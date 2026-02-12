El ‘Año Franco’ de Sánchez promociona en la Complutense al periodista que mintió sobre la mujer de Feijóo

El Gobierno de Pedro Sánchez ha apoyado a través de su comisionado para el Año Franco un acto protagonizado por el director de infoLibre, Jesús Maraña, responsable de este medio que difundió un bulo sobre la pareja del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

La web del programa España en Libertad. 50 años ha promocionado este acto organizado por un medio privado en un espacio de la educación pública, el salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.

La charla, prevista para este jueves, lleva por título La democracia en un minuto. «Un acto organizado por infoLibre, con el apoyo de España en Libertad. 50 años, que busca reflexionar de forma directa, participativa y plural sobre la democracia como experiencia viva, combinando vídeo, conversación y participación del público», recoge la página del Comisionado.

Y añade: «El acto contará con una proyección de vídeos breves con voces ciudadanas y referentes culturales, una mesa redonda y un cierre participativo en el que algunos asistentes podrán intervenir brevemente desde el atril para responder a la pregunta: ¿Qué es para ti la democracia?», recoge la convocatoria.

El programa del acto incluye una «conversación de contextualización del proyecto» entre Jesús Maraña y Carmina Gustrán Loscos, comisionada para la celebración de los 50 años de España en Libertad, lo que se conoce como el Año Franco y que el Ejecutivo de Sánchez ha extendido más allá de 2025, efeméride del cincuenta aniversario de la muerte del dictador.

El acto también cuenta con una mesa redonda con la participación de El Gran Wyoming, humorista y presentador de El Intermedio (La Sexta); Elena Reinés, periodista y creadora de contenido, vinculada al proyecto Woke Up; Paula Ortiz, cineasta y guionista, y Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza.

Fue en marzo de 2024 cuando Sánchez, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la entonces portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, usaron sus intervenciones en Moncloa y las Cortes Generales para atacar a Feijóo con un bulo aparecido en la web Infolibre, el diario de Jesús Maraña. «La Xunta de Galicia dio una ayuda de más de 100.000 euros a una empresa en la que trabajaba su mujer», lanzaron los socialistas contra el líder del PP.

Lo que publicó el digital de Maraña no era cierto. La Xunta de Feijóo no concedió ninguna ayuda o subvención a la Fundación Sargadelos entre los meses de diciembre de 2020 y agosto de 2022, cuando su pareja, la empresaria Eva Cárdenas, trabajaba para este grupo gallego.

«En realidad, el dinero público fue destinado al Real Patronato de Sargadelos, una entidad que no tiene relación con la empresa dependiente de la Fundación Sargadelos para la que trabajó la pareja del hoy ex presidente de la Xunta», reconoció Infolibre sobre su infundio utilizado por el Gobierno de Sánchez en un burdo ataque al jefe de la oposición.

Otros 14,6 millones más

Cabe reseñar que el Ejecutivo acordó en el Consejo de Ministros del pasado martes destinar otros 14,6 millones de euros más -por medio del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática- a sufragar nuevos gastos asociados al Comisionado para la celebración del Año Franco.

Tras organizar más de 600 actividades en 2025, el Gobierno ha ampliado su propaganda revisionista al año 2026 con la pretensión de «afianzar las líneas de trabajo iniciadas en el ejercicio anterior, poniendo el foco especialmente en cómo este conocimiento del pasado puede ayudar a reforzar los valores democráticos, trabajando especialmente con la población joven», dice el Ejecutivo de Sánchez, quien este miércoles usó la tribuna del Congreso para atacar a la prensa crítica con su gestión.

Entre los eventos a costear por el Gobierno en los próximos meses, dentro de esa extensión del Año Franco, se encuentran «actos conmemorativos en torno al conocimiento de la Guerra Civil, la dictadura franquista y la promoción de la democracia, con múltiples formatos y en diferentes ciudades», así como «acciones de comunicación y nuevos formatos comunicativos».