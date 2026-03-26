Si te gustó ‘Chernóbil’ Netflix tiene una serie basada en hechos reales mucho mejor: 5 capítulos de puro drama

La irrupción de las plataformas de streaming no sólo ha cambiado los patrones de consumo en el mundo del entretenimiento. También ha supuesto una oportunidad única de alcance y globalización de las historias y producciones de esos países que sin la presencia de los terminales, lo tendría muy difícil para exportar sus proyectos más allá de sus fronteras. Los casos más sonados son la española La casa de papel y por supuesto, la surcoreana El juego del calamar. Ahora, Netflix acaba de generar otra vez, un éxito internacional: Emergencia radioactiva es la serie brasileña que todo fan de Chernóbil debe ver.

Estrenada el pasado 18 de marzo, este drama basado en hechos reales llegó haciendo poco ruido al catálogo de la major californiana. Pero el impacto de los sucesos que plantea no se pueden obviar, sobre todo teniendo en cuenta cómo la trama cuenta un desastre radioactivo ocurrido que la mayoría de gente no recuerda o conoce y que conmocionó a todo un país a finales de los 80. Pues el punto de partida es un fallo humano múltiple que terminó causando una tragedia que afectó a gran parte de la población de Goiâna.

Desde luego, no es un suceso histórico tan conocido mediáticamente como el caso de la central nuclear de Ucrania. Pero Netflix con esta serie brasileña de tan sólo cinco episodios, pone en valor en el enfoque humano de la historia, sin obviar la crudeza de lo sucedido en Goiâna. Pero ¿cuál es la trama oficial de Emergencia radioactiva? ¿cuál es su reparto? ¿cuánta gente la está viendo dentro de la plataforma?

‘Emergencia radiactiva’: sinopsis oficial y reparto

La sinopsis oficial nos sitúa en 1987. Dos chatarreros de Goiânia dan con una cápsula de plomo en un lugar abandonado y lo abren por curiosidad. El interior está relleno de Cesio-137, el cual se disipa como un polvo azul brillante por toda la estancia y el lugar: es una sustancia altamente radioactiva.

El material fascina al pueblo, pero ese aire de «polvo mágico» termina convirtiéndose en un horror médico cuando comienzan a aparecer los primero síntomas de la radiación. Emergencia radiactiva retrata el drama de las familias y cómo las autoridades ignoran el caso. Mientras el Cesio-137 va cambiando de manos, un grupo de científicos y médicos comienzan una misión contrarreloj para encontrar el rastro de la radiación y evitar que el contagio se cobre millones de vidas.

Netflix cuenta en esta serie brasileña con varios actores del país como Johnny Massaro, Paulo Gorgulho, Bukassa Kabengele, Antonio Saboia e Isabel Gueron.

Netflix sorprende con esta serie brasileña

En cuanto a su veracidad histórica, Emergencia radioactiva cuenta las cifras reales del desastre. Aunque como en toda adaptación a la terreno de la ficción, la miniserie prolonga el dramatismo dándole ese «efecto contrarreloj» para sublimar el tono thriller.

Creada por Gustavo Lipsztein y dirigida por Fernando Coimbra, responsable de la miniserie Senna (2024) y de la realización de algunos episodios de Narcos (2015), la miniserie ocupa en estos instantes el puesto número cuatro del Top 10 de series de habla no inglesa más vistas de la plataforma en todo el mundo, acumulando casi cuatro millones de visualizaciones.