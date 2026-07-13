Cantabria se prepara para una jornada de alto impacto: la AEMET alerta de tormentas muy fuertes con granizo grande y lluvias intensas

La AEMET en alerta ante tormentas muy fuertes con granizo grande y lluvias intensas, Cantabria se prepara para lo peor. Será mejor que nos preparemos para lo peor, en unos días en los que quizás hasta el momento no sabíamos que teníamos por delante. Un giro radical que hasta la fecha desconocíamos y que puede afectar a una de las zonas que puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más.

Es momento de saber qué pasará en el norte del país, una zona que tiene por delante una jornada en la que las lluvias pueden acabar siendo las grandes protagonistas. Sin duda alguna, tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás tendremos que sacar el paraguas. Lo que podría pasar es un importante cambio que estará marcando por una situación que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. La AEMET no duda en prepararnos para una jornada de alto impacto, con un cambio de tendencia que puede ser esencial que tengamos en consideración. Los expertos no dudan en lanzar una alerta por tormentas muy fuertes con granizo grande y lluvias intensas.

Esta es la alerta de la AEMET con tormentas fuertes granizo y lluvias

Será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio de ciclo que vamos a vivir en el norte del país. Dejando atrás unas cifras que pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a unos cambios que serán los que nos afectarán en estas próximas jornadas.

Este tiempo que tenemos por delante puede convertirse en la antesala de algo más, de una situación que irá en aumento en estas próximas horas y que podría cambiarlo todo. Sobre todo, si tenemos en consideración lo que pasará en unas horas en las que el tiempo es protagonista.

El norte del país será el más afectado por este cambio de tiempo que puede hacer que saquemos el paraguas. Es momento de conocer en primera persona qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás el verano pasará a un segundo plano y en su lugar volveremos atrás en el tiempo, al menos en esta zona del país.

Se prepara Cantabria para una jornada de alto impacto

Una jornada de alto impacto nos espera en el tiempo que hasta el momento desconocíamos. Es hora de apostar claramente por una situación que podría complicarse por momentos y nos sumergirá en lo peor de unas cifras que podrían acabar siendo lo que nos marcarán de cerca.

Estaremos pendientes de una previsión del tiempo de la AEMET que no trae buenas noticias: «Intervalos nubosos. Brumas matinales dispersas en el interior y nieblas en el extremo sur que serán más probables por la noche. Probables precipitaciones débiles y dispersas en el interior en horas centrales. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso que será más acusado en el tercio oeste; máximas en descenso. Viento flojo variable tendiendo a mediodía a norte y nordeste».

Para el resto de España la situación no podría ser peor: «Se mantendrá la estabilidad en la mayor parte del país con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente la influencia de un sistema de bajas presiones situado al noroeste de la Península dejará cielos nubosos o con intervalos nubosos en el Cantábrico y Galicia, con probables precipitaciones ocasionales en el oeste de esta comunidad, e intervalos de nubes medias y altas en otras regiones del norte y noroeste peninsular. Por la tarde se formará nubosidad de evolución en el propio noroeste peninsular, con probables chubascos y tormentas ocasionales en otras zonas de Galicia y Asturias, y especialmente en el interior nordeste, pudiendo los chubascos y tormentas ser localmente fuertes e ir con granizo en regiones del Ebro, Pirineo occidental y aledaños. Calima en el tercio este peninsular y Baleares. Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte del extremo norte peninsular, notablemente en el Cantábrico oriental y exceptuando el nordeste, con pocos cambios. Predominio de los ascensos en el tercio sur, Baleares, Comunidad Valenciana y zonas aledañas, y pocos cambios en el resto. Se superarán los 35 grados en Baleares, tercio este peninsular, zonas del Guadalquivir, meseta sur y Alborán, incluso pudiendo llegar a 38 en regiones del nordeste y Mallorca. En las mínimas predominarán los ascensos en el nordeste peninsular y los descensos en el resto de la mitad norte y en la meseta sur. Pocos cambios en el resto del país. No bajarán de los 20 grados en el Mediterráneo y tercio nordeste». Un inicio de semana con algunas alertas llegan a nuestro día a día.