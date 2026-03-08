Isabel Pérez Moñino (Vox) ante el 8M: «El islamismo que denigra a la mujer se está normalizando en España»

Isabel Pérez Moñino es, además de portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, madre de tres hijos y mujer de Pedro. Esa triple faceta —política, profesional y familiar— vertebra su día a día en un mundo. La dirigente de Vox critica que, mientras se multiplican los discursos y actos institucionales por el 8M, «nadie habla de qué supone el avance del islamismo». «Denigra a la mujer y se está normalizando en las calles», denuncia.

Como previa al 8M, OKDIARIO ha acompañado a la diputada durante una jornada completa, desde primeras horas de la mañana en su casa hasta un acto político en el municipio madrileño de Pinto.

Una mujer con niqab frente a la Asamblea

Moñino relata a OKDIARIO que una compañera le enseñó la fotografía de una mujer completamente cubierta con niqab en las inmediaciones de la Asamblea de Madrid, en Vallecas. Una imagen que utiliza para denunciar lo que considera una señal de la expansión de esa realidad en distintos barrios de la región.

A lo largo del reportaje, Pérez Moñino aborda uno de los temas que, a su juicio, queda fuera del debate político en torno al Día Internacional de la Mujer. La dirigente de Vox critica que, mientras se multiplican los discursos y actos institucionales por el 8M, «nadie habla de qué supone el avance del islamismo para la mujer».

Moñino: milenial, madre y de Vox

La jornada que muestra el reportaje comienza temprano. Pérez Moñino explica que su día suele arrancar alrededor de las siete o siete y cuarto de la mañana. El inicio está marcado por la organización familiar: preparar el desayuno, vestir a los niños y coordinar la salida al colegio. Sólo cuando los niños ya han salido tiene unos minutos de calma para arreglarse y prepararse para el trabajo.

La portavoz de Vox subraya el papel fundamental de su marido en la conciliación familiar. Según relata, él se ocupa con frecuencia de llevar a los niños al colegio, acudir a tutorías escolares o acompañarlos a consultas médicas cuando su agenda política no se lo permite a ella. A su juicio, ese reparto de responsabilidades es lo que hace posible que pueda desarrollar su actividad pública.

Eso sí, también reconoce que compaginar la vida familiar con la actividad política no siempre es sencillo. La diputada describe jornadas largas, viajes y actos públicos que se alargan hasta la noche.

Antes de dedicarse a la política, explica, desarrolló su carrera como abogada. También recuerda que comenzó a trabajar a los 18 años mientras estudiaba Derecho en la universidad.

El reportaje acompaña a la diputada en el trayecto hacia la Asamblea de Madrid, donde revisa las noticias del día y repasa las preguntas en el pleno.

La jornada concluye por la tarde en Pinto, dentro de una serie de actos que el partido está celebrando en municipios del sur de Madrid. Allí participa junto al portavoz de Vox en materia de seguridad e inmigración, Samuel Vázquez, en un encuentro moderado por el periodista Unai Cano con vecinos en un bar del municipio.

El acto reúne a alrededor de un centenar de personas. Durante la intervención, ambos dirigentes abordan cuestiones relacionadas con la seguridad y la situación de algunos barrios del sur de Madrid. Pérez Moñino, que vive en Fuenlabrada, asegura conocer de cerca los problemas que, a su juicio, afectan a esa zona de la región.