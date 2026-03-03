El PP se hace con la presidencia de las Cortes de Aragón sin pacto a la vista con Vox para investir a Azcón

El Partido Popular (PP) se ha hecho este martes con la presidencia de las Cortes de Aragón, que ocupará su diputada María Navarro, en una sesión constitutiva de la XII Legislatura de la que no se sustraen acercamientos de cara a un acuerdo entre los populares y Vox de cara a la investidura como presidente de la región de Jorge Azcón.

Si bien se había especulado con un posible pacto entre el Partido Popular y Vox para que los segundos se postularan para la presidencia de las Cortes, la formación liderada en Aragón por Alejandro Nolasco no ha presentado finalmente candidato, dejando a PP, con María Navarro y al PSOE, con Fernando Sabés Turmo, como únicas formaciones que han pedido presidir la Cámara. Vox tampoco ha presentado candidato a la vicepresidencia de las Cortes de Aragón.

Después de la primera votación, en la que se necesitaba de mayoría absoluta de uno de los candidatos para la elección, el Partido Popular ha sumado un total de 26 votos, mientras que el PSOE se ha quedado con 25. Vox se ha abstenido, permitiendo que se realizara una segunda votación en la que el ganador necesitaría de mayoría simple para ser elegido presidente de las Cortes de Aragón. Una vez ahí, se han repetido los votos favorables y en blanco, confirmando a María Navarro como presidenta de las Cortes.

En total han sido 16 los votos en blanco, contando los de la formación verde y los de Teruel Existe. El Partido Popular ha contado con sus 26 diputados votando a favor de María Navarro, mientras que el PSOE ha sumado los 18 escaños logrados en las últimas elecciones, más las votaciones favorables de la diputada de IU-Sumar y las seis papeletas correspondientes a la Chunta Aragonesista (CHA).

María Navarro es diputada del PP de las Cortes de Aragón en la presente y pasada legislatura, es licenciada en Derecho, colegiada en el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, especializada en derecho público y master en Urbanismo y Programa de Liderazgo para la Gestión Pública del IESE Business School.

Navarro tiene amplia experiencia en la política nacional y municipal. A nivel estatal, ha sido senadora por Zaragoza entre 2013 y 2015, mientras que el plano local ha desempeñado entre 2015-2019 el cargo de consejera de Presidencia, Hacienda e Interior en el Ayuntamiento de Zaragoza, portavoz del Gobierno y portavoz del grupo municipal del Partido Popular. Ha sido concejal durante dos legislaturas consecutivas antes de su paso a la política autonómica.