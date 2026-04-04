Las cabañuelas de Jorge Rey anuncian el día que llegará el verano a España: temperaturas de 30ºC

Jorge Rey anuncia con sus cabañuelas la llegada del verano a España con temperaturas de 30ºC. Será el momento de estar muy pendientes de un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días cargados de acción. Este mes de abril parece que llega con más de una sorpresa del todo inesperada en estos días en los que quizás tocará estar muy pendientes de un cielo que toca empezar a ver desde otro punto de vista. Estaremos pendientes de un cambio que puede ser significativo.

Este día parecerá que estamos en verano, ante unas temperaturas que parece que se mueven por momentos y pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. Estas jornadas en las que tenemos que empezar a ver llegar un cambio de tendencia que, sin duda alguna, será la que esperaríamos en unas jornadas de transformación total. Jorge Rey explica la llegada de un episodio que nos recordará el verano, con unas temperaturas por encima de lo que sería habitual en esta época del año. Será el momento de saber qué es lo que pasará en estos días en los que cada detalle cuenta.

Temperaturas por encima de los 30ºC

Las temperaturas van a subir en estos días de vacaciones que pueden acabar siendo los que nos acompañarán con cifras por encima de lo que sería habitual. Nos enfrentamos a una serie de cambios que pueden convertirse en la antesala de un giro radical que puede ser esencial.

Es hora de sumergirse de lleno en una novedad importante que podría acabar siendo la antesala de algo más. De una tendencia al alza que se convertirá en algo esencial, en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y lo hace de una manera diferente.

Jorge Rey no duda en explicar lo que puede pasar con unas cabañuelas que, sin duda alguna, serán las que nos sumergirán de lleno en estos cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Es momento de conocer lo que nos está esperando en unos días plagados de intensidad.

Las temperaturas acabarán siendo las grandes protagonistas de unos días en los que quizás tocará conocer en primera persona esta novedad destacada que llega sin avisar, un cambio de tendencia que acabará afectándonos de lleno y que este joven no duda en explicarnos.

El día que llegará el verano lo anuncia Jorge Rey y las Cabañuelas

Una vez más, Jorge Rey se adelanta a todos y anuncia con sus cabañuelas ese momento en el que las temperaturas aumentarán por momentos y lo hará de tal forma que tocará empezar a preparar la ropa de verano. Tendremos que visualizar este cambio de tendencia que puede ser clave que tengamos en mente.

En este vídeo que es uno de los más vistos en estos días, nos explica lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a organizar nuestros planes, deberemos estar pendientes de una situación que puede cambiarlo todo.

La AEMET coincide con Jorge Rey y nos explica que: «Situación de estabilidad generalizada en la Península y Baleares con cielos despejados y algunos intervalos de nubes altas en la mitad norte, y nubes bajas al final del día en el extremo noroeste. En Canarias los cielos estarán nubosos con nubes medias y altas que podrán dejar algún chubasco ocasional y una tendencia a despejar, si bien manteniéndose la posibilidad de chubascos ocasionales en zonas altas por la tarde, sin descartar que vayan acompañados de alguna tormenta aislada en cumbres de las islas más montañosas. Las temperaturas aumentarán de forma prácticamente generalizada en la Península y Baleares, más acusadamente en el caso de las máximas, en las que se llegará a ascensos notables en el norte peninsular y arco Ibérico, incluso localmente extraordinarios en el entorno del Cantábrico oriental. Únicamente se prevén descensos en las máximas en el Estrecho, oeste de Alborán y litorales de Cataluña, y en las mínimas en el bajo Guadalquivir y Ampurdán. Se alcanzarán valores elevados para la época en amplias zonas del país, superándose los 25 grados en el cuadrante suroeste y siendo también posible en regiones de Galicia, Cantábrico y depresiones del nordeste. En Canarias las máximas descenderán y las mínimas permanecerán con pocos cambios».

Las alertas estarán activadas: «Ascenso notable de las temperaturas máximas en el norte peninsular, localmente extraordinario en el Cantábrico oriental. Soplará levante en Alborán y con intervalos fuertes y posibilidad de alguna racha muy fuerte en el Estrecho; con viento moderado, del noroeste en Ampurdán y norte de Baleares amainando, del sur y sureste en el resto del archipiélago, y del este rolando a oeste en litorales del Cantábrico y norte de Galicia. Viento flojo en el resto, predominando la componente norte en Canarias y la componente este, rolando a sur en la Península».