El Ibex 35 cede un 0,14% ante la fragilidad del alto al fuego en Irán

El Ibex 35 baja ligeramente después del repunte en las bolsas. Exactamente el selectivo español cede un 0,14% en la apertura hasta los 18.106 puntos. Por suerte mantiene los 18.000, después de que el inicio de la guerra llevase al español a los 16.000.

La caída del Ibex también está motivada por la subida del precio del petróleo en las primeras horas de este jueves, después de que ayer bajase un 14% hasta los 94 dólares.

Así las cosas, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotiza hoy sobre los 97 dólares en la apertura de las Bolsas europeas, tras subir un 2,44%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), se negociaba sobre los 97,28 dólares después de aumentar un 3%.

En el arranque de la sesión del Ibex y entre los valores con mayores ascensos, destacaba Repsol, con una subida del 0,84%, por delante de Endesa (+0,79%) y Redeia (+0,66%). En el lado contrario, IAG retrocedía un 1,34% y Amadeus un 1,23%.

Estos movimientos a la baja de las bolsas mundiales se deben a la fragilidad de la tregua de dos semanas acordada entre Estados Unidos (EEUU) e Irán y en medio de acusaciones mutuas sobre posibles incumplimientos de la misma, con la disputa sobre el Líbano en el foco.

Una guerra marcada por ‘bulos’

El presidente norteamericano, Donald Trump, ha tachado de «bulo» este miércoles los diez puntos de la propuesta de Irán para negociar el fin de la guerra con Washington sobre el que han informado los medios de comunicación, pese a que parten de un comunicado del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní.

«Los diez puntos eran un bulo», ha declarado en redes el inquilino de la Casa Blanca, que ha atacado en concreto al «decadente ‘The New York Times’ y la cadena de noticias falsas CNN» por informar acerca de dicho decálogo, producido por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní y difundido por las principales agencias del país asiático.

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha denunciado que tres puntos del acuerdo marcó para poner fin a la guerra han sido violados por EEUU antes del inicio de las conversaciones entre Washington y Teherán en la capital de Pakistán, Islamabad. «En tales circunstancias, un alto el fuego bilateral o una negociación resultan inviables», ha manifestado.

En este contexto, las principales Bolsas asiáticas han registrado descensos en la jornada de hoy. El Kospi surcoreano ha caído un 1,6%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong cede casi un 0,7% y el Shenzhen chino ha retrocedido un 0,3%. En Japón, el Nikkei ha perdido un 0,5%.

Wall Street cierra en positivo

En EEUU, el índice Dow Jones y el Nasdaq cerraron este miércoles en positivo, con avances del 2,8% en ambos casos, pero sus futuros apuntan, de momento, a pérdidas moderadas en la apertura de este jueves.

En el plano empresarial, Redeia ha indicado que su junta general de accionistas, que se celebrará el próximo 13 de mayo en segunda convocatoria, aprobará previsiblemente el pago de un dividendo complementario de 0,60 euros brutos por acción a abonar el 1 de julio, que se suma al dividendo a cuenta de la misma cuantía abonado en enero.

Mientras tanto, en el ámbito macro, el Tesoro Público español prevé colocar este jueves entre 5.250 millones y 6.750 millones de euros en una subasta de bonos y obligaciones del Estado.

El resto de las principales Bolsas del Viejo Continente comenzaba la sesión de hoy con signo mixto, puesto que Fráncfort decrecía un 0,13%, Milán un 0,05% y París un 0,2%, mientras que Londres ganaba un 0,22%.

Entre tanto, en el mercado de divisas, el euro se mantenía estable frente al dólar hasta intercambiarse por 1,1663 ‘billetes verdes’, mientras que el interés exigido al bono español a diez años ascendía hasta el 3,417%.