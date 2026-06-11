Hedberg y Wietecha, productor y director del corto ‘The Art of Inflation’: «Queríamos mostrar el drama humano detrás de la hiperinflación venezolana»

Desde OKDIARIO hemos tenido la oportunidad de entrevistar a los creadores del cortometraje The Art of Inflation, en español, El Arte de la Inflación. Se trata de Tim Hedberg, codirector, productor y coescritor, y Brett Wietecha, director, coproductor y coescritor.

El contexto de este cortometraje se sitúa durante el colapso económico de Venezuela en 2018, en la frontera con Colombia. La historia sigue a dos hermanos venezolanos, Andrés y Diego, que trabajan en una plantación de coca controlada por una milicia armada mientras intentan reunir dinero para escapar de la miseria y empezar una nueva vida.

Andrés, el hermano menor, carga con un trauma que le ha dejado mudo. Diego actúa como su protector, pero también ejerce un fuerte control sobre él. La situación cambia cuando Andrés se enamora de una joven llamada Karina y comienza a cuestionar las decisiones de su hermano y el destino que ambos parecen tener marcado.

Así, el cortometraje muestra cómo la hiperinflación y la crisis económica destruyen las oportunidades de las personas y las empujan a situaciones extremas. Además de centrarse en la economía en sí, también explora temas como la pérdida de la infancia, la búsqueda de libertad, la esperanza y los sacrificios que la gente hace para sobrevivir.

Según ha explicado Hedberg en la entrevista, el contexto del cortometraje «está basado en los años 2018 y 2019, cuando la hiperinflación llegó a más de un millón por ciento por año». Era una hiperinflación tremenda».

Por otro lado, el punto fuerte del documental es que está basado en el testimonio de miles y miles de venezolanos, de inmigrantes que vivieron esa experiencia.

Con respecto a la situación económica que tuvieron que vivir los venezolanos, Hedberg considera que «la hiperinflación es como un enemigo invisible, por lo que es algo muy difícil de mostrar en el cine, y la manera en la que lo hicimos es a través del impacto humano, el impacto que tenía en nuestros protagonistas».

«La hiperinflación te quita la habilidad de pensar en el futuro»

Asimismo, el principal problema de la hiperinflación que ven los dos creadores de este cortometraje es que «la hiperinflación te quita la habilidad de pensar en el futuro».

«Todavía existe una alta inflación en Venezuela, aunque no es del nivel que era en esa época, pero la inflación todavía es real. Hoy todavía existe y creo que es un reto muy importante el hecho de cambiar ese sistema, para que los venezolanos puedan vivir con confianza en el dinero que usan todos los días», ha asegurado.

Con respecto a qué ha pasado en otros países que también han vivido una hiperinflación, explica que «hemos visto muchas veces en la historia casos de hiperinflación y que cuando el sistema político y la economía cambian, también hay cambios en la confianza que se tiene en el dinero».