Sólo tiene 5 episodios y acaba de llegar a Netflix: la miniserie más adictiva que vas a ver en una tarde

Si te gustan las ficciones sobre desastres basados en hechos reales, seguro que te interesa la serie Emergencia radiológica que está disponible en el catálogo de Netflix desde el pasado 18 de marzo. Una ficción perfecta para hacer un maratón porque solo tiene 5 episodios de aproximadamente de duración cada uno. Esta serie está basada en un episodio real que tuvo lugar en la ciudad de Goiânia en Brasil un accidente radioactivo en 1987 que afectó a la población durante 15 días sin que nadie se enterara hasta que vecinos ya tenían graves síntomas. Como consecuencia del abandono sin control de una cápsula con polvo cristalino de cloruro de Cesio-137 hubo cuatro muertos y varias personas tuvieron heridas graves, quemaduras profundas en la piel y caída del cabello. La serie Emergencia radiológica que se está convirtiendo en un éxito de audiencia en la plataforma de streaming y que ha logrado colocarse en el Top 10 en 26 países desde su lanzamiento.

La serie Emergencia radiológica ha sido creada por Gustavo Lipsztein y dirigida por Fernando Coimbra, al que conocemos por su trabajo en la conocida serie que también se puede ver en Netflix Narcos. Una nueva ficción que intenta explicar en el que se llamó el Chernóbil de Brasil y que sorprende por su crudeza y realismo. La serie ha contado con los actores Johnny Massaro, Paulo Gorgulho, Bukassa Kabengele y Antonio Saboia, entre otros.

¿Qué ocurre en la serie Emergencia radioactiva?

Todo comienza cuando el 13 de septiembre de 1987 los jóvenes chatarreros Roberto dos Santos Alves y Wagner Mota Pereira encontraron en un terreno baldío un cilindro de plomo y acero que en ese momento no sabían qué era. Más tarde se conoció que era un dispositivo de radioterapia que alguien había abandonado por el Instituto Goiano de Radioterapia y olvidado sin custodia ni aviso a las autoridades, tras el traslado del hospital en 1985.

La peor decisión que pudieron tomar esos mecánicos fue llevarse ese dispositivo a la casa de Roberto, desmontar parte de la estructura y acceder a una cápsula que contenía una diminuta pastilla de cesio-137. Unos días después, estos jóvenes y sus familias empezaron a sufrir mareos, náuseas y diarrea y pensaron que era una intoxicación alimentaria.

Además, unos cinco días después de que estos mecánicos recogieran el dispositivo, éste llegó a la chatarrería de Devair Alves Ferreira. Este hombre se quedó impresionado por el brillo de la pastilla de cesio-137 y la partió y entregó pequeños fragmentos entre sus familiares y vecinos que lo pusieron en sus casas como adorno, lo usaron como juguete e incluso, alguno como una niña de seis años que llegó a tomar polvo azul en su comida.

Uno de estos familiares pensó dos semanas después que los síntomas que tenían muchos de ellos podrían venir de esa extraña cápsula la metió en una bolsa de tela y la llevó en autobús hasta el Departamento de Vigilancia Sanitaria. La niña de seris que ingirió el polvo azul y ella fueron las primer víctimas mortales.

A partir del descubrimiento de los médicos que relacionaron los casos con la pequeña cápsula se activó una operación de emergencia y siete zonas de Goiânia fueron evacuados de inmediato por su nivel crítico de radiación. En un primer momento las autoridades ocultaron el origen de la catástrofe y oficialmente se echó la culpa de la situación a una fuga de gas. En total murieron 4 personas y muchas tuvieron que sufrir graves quemaduras en la piel y la caída del cabello.

El reparto de esta trágica serie

Los protagonistas de esta serie son los actores Johnny Massaro que dio vida a Márcio, un físico nuclear que intentará comprender la magnitud del accidente, Paulo Gorgulho a Orenstein, un técnico especialista en la respuesta sanitaria frente a la emergencia y Leandra Leal a Esther, una mujer afectada por la contaminación. También en el reparto de Emergencia radiactiva están los actores y Tuca Andrada a Governador, Bukassa Kabengele que interpretó el papel de Evenildo, Antonio Saboia a Eduardo, Ana Costa a Antônia, Alan Rocha a João y Luiz Bertazzo a Loureiro, entre otros.

En suma, la serie Emergencia Radioactiva es una buena opción para los que estén buscando una ficción basada en hechos reales y que quieran hacer un maratón de fin de semana. Una nueva ficción que sorprende por su intensidad, su ritmo y la interpretación de sus protagonistas. Una serie que no solo pretende mostrar lo que ocurrió, sino que el espectador reflexione sobre los que sucedió y los peligros de los accidentes radiológicos.