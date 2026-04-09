Giro radical en el Metro de Granada: va a cambiar tanto que no lo vas a reconocer y así quedarás tras las obras sus líneas y paradas

El Metro de Granada se prepara para una ampliación que en realidad va a ser mucho más, ya que lo que está encima de la mesa ahora mismo va bastante más allá, ya que no sólo se trata de añadir nuevas paradas, sino de replantear por completo cómo se mueve el área metropolitana en los próximos años. Y eso, en una ciudad como Granada, se convierte en algo que no es poca cosa.

La Junta de Andalucía ya ha dado el primer paso importante con la adjudicación del llamado Plan Director del Metro, un documento que, aunque todavía no está terminado, va a marcar el futuro del servicio durante toda una década. Es decir, lo que salga de ahí no será algo puntual, sino la base de todo lo que venga después, y aunque por ahora no hay un mapa definitivo ni fechas cerradas, sí que se ha desarrollado una idea clara y es que el metro va a crecer, y lo va a hacer de forma mucho más ambiciosa de lo que se había planteado hasta ahora. Y eso implica cambios que, poco a poco, pueden hacer que la red deje de parecerse a la actual.

Giro radical en el Metro de Granada y así va a quedar

El Plan Director del Metro de Granada no es una obra ni una ampliación en sí, sino el estudio que va a decidir qué se hace, cuándo y por dónde. Se ha adjudicado por algo más de 415.000 euros y tiene un plazo de unos 12 meses para estar listo. Puede parecer sólo un trámite más, pero no lo es si tenemos en cuenta que es el documento que va a poner orden a todas las ideas que llevan años circulando sobre el metro de Granada, muchas de ellas sin concretar.

La intención es analizarlo todo con lupa, desde cómo funciona la red actual hasta qué zonas tendría sentido conectar en el futuro. Y todo bajo criterios técnicos, no solo políticos, teniendo en cuenta si realmente hay demanda, si es rentable y si mejora la movilidad de verdad.

Las zonas que podrían tener metro en los próximos años

Sobre la mesa hay ya varias zonas que podrían entrar en futuras ampliaciones, aunque todavía no hay nada definitivo. Se habla de corredores como Huétor Vega, La Zubia, Jun o Peligros, pero también de otros puntos clave como Atarfe, Cenes de la Vega o incluso la conexión con el aeropuerto a través de Santa Fe.

Esto, si finalmente se confirma en parte, supondría un cambio importante. Básicamente porque ampliaría el radio del metro a zonas que hasta ahora no estaban conectadas directamente, algo que llevan años reclamando muchos vecinos. Eso sí, no todas las opciones tienen las mismas posibilidades y con el plan en mente, se tendrá que decidir cuáles son prioritarias y cuáles pueden esperar, en función del uso real que puedan tener y de la inversión necesaria.

Una ampliación que sirve también para mejorar

Una cosa que a veces pasa desapercibida es que este plan no se centra únicamente en nuevas líneas. También va a revisar cómo funciona el metro ahora mismo. Y aquí puede haber cambios interesantes, aunque menos visibles y que pueden ir desde ajustes en frecuencias hasta mejoras en infraestructuras o en la forma en la que se organiza el servicio.

De este modo, y antes de seguir creciendo, hay que asegurarse de que lo que ya está en marcha funciona bien y puede soportar ese crecimiento. Para eso se hará un análisis completo del Metro de Granada, incluyendo estudios sobre cómo se mueve la gente, qué problemas hay actualmente o qué necesidades no están cubiertas. Incluso se realizará un análisis DAFO para detectar puntos fuertes y débiles del sistema.

Un metro que no deja de crecer en usuarios

Todo esto no surge de la nada. El Metro de Granada lleva años ganando peso y cada vez lo utiliza más gente. En 2025 superó los 17 millones de viajeros, el mejor dato desde que se puso en marcha en 2017. Y si se mira el acumulado, ya se han superado los 100 millones de usuarios. Son cifras que explican por qué ahora se plantea este salto ya que en menos de una década ha pasado de ser una alternativa puntual, a una pieza clave del transporte en la ciudad. A eso se suma la Prolongación Sur, que está bastante avanzada y que permitirá llegar a municipios como Las Gabias o Churriana de la Vega, ampliando aún más su alcance.

Qué se prioriza y qué no

Eso sí, no todo es tan sencillo. El crecimiento del metro lleva tiempo generando debate, sobre todo por las prioridades. El último plan de transportes ya levantó críticas porque apostaba antes por el centro que por otras conexiones muy demandadas, como la del aeropuerto o la zona sur del área metropolitana. También hay dudas con algunas ampliaciones, como la de Atarfe, que dependería en parte de cómo crezca urbanísticamente la zona y de la inversión que llegue así que el nuevo Plan Director tendrá que poner orden en todo esto. Decidir qué es lo primero, qué puede esperar y qué directamente no es viable, al menos por ahora.