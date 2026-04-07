El Gobierno de Pedro Sánchez ha excluido a los refugiados ucranianos de la regularización masiva de más de 500.000 inmigrantes irregulares. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de Elma Saiz, «el proceso de regularización extraordinaria no está pensado para todas las personas extranjeras».

La cartera de la portavoz del Ejecutivo ha comunicado estos detalles a través de una publicación este lunes en la red social X, antes Twitter. «Este proceso extraordinario no es para ti», aclaran desde Inclusión en alusión a los ciudadanos ucranianos.

El ministerio de Elma Saiz titula este post como «cazabulos» sobre la regularización. La información está dirigida a los solicitantes de protección temporal. «¿Llegaste a España y dispones de una autorización de residencia de protección temporal?», se pregunta el propio post. Y se responde a sí mismo: «No tramites el proceso de regulación extraordinaria».

En su lugar, lo despacha diciendo que los ucranianos refugiados en España «pronto» recibirán «información específica para tu situación». «Infórmate siempre por canales oficiales», añaden desde la publicación de la cartera de Inclusión.

«El proceso de regularización extraordinaria no está pensado para todas las personas extranjeras», aclaran en su publicación de este lunes. «Si llegaste a España como desplazado por el conflicto en Ucrania y dispones de una autorización de residencia por protección temporal», explican, para añadir: «Este proceso extraordinario no es para ti».

«En las próximas semanas se facilitará información específica para personas con protección temporal», aclaran desde la cartera de Inclusión, que aseguran, sin explicitar la fecha, que «las novedades se publicarán pronto en canales oficiales».

ℹ️ ¿Llegaste a España y dispones de una autorización de residencia de protección temporal? ❌ NO tramites el proceso de regulación extraordinaria

🇺🇦 Pronto recibirás información específica para tu situación

📲Infórmate siempre por canales oficiales. pic.twitter.com/uO9RMjk0Zc — Ministerio Inclusión Seguridad Social Migraciones (@inclusiongob) April 6, 2026

Regularización masiva del Gobierno

PSOE y Podemos acordaron a finales de enero una regularización masiva de inmigrantes que, posteriormente, acabó aprobándose en el Consejo de Ministros.

La medida beneficia a las personas que estén residiendo en España antes del 31 de diciembre de 2025 y, en sus primeros cálculos, puede suponer la regularización de más de medio millón de personas, pero que podrían ser 300.000 más si recurren a la figura del arraigo, lo que permitiría también incluir a familiares de estos beneficiarios. Estos tendrán que demostrar al menos cinco meses de estancia en España, algo para lo que simplemente será necesario aportar documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales u otros como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte.

El procedimiento permite que los inmigrantes ilegales tengan derechos desde el mismo momento de la presentación de la solicitud, pues ya entonces quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesaran sobre la persona. Cuando se admita a trámite, se concederá una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.

Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por periodo de un año, al término de la cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.

Alberto Núñez Feijóo ha alertado en Bruselas sobre los efectos de la regularización masiva de Sánchez: «Europa tiene que decir quién entra y en qué condiciones». Y advierte de que las políticas del Ejecutivo español «fomentan el efecto llamada» tras el estallido de la guerra de Irán.