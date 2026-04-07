Jorge Rey se adelanta a la AEMET y avisa de que lo que llega es devastador: «Lluvias, tormentas y vientos»

Lluvias, tormentas y vientos llegarán en breve, Jorge Rey se adelanta a la AEMET y avisa en una previsión del tiempo que pone los pelos de punta. Este joven que en su día predijo la llegada de Filomena, antes que cualquier otro experto, no duda en explicarnos con pelos y señales qué es lo que puede pasar en breve. Con la mirada puesta a una serie de cambios que nos afectarán de lleno y que pueden ser claves en estas próximas jornadas.

Es hora de saber qué es lo que nos dice la AEMET en unos días en los que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos volver atrás en el tiempo. En lugar de esa estabilidad que ya casi nos ha hecho pensar en un verano que parecía que se adelantase, lo que vamos a tener es algo radicalmente diferente. Con la mirada puesta a una vuelta a la rutina que puede acabar siendo lo que nos afectará en breve vamos a tener que obtener una serie de elementos que serán esenciales.

Tormentas, vientos y lluvias

Quizás estos días de vacaciones hemos aprovechado para sacar la ropa de temporada, algo que quizás hasta el momento, nadie hubiera imaginado que fuera una realidad. En estos días en los que nos enfrentamos a unos cambios destacados, deberemos estar preparados para una novedad que puede ser clave.

Es hora de saber qué es lo que nos está esperando en unas jornadas en las que el tiempo puede acabar siendo lo que nos dará un importante giro de guion. Una novedad que puede ser la que nos acompañará en unos días en los que quizás hasta el momento no pensábamos.

Estaremos a merced de un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que al momento no sabíamos lo que podríamos acabar de tener. Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede convertirse en la antesala de algo más.

Los vientos pueden acabar siendo lo que nos dará en estos días una serie de alertas que junto con las tormentas que nos están esperando y las lluvias pueden acabar generando más de una alerta. Es más importante que nunca estar pendientes de esta previsión del tiempo que puede cambiarlo todo.

Se adelanta a la AEMET Jorge Rey con esta previsión del tiempo

Esta previsión del tiempo de Jorge Rey ha causado estragos en las redes sociales, sin duda alguna, nos sumergirá de lleno en una serie de detalles que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada, en estos días en los que volvemos a la rutina.

No sólo deberemos volver a unos horarios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno, sino que también deberemos tener en mente ciertos cambios destacados. Los expertos no dudan en actualizar unos mapas del tiempo, para hacernos ver qué es lo que nos está esperando.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «La formación de una baja fría aislada al suroeste de la Península, con un previsible carácter estacionario, dejará cielos muy cubiertos y precipitaciones en el oeste peninsular, especialmente en el cuadrante suroeste. Se espera que las precipitaciones puedan ser persistentes y sin descartar que sean puntualmente fuertes en el interior del sudoeste y acompañadas de tormenta. Las precipitaciones pueden extenderse a zonas aledañas del centro peninsular. En el resto de la Península y Baleares se esperan cielos con abundantes nubes medias y altas. En Canarias se esperan cielos nubosos o cubiertos en el norte de las islas más montañosas, con precipitaciones débiles en medianías y cumbres. Se prevén bancos de niebla costeros en los litorales del norte del Mediterráneo y en Baleares, brumas y nieblas en zonas altas de la mitad occidental. Se espera polvo en suspensión en el centro y oeste peninsular que, con la precipitación, puede dar lugar a chubascos de barro. Descenso de las temperaturas en el centro y oeste peninsulares, que puede ser notable para las máximas en Andalucía, Extremadura y el oeste de la meseta. En el tercio oriental y Baleares, ligeros ascensos, más acusados para las mínimas y pocos cambios en el resto. En Canarias, descenso de las máximas, y pocos cambios en las mínimas».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones puntualmente fuertes (superiores a 15 mm/h) y acompañadas de tormentas en el interior del suroeste peninsular. Posibles rachas muy fuertes (superiores a 70 km/h) en la meseta sur de origen convectivo. Descenso notable de las temperaturas máximas (mayor a 6 grados) en Andalucía, Extremadura y el oeste de la meseta. Vientos de componente sur y oeste, en general flojos a moderados, que serán más intensos y con posibles rachas muy fuertes puntuales en la meseta sur durante la tarde de origen convectivo. En los litorales mediterráneos y Baleares predominará el viento flojo de componente este, moderado en el litoral sudeste. Poniente en Alborán. Viento del norte moderado en Canarias tendiendo a arreciar y rolar a noroeste».