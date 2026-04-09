Hoy, 9 de abril de 2026, el cielo se presenta poco nuboso en toda la provincia, aunque se pueden esperar algunas nubes altas y posibles brumas o bancos de niebla en el litoral por la mañana. El viento será flojo y variable, predominando la componente sur por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 9 de abril

Barcelona: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo de Barcelona se despereza lentamente esta mañana, mostrando un suave manto de nubes que no promete lluvia. Con temperaturas que rondan los 13 grados, la sensación térmica se mantiene fresca, pero agradable. A medida que el sol asoma tímidamente, la brisa suave del viento, que sopla del sureste a unos 10 km/h, añade un toque de frescura al ambiente. La humedad, aunque notable, no alcanza niveles que hagan el día pesado, permitiendo disfrutar de un inicio de jornada placentero.

Ya por la tarde, el sol se hará más presente, elevando la temperatura hasta los 22 grados, mientras el cielo se despeja y se viste de un azul radiante. La sensación térmica alcanzará su punto máximo, brindando un respiro cálido antes de que la noche caiga. Con la puesta del sol programada para las 20:24, los barceloneses podrán disfrutar de varias horas de luz, perfectas para pasear y disfrutar de la vida al aire libre, sin preocuparse por la lluvia ni el viento fuerte.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día marcado por la inestabilidad. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 11 grados y un cielo cubierto que invita a la reflexión. A medida que avanza la jornada, el viento soplará con fuerza desde el sur, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h, lo que acentuará la sensación térmica, que podría descender hasta los 11 grados.

La tarde traerá consigo un ligero ascenso en la temperatura, alcanzando los 23 grados, pero no se debe bajar la guardia. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado. Con la posibilidad de lluvias y un viento persistente, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien antes de salir.

Cielo despejado y ambiente cálido en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:21. La temperatura mínima se sitúa en 10°C, pero la sensación térmica puede llegar a ser un poco más fresca. A medida que avanza la mañana, el sol irá calentando el ambiente, alcanzando una máxima de 22°C, con una humedad que oscilará entre el 55% y el 100%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta algo pesado.

Por la tarde, el cielo se mantendrá similar, con temperaturas agradables y sin probabilidad de lluvia, lo que promete una jornada tranquila. El viento soplará del sureste a una velocidad media de 10 km/h, con algunas ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, así que es recomendable estar atento. La puesta del sol será a las 20:24, brindando un total de más de 13 horas de luz.

Cielo despejado y brisa suave en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado durante la mañana y algunas nubes dispersas por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 27 grados, con una brisa suave que hará más agradable la jornada, sin riesgo de lluvia.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. La combinación de temperaturas agradables y un ambiente sereno invita a aprovechar cada momento.