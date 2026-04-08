Jorge Rey da la razón a la AEMET y avisa con lo que llega en las próximas horas: «Vientos desde el continente africano»

Vientos llegan desde el continente africano, será mejor que nos empecemos a preparar para un brusco cambio en el tiempo que Jorge Rey explica. La AEMET coincide con este joven que parece que sabe muy bien lo que nos está esperando, en estos días en los que quizás tocará empezar a pensar en una serie de novedades importantes. Es hora de saber qué es lo que nos está esperando en unos días en los que todo puede ser posible.

Jorge Rey tiene muy claro qué es lo que nos está esperando y nos lo explica a través de una previsión del tiempo que parece que nos sumergirá de lleno en una serie de cambios importantes. Estaremos viendo como parecía que teníamos la primavera a la vuelta de la esquina, aunque en realidad, lo que acabará volviendo es un aparente invierno. El tiempo cambiará por completo y lo hará de tal forma que deberemos estar preparados para lo peor, en estos días en los que quizás tocará saber en todo momento qué es lo que nos está esperando.

Lo que llega en las próximas horas

Parecía que esta Semana Santa avanzábamos en el calendario, con una serie de detalles que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Con algunas situaciones del todo inesperadas que, podríamos empezar a tener en consideración.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve con determinados cambios que pueden convertirse en la antesala de una novedad clave en estas jornadas. Una sorpresa del todo inesperada que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Estos días en los que podremos empezar a ver llegar un importante cambio de tendencia puede ser lo que nos marcará de cerca.

Estaremos a merced de este tipo de situaciones que pueden acabar generando una inestabilidad que podría acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Es hora de que conozcamos en primera persona qué es lo que nos estará esperando en estas próximas horas.

Jorge Rey se adelantó a todos y pronosticó una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Es momento de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a una serie de cambios que serán esenciales.

Da la razón a la AEMET Jorge Rey y advierte de lo que está por llegar

Este vídeo viral de Jorge Rey se ha convertido en uno de los más vistos, en él, nos explica con pelos y señales qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que parecerá que el tiempo nos guarda más de una sorpresa. La AEMET no duda en lanzar una clara advertencia en estos días en los que cada detalle cuenta.

Parece que volvemos a una etapa de inestabilidad que puede acabar siendo la que nos marcará muy de cerca. Este experto no duda en lanzar esta advertencia que acaba convirtiéndose en la antesala de algo más.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «La formación de una baja fría aislada al suroeste de la Península, con un previsible carácter estacionario, dejará cielos muy cubiertos y precipitaciones en el oeste peninsular, especialmente en el cuadrante suroeste. Se espera que las precipitaciones puedan ser persistentes y sin descartar que sean puntualmente fuertes en el interior del sudoeste y acompañadas de tormenta en la mitad oriental peninsular. Las precipitaciones pueden extenderse a zonas aledañas del centro peninsular. En el resto de la Península y Baleares se esperan cielos con abundantes nubes medias y altas. En Canarias se esperan cielos nubosos o cubiertos en el norte de las islas más montañosas, con precipitaciones débiles. Se prevén bancos de niebla costeros en los litorales del norte del Mediterráneo y en Baleares, brumas y nieblas en zonas altas de la mitad occidental. Se espera polvo en suspensión en el centro y oeste peninsular que, con la precipitación, puede dar lugar a chubascos de barro. Descenso de las temperaturas en el centro y oeste peninsulares, que puede ser notable para las máximas en Andalucía, Extremadura y el oeste de la meseta. En el tercio oriental y Baleares, ligeros ascensos, más acusados para las mínimas y pocos cambios en el resto. En Canarias, descenso de las máximas y pocos cambios en las mínimas».

Siguiendo con la misma explicación: «Vientos de componente sur y oeste, en general de flojos a moderados, que serán más intensos y con posibles rachas muy fuertes puntuales en la meseta sur durante la tarde de origen convectivo. En los litorales mediterráneos y Baleares predominará el viento flojo de componente este, moderado en el litoral sudeste. Poniente en Alborán. Viento del norte moderado en Canarias, tendiendo a arreciar y a rolar a noroeste. Precipitaciones puntualmente fuertes (superiores a 15 mm/h) y acompañadas de tormentas en el oeste peninsular. Posibles rachas muy fuertes (superiores a 70 km/h) en la meseta sur de origen convectivo. Descenso notable de las temperaturas máximas (mayor de 6 grados) en Andalucía, Extremadura y el oeste de la meseta».