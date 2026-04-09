Guerra de Irán, en directo: última hora del alto el fuego, situación en el estrecho de Ormuz y declaraciones de Trump
La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán entra en una fase especialmente volátil hoy 9 de abril. Por primera vez, medios como Reuters y Jerusalem Post informan de un posible alto el fuego, aunque la situación sobre el terreno sigue marcada por ataques cruzados y una tensión muy elevada. La diplomacia internacional, con mediación pakistaní incluida, intenta abrir una vía de negociación, pero la confianza en que la tregua se mantenga es todavía limitada.
El estrecho de Ormuz continúa siendo el punto de máxima presión en este conflicto. Teherán mantiene su postura firme, exigiendo garantías más amplias que una simple pausa temporal, mientras Washington vigila de cerca la reapertura total de esta ruta. La mediación internacional ha permitido abrir una ventana de alto el fuego, pero los próximos movimientos serán determinantes para saber si se consolida una desescalada o si el conflicto entra en una nueva fase de tensión.
Guerra de Irán, en directo: última hora del alto el fuego, situación en el estrecho de Ormuz y declaraciones de Trump
Trump mantiene el despliegue militar pese al alto el fuego
El presidente Donald Trump ha asegurado que todos los buques, aeronaves y personal militar estadounidense seguirán desplegados en torno a Irán hasta que se cumpla completamente el acuerdo. Washington mantiene así la presión militar mientras avanzan unas negociaciones todavía inestables.
El petróleo sube y las bolsas caen por el temor a que fracase la tregua
Los mercados reaccionan con incertidumbre al frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Tras la euforia inicial, el precio del crudo vuelve a subir y las bolsas caen ante el temor de una reactivación del conflicto, especialmente después de los intensos ataques de Israel en Líbano que amenazan con dinamitar las negociaciones.
Tregua frágil tras la mediación y tensión por nuevos ataques en la región
El conflicto en Oriente Próximo entra en una fase de máxima incertidumbre después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya aceptado suspender los ataques contra Irán durante dos semanas tras un acuerdo ‘in extremis’ mediado por Pakistán, que busca sentar a Washington y Teherán a negociar en Islamabad.
Aunque Irán ha garantizado inicialmente el paso seguro por el estratégico estrecho de Ormuz, las dudas sobre la tregua crecen tras nuevos bloqueos y la advertencia de que abandonará el acuerdo si continúan los ataques de Israel sobre Líbano, donde la ofensiva sigue activa.
Últimas noticias sobre el alto el fuego entre EE. UU., Israel e Irán
La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán entra hoy en una fase crítica y muy volátil. Se habla de un posible alto el fuego, pero los ataques siguen sobre el terreno y el estrecho de Ormuz sigue siendo la clave que marcará si esta tregua se mantiene o si el conflicto vuelve a intensificarse. La atención internacional está puesta en las próximas horas, que serán decisivas.
Vance advierte a Irán: romper las negociaciones por Líbano sería un error
El vicepresidente JD Vance considera que sería “una tontería” que Irán abandone el diálogo por los ataques de Israel en Líbano. Desde la Casa Blanca insisten en que ese frente nunca estuvo incluido en el alto el fuego, lo que añade tensión a unas conversaciones ya delicadas.