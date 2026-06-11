Vicente Fernández e Ibón Aperribay hablaron de «controlar la SEPI» meses antes de la entrada de SAPA en Indra

Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han sacado a la luz conversaciones entre Vicente Fernández Guerrero e Ibón Aperribay que muestran cómo ambos participaban en movimientos relacionados con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) varios meses antes de que SAPA desembarcara en el accionariado de Indra.

La documentación, incorporada al atestado 89/2026, recoge una conversación mantenida el 24 de abril de 2021 entre el entonces ex presidente de la SEPI y el máximo responsable de SAPA Placencia. En ella, Fernández explica las gestiones que se estaban realizando para incorporar a Leire Díez al entorno de la «nueva presidenta» de la SEPI, Belén Gualda.

Según el extracto incorporado por los investigadores, del que se ha hecho eco también Economía Digital, Vicente Fernández trasladó a Ibón Aperribay que existían «algunas dificultades» para que Gualda incorporara a Leire Díez a su equipo, aunque confiaba en resolver la situación. En el mensaje menciona expresamente la participación de Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y de Santos Cerdán.

La conversación adquiere especial relevancia por el mensaje posterior enviado por Leire Díez a Vicente Fernández. Según la UCO, la militante socialista aseguró que iban «a recuperar el control de SEPI», aunque tuviera «que ser» la propia Leire la que hablara con «el súper jefe». Vicente respondió: «Y con mucho orden».

Los investigadores consideran significativo el uso de la expresión «recuperar el control», al entender que los interlocutores daban por hecho que anteriormente habían mantenido una influencia sobre la SEPI que en ese momento consideraban debilitada tras los cambios producidos en la entidad pública.

La entrada de SAPA en Indra

La conversación se produjo apenas unas semanas después del nombramiento de Belén Gualda como presidenta de la SEPI, cargo al que llegó en marzo de 2021 tras la salida de Vicente Fernández.

Ocho meses después de aquellos mensajes, en diciembre de 2021, SAPA entró en el accionariado de Indra mediante la compra de una participación cercana al 5% de la compañía. La operación convirtió al grupo vasco en uno de los principales socios industriales de la tecnológica controlada por la SEPI, y también le permitió mantener cierto control del conglomerado Tess Defence, donde además de SAPA estaban la propia Indra, General Dynamics (a través de Santa Bárbara Sistemas) y EM&E.

A partir de entonces, SAPA se consolidó como uno de los aliados clave de la estrategia impulsada por el Gobierno en el sector de Defensa, especialmente en un momento en el que Moncloa trataba de reforzar el peso de Indra en los grandes programas militares nacionales.

La influencia de Aperribay fue creciendo paralelamente a la de Indra. El empresario vasco acabó asumiendo la presidencia de Tess Defence, para desarrollar el programa de blindados Dragón del Ejército de Tierra.

La batalla por el control de la Defensa

El equilibrio entre los socios de Tess comenzó a alterarse con los cambios producidos en Indra durante los últimos años y con el creciente protagonismo de Ángel Escribano dentro de la compañía.

La tecnológica terminó elevando su participación en Tess Defence hasta el 51%, consolidando una posición de control sobre el consorcio. Ese movimiento provocó tensiones con otros socios y desembocó en una reconfiguración interna que acabó apartando a Aperribay de la presidencia de Tess.

Ahora, tras la salida de Ángel Escribano de la primera línea de gestión de Indra y los cambios impulsados por la SEPI y Moncloa, el sector vuelve a debatir sobre el futuro equilibrio de poder dentro del principal conglomerado industrial de defensa español.

De hecho, la idea que tienen los distintos socios, que están aún negociando los cambios, es terminar incorporando a Raül Blanco, director ejecutivo de estrategia de SAPA, a la presidencia de Tess. Blanco había sido antes secretario de Estado de Industria y, tras su paso como presidente de Renfe, terminó recalando en SAPA. Además, mantiene una buena relación con el ahora presidente no ejecutivo de Indra, Ángel Simón.

Los mensajes incorporados por la UCO añaden un nuevo elemento a ese contexto, al demostrar que las relaciones entre Aperribay, Vicente Fernández y el entorno político que orbitaba alrededor de la SEPI existían mucho antes de la entrada de SAPA en Indra y de la posterior lucha por el control de los grandes programas de Defensa españoles.

No hay que olvidar que las compañías que conforman el consorcio Tess Defence, creado en junio de 2020 (en plena pandemia), son las principales beneficiarias de los Programas Especiales de Modernización, que han repartido miles de millones en contratos.