La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán entra en una fase especialmente volátil hoy 9 de abril. Por primera vez, medios como Reuters y Jerusalem Post informan de un posible alto el fuego, aunque la situación sobre el terreno sigue marcada por ataques cruzados y una tensión muy elevada. La diplomacia internacional, con mediación pakistaní incluida, intenta abrir una vía de negociación, pero la confianza en que la tregua se mantenga es todavía limitada.

El estrecho de Ormuz continúa siendo el punto de máxima presión en este conflicto. Teherán mantiene su postura firme, exigiendo garantías más amplias que una simple pausa temporal, mientras Washington vigila de cerca la reapertura total de esta ruta. La mediación internacional ha permitido abrir una ventana de alto el fuego, pero los próximos movimientos serán determinantes para saber si se consolida una desescalada o si el conflicto entra en una nueva fase de tensión.

Guerra de Irán, en directo: última hora del alto el fuego, situación en el estrecho de Ormuz y declaraciones de Trump