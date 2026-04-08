PP y Vox negocian «cientos de medidas» en Aragón con «voluntad de acuerdo» para investir a Azcón

El Partido Popular (PP) y Vox continúan avanzando en las negociaciones para llegar a un acuerdo de investidura en Aragón. Este miércoles se ha producido una reunión entre ambas formaciones, con dirigentes nacionales y regionales, tras la que se asegura que existe «voluntad de acuerdo» para que Jorge Azcón se convierta, de nuevo, en presidente de las Cortes aragonesas.

Así lo ha reconocido Alejandro Nolasco, portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, quien espera que el acuerdo de gobernabilidad con el PP vaya hacia delante y que se materialice siempre y cuando Génova deje de «torpedear». Después de la reunión con los populares, Nolasco ha comparecido ante los medios de comunicación, y si bien subraya que el acuerdo está aún «en el aire», sí desliza que existe «voluntad» entre ambas partes para alcanzarlo.

Desde Vox también destacan que se están «negociando cientos de medidas» como parte del acuerdo, y que si bien esta reunión ha podido resultar fructífera, este será un encuentro de los muchos que tendrán en los próximos días en pos de llegar a buen puerto en la negociación. La formación liderada a nivel nacional por Santiago Abascal sigue manteniendo como «irrenunciable» la prioridad nacional en las diferentes ayudas que se brinden a los ciudadanos.

Nolasco ha subrayado que el acuerdo puede alcanzarse «siempre que Génova no ponga palos en la rueda ni zancadillas», al tiempo que celebra que no haya filtraciones por primera vez en un contacto entre ambos partidos. Preguntado por si el pacto podría llegar antes del día de San Jorge, el 23 de abril, el portavoz de Vox ha adelantado que ni ellos ni el PP han «hablado de ninguna fecha en concreto».

De lo que sí se habla en las citas, que se seguirán produciendo, es de materias concretas e imprescindibles para llegar a un potencial acuerdo, caso de vivienda, seguridad, inmigración o fiscalidad. «Estamos negociando un Gobierno sólido», afirman desde el PP, donde dan valor que nunca antes en Aragón se haya podido lograr una mayoría con 40 diputados.

Mar Vaquero, vicepresidenta en funciones del Gobierno de Aragón, ha destacado avances en las negociaciones para buscar «el mejor acuerdo posible», en una reunión en la que han tratado asuntos «conceptuales» en un ambiente «totalmente cordial, proclive a llegar a ese acuerdo».

Participantes en la reunión

Por parte de Vox han participado en la reunión de negociación el mencionado Alejandro Nolasco, la secretaria general adjunta del partido, Montserrat Lluís, el portavoz nacional de Vivienda, Carlos Hernández Quero, y el portavoz nacional de Economía y Energía, José María Figaredo. Desde el PP, Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón en funciones, ha liderado la comitiva, junto a la vicepresidenta Mar Vaquero y los consejeros Roberto Bermúdez y Octavio López. También ha estado presente Marta Varela, jefa de gabinete de Alberto Núñez Feijóo y, telemáticamente, el secretario general de los populares, Miguel Tellado.

La sintonía y voluntad de llegar a un acuerdo es común a ambas partes, tras las declaraciones posteriores a una reunión que se produce justo dos meses después de la celebración de elecciones en Aragón, y cuando restan sólo 25 días para la fecha límite de investidura que evite una repetición electoral.