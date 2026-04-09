Las Cabañuelas de Jorge Rey tienen buenas noticias a partir de este día: temperaturas de casi 30 grados

Jorge Rey tiene buenas noticias a partir de este día las temperaturas van a aumentar en casi 30 grados, las Cabañuelas advierten de la llegada casi del verano en estas zonas del país. Será el momento que nos empecemos a preparar para un importante cambio que puede afectarnos de lleno. Estaremos pendientes de un cielo que puede acabar siendo el que nos acompañará en unos días plagados de actividad. Esta primavera soleada que querríamos ver llegar, parece que acabará siendo una realidad.

Este experto en el tiempo no duda en darnos algunos detalles que pueden cambiarlo todo, en especial, en estos días en los que quizás hasta el momento, nadie hubiera imaginado lo que nos esperaría. Llega un cambio de tendencia que, puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Estos días de cambios, tocará saber qué es lo que nos estará esperando en estos momentos en los que cada detalle cuenta de una forma diferente, las Cabañuelas de Jorge Rey saben muy bien qué es lo que nos estará esperando en breve.

Temperaturas de casi 30 grados llegan a España

Cuando pensábamos que nos tocaba despedirnos por completo de una serie de elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que quizás hasta el momento no sabíamos lo que podría pasar.

Es hora de conocer en primera persona qué es lo que nos está esperando. En estos días en los que el queremos aprovechar al máximo un sol primaveral que en algunas partes del país se hace difícil de ver, lo que puede pasar es un marcado cambio de tendencia.

El joven que en su día predijo la llegada de Filomena, parece que tiene buenas noticias para un tiempo que parecerá que nos dará una pequeña tregua. Sobre todo, si tenemos en cuenta este aumento de las temperaturas que puede afectar a determinados puntos del país.

Un giro radical que hasta la fecha nadie hubiera imaginado o que pensábamos que podríamos empezar a ver llegar en breve. Es hora de conocer en primera persona a estos cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. Esta novedad importante puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca.

Jorge Rey y sus cabañuelas tienen buenas noticias a partir de este día

A partir de este día las cabañuelas de Jorge Rey traen buenas, este experto no duda en compartir en su canal del tiempo, lo que nos estará esperando. Un giro importante en la previsión del tiempo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve.

Una novedad clave que puede acabar siendo lo que nos hará empezar a hacer planes para un fin de semana en el que vamos a ver un cambio de tendencia importante. Estos expertos no dudan en darnos algunos detalles que hasta la fecha no sabíamos.

Desde la AEMET dan la razón a Jorge Rey y lanzan una importante advertencia que debemos conocer: «La borrasca situada al suroeste de la Península se alejará levemente hacia el sur. Aun así, en el extremo suroeste peninsular, dejará cielos nubosos y chubascos durante la madrugada y a últimas horas el día, que pueden ser localmente fuertes y venir acompañados de tormenta. En Baleares se esperan nubes bajas en los litorales, y en el resto del territorio, algunas nubes altas y de evolución durante la tarde. Se prevén tormentas y chubascos fuertes al sur de la cordillera Cantábrica, que pueden venir con granizo; con menor probabilidad, podría darse algún chubasco en otras zonas de montaña de la mitad norte. En Canarias, los cielos estarán nubosos y se esperan precipitaciones en el norte de las islas. Son probables las brumas y los bancos de niebla matinales en puntos de la mitad oeste peninsular. La presencia de polvo en suspensión en el centro y en el oeste peninsular puede dar lugar a precipitaciones con barro. Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada, salvo en el Cantábrico, donde no se esperan cambios; estos ascensos serán notables (de más de 6 grados) en el suroeste e, incluso, extraordinarios (de más de 10 grados) en zonas de Extremadura, del oeste de la meseta sur y del norte de Andalucía. En las mínimas habrá pocos cambios. En los archipiélagos las temperaturas apenas variarán».

El ascenso significativo de las temperaturas puede ser especialmente notable en estas partes del país: «Precipitaciones puntualmente fuertes y acompañadas de tormentas en el extremo suroeste peninsular y sur de la cordillera Cantábrica. Rachas muy fuertes (superiores a 70 km/h) en el litoral almeriense, en las sierras del sureste y en Canarias. Aumento notable de las temperaturas máximas (de más de 6 grados) en el suroeste y las mesetas, incluso extraordinario (de más de 10 grados) en Extremadura, oeste de la meseta sur y norte de Andalucía. Predominarán los vientos de componente este, flojos en general, en el interior peninsular y en Alborán, y de componente norte en el Cantábrico; en el resto del territorio serán flojos y variables. Se esperan rachas muy fuertes en el litoral almeriense y en sierras del sureste. En Canarias, los vientos del noroeste serán moderados y dejarán rachas muy fuertes».