impacto mediático en plena campaña de Fidesz, el partido que lidera Orbán.

La implicación del líder de Vox, en lo que la izquierda llama «la Internacional Reaccionaria», por la defensa a ultranza de la soberanía de las naciones frente al «islamocomunismo», evidencia la capacidad de Abascal para tejer alianzas internacionales.

Hasta ahora, Abascal había dado su apoyo a candidatos americanos desde su posición de impulsor del Foro de Madrid y presidente de Vox como socio estratégico de la derecha soberana, representada por José Antonio Kast, en Chile (recién embestido presidente) y de Javier Milei en Argentina.

Si bien esta es la primera vez que Abascal se involucra de manera activa en unas elecciones europeas como «líder» de Patriots, la tercera fuerza del Parlamento Europeo.

Un liderazgo que quedó evidente este pasado fin de semana, cuando Abascal fue el encargado de cerrar la Conferencia Política de Acción Conservadora (conocida por su acrónimo en inglés como CEPAC), la cumbre de partidos políticos conservadores más importante del mundo. Orbán, en su discurso en la CEPAC, se dirigió a Abascal como «mi jefe»: «No podríamos querer un líder mejor».

A dear friend in Budapest! Great to see @Santi_ABASCAL on the margins of the 1st Patriots’ Grand Assembly. 🇭🇺🇪🇸 pic.twitter.com/1cBBkTlsbb — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 23, 2026

Abascal ensalza a Orban y su modelo político

Este lunes, en la primera gran Asamblea de Patriots, desde su fundación en 2024, ha abordado la «necesaria victoria» de Orbán en los comicios húngaros del próximo 14 de abril, elogiando el modelo que el mandatario ha impulsado en el país, logrando una «alternativa real» a la «Europa del bipartidismo». Así mismo, ha tratado de mostrar las semejanzas del Gobierno español de Pedro Sánchez con las instituciones europeas.

Durante el mitin, Abascal ha asegurado que Hungría tiene «la suerte de contar con un primer ministro como Orbán», al que definió como «el auténtico protector de Europa» por su defensa de los intereses nacionales.

En Budapest con un amigo y aliado, el primer ministro de Hungría @PM_ViktorOrban al que todos los patriotas de Europa deben mucho y que en los próximos días afronta unas elecciones cruciales para Hungría y para toda Europa. Por eso está bajo el ataque brutal de globalistas de… pic.twitter.com/71YxspPypK — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) March 23, 2026

El líder de Vox ha subrayado además que las elecciones húngaras «no solo afectan a Hungría, sino a toda Europa», reforzando el mensaje de alianza internacional entre formaciones afines.

Críticas a Bruselas y a la política europea

Abascal ha cargado contra las instituciones comunitarias, rechazando «la Bruselas de los burócratas que amenaza a los pueblos» y criticando políticas como el «fanatismo verde» o las medidas que, según afirmó, «empobrecen a las clases medias».

También denunció supuestas injerencias en procesos electorales: «Tratan de intervenir en nuestros procesos electorales presionando las plataformas digitales».

Ataque a Sánchez por la seguridad en España

En clave nacional, Abascal comparó la situación de Hungría con España, asegurando que las calles húngaras «son la envidia de toda Europa» en términos de seguridad.

Frente a ello, ha afirmado que España es «cada vez más insegura» por las políticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en referencia a la regularización de inmigrantes.

La proclamación de Patriots en Budapest

En paralelo, Abascal destacó en redes sociales su participación en la CPAC Budapest, donde aseguró estar rodeado de «aliados internacionales». Entre los líderes presentes, mencionó al citado Javier Milei, el fundador de Partido por la Libertad, Geert Wilders (Holanda), el ex ministro de Interior de Austria, Herbert Kickl (Libertad de Austria), la presidente de Alternativa para Alemania, Alice Weidel y el líder portugués de Chega, André Ventura.

A historic turning point for Europe! 📜 Appeal to the Peoples of Europe: The Patriots’ Budapest Proclamation pic.twitter.com/g3tSUJ7c3e — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 23, 2026

El fruto del encuentro ha dado lugar a la Proclamación de Patriots en Budapest, un manifiesto de 9 puntos, donde se exhorta a la defensa de la soberanía de las naciones frente a la tendencia de la Unión Europea de hacer de las naciones «un mero ilusionismo».