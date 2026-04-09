La exposición del Gobierno que ataca a PP y Vox también considera «extremista» el lema «Sánchez a prisión»

El Gobierno ha financiado a través del comisionado del Año Franco, que continuará activo en 2026, una exposición universitaria que tilda de «extremista» el lema «Sánchez a prisión» y criminaliza las manifestaciones en Ferraz. La muestra, titulada Going Extreme: cómo las narrativas extremistas están destruyendo las democracias, se inauguró este miércoles en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba (UCO).

En uno de los paneles de esta exposición contra los extremismos, bajo el rótulo Las consecuencias, puede verse una imagen de una manifestación frente a la sede nacional del PSOE en la madrileña calle Ferraz, con una pancarta con el lema «Pedro Sánchez a prisión».

Esta imagen fue difundida por la asociación Hazte Oír con motivo de una concentración de noviembre de 2023 que tuvo lugar en las cercanías de la sede del PSOE en Madrid para «protestar por los acuerdos de Gobierno con los independentistas y la traición de Pedro Sánchez a España». Estos acuerdos implicaron la amnistía para los golpistas del 1-O a cambio del apoyo de los partidos secesionistas catalanes a la investidura de Sánchez.

Se da la circunstancia de que el eslogan «Sánchez a prisión» -visible en la pancarta de la imagen- ha sido utilizado por Vox en multitud de ocasiones. De hecho, formó parte de una campaña de la formación de Santiago Abascal en 2025 que estuvo enfocada a la exigencia de responsabilidad penal al jefe del Ejecutivo a raíz de la trama PSOE.

«No basta con uno. Falta el UNO… ¡Todos a la cárcel!», decía esta campaña de Vox, en alusión al nombre en clave utilizado por Koldo García, ex asesor del ex ministro de José Luis Ábalos, y Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, para referirse a Pedro Sánchez.

Esta es la imagen de una protesta en Ferraz que expone la muestra del Gobierno. (Fuente: HazteOir)

A mediados del año pasado, en el mes de junio, el que fuera mano derecha de Sánchez en el PSOE, Santos Cerdán, entró en la prisión de Soto del Real. Salió en libertad provisional el 19 de noviembre. Y sólo ocho días después, ingresaron en el mismo centro penitenciario de Madrid V el propio Ábalos, que también fue secretario de Organización de Sánchez, y su ex asesor Koldo García. Estos días se celebra en el Supremo el juicio contra ellos por el caso mascarillas.

Asimismo, uno de los paneles de esta exposición que ha costeado el Gobierno y que estará visible del 8 al 30 de abril en este centro universitario, en plena precampaña de las elecciones andaluzas previstas para el próximo 17 de mayo, llega a señalar que «Vox y el PP no son los únicos partidos extremistas del país», equiparando a sendas formaciones con la independentista Aliança Catalana (AC).

La muestra parte del proyecto de investigación Analysis of and Responses to Extremist Narratives (Arenas), financiado por el programa Horizon Europe de la Unión Europea, del cual Steven Forti, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), es el coordinador local en España.

Cartel de la muestra ‘Going Extreme’ financiada por el Gobierno.

Esta investigación europea ha tenido una «versión española», según dice el Gobierno de Sánchez, que «ha estado financiada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España» en el marco de la celebración de los 50 años de España en libertad (lo que se conoce como el comisionado del Año Franco por el medio siglo transcurrido desde la muerte del dictador).

De esta manera, la muestra se concibió en origen para abordar las «narrativas extremistas que circulan en la actualidad en Europa y se alerta de su influencia, su impacto y sus consecuencias». «¿Qué es una narrativa extremista? ¿Cuáles son sus patrones y formatos? ¿Cómo han evolucionado y cómo se han adaptado durante el último siglo? ¿Cómo podemos detectarlas? Éstas son algunas de las preguntas a las cuales se ha intentado ofrecer una respuesta, centrándose en los ejes temáticos de la nación, el género y la ciencia», dice la descripción del proyecto Arenas.

Paneles de la exposición financiada por el Gobierno que ataca a PP y Vox.

Es en esa adaptación española donde la muestra, costeada por el Gobierno de Sánchez, habla de «Vox y la narrativa anti-España», relacionando al partido de Abascal con el «fascismo italiano», «el negacionismo climático» o el «auge del etnonacionalismo». Esta iniciativa también ha sido promovida por la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba (UCO).