Una exposición pagada por el Gobierno con dinero del ‘Año Franco’ presenta a Abascal y Ayuso como «extremistas»

El Gobierno de Pedro Sánchez ha financiado a través del comisionado del Año Franco (prolongado a 2026) una exposición universitaria que presenta al líder de Vox, Santiago Abascal, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como «extremistas». La muestra, titulada Going Extreme: cómo las narrativas extremistas están destruyendo las democracias, se inauguró este miércoles en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba (UCO).

Uno de los paneles de esta exposición, que estará visible del 8 al 30 de abril en este centro universitario, esto es, en plena precampaña de las elecciones andaluzas previstas para el próximo 17 de mayo, llega a señalar que «Vox y el PP no son los únicos partidos extremistas del país», equiparando a sendas formaciones con la independentista Aliança Catalana (AC).

La muestra, promovida por la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba, parte del proyecto de investigación Analysis of and Responses to Extremist Narratives (ARENAS), financiado por el programa Horizon Europe de la Unión Europea, del cual Steven Forti, profesor de Historia Contemporánea de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), es el coordinador local en España.

Esta investigación europea ha tenido una «versión española», según dice el Gobierno de Sánchez, que «ha estado financiada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España» en el marco de la celebración de los 50 años de España en libertad (lo que se conoce como el comisionado del Año Franco por el medio siglo transcurrido desde la muerte del dictador).

Paneles de la exposición financiada por el Gobierno que ataca a PP y Vox.

De esta manera, la muestra se concibió en origen para abordar las «narrativas extremistas que circulan en la actualidad en Europa y se alerta de su influencia, su impacto y sus consecuencias». «¿Qué es una narrativa extremista? ¿Cuáles son sus patrones y formatos? ¿Cómo han evolucionado y cómo se han adaptado durante el último siglo? ¿Cómo podemos detectarlas? Estas son algunas de las preguntas a las cuales se ha intentado ofrecer una respuesta, centrándose en los ejes temáticos de la nación, el género y la ciencia», dice la descripción del proyecto Arenas.

Esta investigación europea también recalca que «un sinfín de páginas web y perfiles en las redes sociales, así como medios de comunicación tradicionales y políticos ultraderechistas, se dedican a difundir no solo bulos y teorías de la conspiración, sino también discursos racistas, xenófobos, islamófobos, antisemitas, homofóbicos, machistas o aporofóbicos, poniendo en cuestión las bases de la convivencia democrática y, a largo plazo, la misma supervivencia de nuestras democracias».

Además, se subraya que «el auge de partidos de extrema derecha y de líderes antidemocráticos en todo el mundo ha acelerado la difusión de estos discursos y ha favorecido su legitimación».

«Fachatubers»

Junto a ello, la muestra sostiene que «cada vez más hay influencers, con centenares de millares de seguidores, que se presentan como transgresores, provocadores y cool y que viralizan estas ideas».

«No existen solo los llamados fachatubers: estos discursos se cuelan también en contextos inesperados, como en los vídeos de las influencers de moda y cocina, llegando a un público aún mayor que puede acabar asumiéndolos sin ni siquiera darse cuenta», afirma el trabajo de Forti.

Es en la adaptación española donde la muestra, costeada por el Gobierno de Sánchez, habla de «Vox y la narrativa anti-España», relacionando al partido de Abascal con el «fascismo italiano», «el negacionismo climático» o el «auge del etnonacionalismo».

En el panel del «negacionismo climático» aparecen sendas fotografías de Abascal y Pablo Motos, director y presentador del programa El Hormiguero de Antena 3. El texto adjunto dice que el presidente de Vox afirmó en este espacio televisivo que «cree en el cambio climático a lo largo de la historia, pero cuestionó el hecho de que sea antropogénico y lo dejó como un tema sujeto a debate».

Asimismo, en otro panel -con la denominación El auge del etnonacionalismo: el caso español- se reproduce una imagen de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP), junto a la ex líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, con la que firmó un acuerdo de investidura en 2019.

Este panel comienza diciendo que «uno de los grupos más atacados en la narrativa anti-España son los migrantes». Y aquí, la muestra afirma que «Isabel Díaz Ayuso ha declarado que la inmigración masiva es un plan orquestado y perfectamente calculado, lo que se acerca mucho a la teoría conspirativa de extrema derecha del Gran Reemplazo».