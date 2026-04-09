El BOE confirma el año en el que coinciden las Fallas y la Semana Santa: el 19 de marzo será Lunes Santo

Las Fallas y la Semana Santa coincidirán en Valencia próximamente. Estas dos celebraciones coincidirán en el calendario en el próximo año 2035, en el que el Lunes Santo caerá en 19 de marzo, Día de San José, en el que se celebra la tradicional cremá de las fiestas grandes de la capital de la Comunidad Valenciana. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la curiosa coincidencia entre las Fallas y la Semana Santa.

Una vez finalizada la Comunidad Valenciana, en muchos puntos de la comunidad los estudiantes y niños siguen disfrutando de una semana no lectiva a la espera del martes 14 de abril, en el que volverán a las aulas en muchos puntos del Mediterráneo después de disfrutar de la festividad del lunes 13 de abril en honor a San Vicente Ferrer. Esta fiesta se celebra en muchos pueblos de las provincias de Castellón, Valencia y Alicante después del segundo lunes de Pascua.

Durante las últimas semanas, la Comunidad Valenciana ha recibido a millones de turistas y, concretamente, la ciudad de Valencia, donde de las Fallas han pasado a la Semana Santa en cuestión de días. La coincidencia será mayor en 2027 donde, según refleja el calendario, el Domingo de Ramos caerá el 21 de marzo y el Domingo de Resurrección será el 28 del mismo mes. Esto quiere decir que el día de la cremá, el 19 de marzo, caerá en Viernes de Dolores, fecha en la que comienzan las primeras procesiones de la Semana Santa.

Las Fallas y la Semana Santa coinciden… en 2035

Según refleja Las Provincias, que ha hecho cuentas sobre las próximas festividades que se sucederán en Valencia, las Fallas y la Semana Santa coincidirán de pleno el próximo año 2035. Dentro de casi una década, el Viernes de Dolores caerá el 16 de marzo, día que se establece como límite para que las 800 fallas que participan en el concurso estén plantadas en la ciudad.

De esta manera, el Sábado de Pasión será la primera ofrenda a la Virgen de los Desamparados y el Domingo de Ramos coincidirá con la segunda ofrenda que reunirá a miles de personas a partir de las 16.00 horas en la plaza de la Virgen. Así que el 19 de marzo, día de San José y último de las Fallas cuando se realiza la cremá, será el Lunes Santo con algunas procesiones desfilando por la capital de la Comunidad Valenciana.

Esto supondrá un reto de organización para el Ayuntamiento de Valencia, la Junta Central Fallera y las cofradías, que se tendrán que organizar para que la ciudad pueda soportar el peso de estas dos celebraciones durante los mismos días. Hay que tener en cuenta que la procesión del Lunes Santo coincidirá en día y hora con la cabalgata del fuego que se celebrará antes de que ardan las fallas infantiles por toda la ciudad y posteriormente las fallas mayores, con punto y final en la plaza del ayuntamiento.

Una vez finalizadas las Fallas de Valencia, las procesiones se seguirán sucediendo hasta el 25 de marzo, día en el que se celebrará el Domingo de Resurrección. Así que Valencia ya se prepara para que dentro de casi una década sus dos grandes fiestas coincidan en el mismo mes. Esto no sucederá en 2026, cuando la Semana Santa se celebrará entre el 13 y el 20 de abril.