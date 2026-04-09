Hacienda lo confirma: si tienes dos pagadores no te va a afectar en la renta 2025 como tú piensas

La campaña de la declaración de la renta ya está en curso. El miércoles 8 de abril, desde la Agencia Tributaria dieron por inaugurada la campaña del IRPF en la que millones de españoles estarán obligados a presentar los ingresos correspondientes al año 2025. Estos tendrán hasta el 30 de junio para hacer la declaración a través de internet, por teléfono o en cualquier oficina de la Agencia Tributaria. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la renta si tienes dos pagadores.

El pasado miércoles 8 de abril comenzó la campaña de la renta 2026 y hasta el 30 de junio millones de españoles están llamados a hacer el ejercicio del IRPF. Los trabajadores que superen unos ingresos de 22.000 euros están obligados a declarar los ingresos correspondientes a 2025 y este límite bajará a 15.876 para los que tengan varios pagadores y el segundo supere los 1.500 euros. Los trabajadores autónomos sí que tendrán que hacer el IRPF sin depender de los ingresos.

Por lo que respecta a las fechas, la Agencia Tributaria también ha confirmado las fechas claves en esta campaña de la renta. Son las siguientes:

Del 8 de abril hasta el 30 de junio de 2026: presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2025.

presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2025. Del 6 de mayo hasta el 30 de junio de 2026: la Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 2025 por teléfono.

la Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 2025 por teléfono. Del 1 de junio hasta el 30 de junio de 2026: la Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 2025 presencialmente en sus oficinas.

La renta y qué ocurre con dos pagadores

¿Qué ocurre con la renta si tienes dos pagadores? La historia nos dice que cuando se tienen ingresos por varias partes, el resultado de la renta suele salir ‘a pagar’ a Hacienda y lo más normal es que esto te acabe ocurriendo. ¿El motivo? No se realizan las retenciones correspondientes cuando se supera un determinado umbral de ingresos y no se tributa lo suficiente.

Esto sucede porque las empresas aplican retenciones sobre la nómina como si el trabajador sólo estuviese trabajando en esta empresa. Por ello es de vital importancia comunicar al lugar donde trabajas sobre tu situación y si estás teniendo ingresos extra por otro lado. Una vez comunicado, la empresa aplicará una retención más elevada y esto se traducirá en una buena noticia en la posterior campaña de la renta.

«Cuando se tienen dos pagadores, es más frecuente que la declaración te salga a pagar. El motivo suele ser que el segundo pagador realiza las retenciones como si fuera el único pagador del año, sin tener en cuenta los ingresos provenientes de otros pagadores y, por lo tanto, aplica un porcentaje de retención menor», explican desde la página web oficial de Bankinter.

Este pago de más en la declaración de la renta de los trabajadores con varios pagadores sucede porque los ingresos extra harán que el tipo impositivo suba y las retenciones serán inferiores a las que correspondan. Esto significa que se pagará menos IRPF del que corresponde según los ingresos. Ergo, el resultado será ‘a pagar’ y habrá que hacer una transferencia a Hacienda. La Agencia Tributaria habilita una opción de fraccionar el pago para los contribuyentes que estén en esta situación.

El primer 60% se abonará tras confirmar el borrado y el restante 40% se tendrá que pagar antes del 5 de noviembre. Este pago es de obligado cumplimiento y, en caso de no cumplir con las obligaciones ante la Agencia Tributaria, desde Hacienda se podrán aplicar intereses.