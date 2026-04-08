Defensa descubre que los cañones de los buques de guerra españoles están oxidados

La Armada española ha detectado «óxido» en cañones Mk-38 de su flota de buques de guerra, lo que ha llevado al Ministerio de Defensa a elevar en un 50% el presupuesto de gasto hasta 2028, según una modificación del contrato de mantenimiento a la que ha accedido OKDIARIO. El expediente incluye la fragata Cristóbal Colón, que regresa del conflicto de Irán, y seis patrulleros.

En concreto, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aumentado en 612.000 euros, pasando de 1.219.800 euros del acuerdo marco a 1.831.800 euros (sin impuestos), la partida prevista para sufragar el contrato denominado «Apoyo técnico al sostenimiento del cañón MK-38 y equipos asociados».

Esta decisión ha sido adoptada, según el propio Ejecutivo, después de que la Subdirección de Mantenimiento de la Armada (Subdem) manifestara el pasado 16 de marzo que, «durante el periodo en el que ha estado vigente el acuerdo marco, la empresa adjudicataria ha realizado los trabajos de mantenimiento preventivo e incidental del montaje MK-38 de forma satisfactoria, garantizando de esta manera la operatividad de los equipos». La adjudicataria es la firma andaluza Fluidmecánica Sur SL.

Sin embargo, prosigue la justificación de la ampliación del presupuesto, «desde la formalización del acuerdo marco, y a consecuencia de que los cañones MK-38 tienen más de diez años de antigüedad, en los últimos meses se han recibido numerosos reportes, relacionados con la aparición de óxido o desgaste de material de elementos móviles del arma».

«Estas corrosiones -precisa Defensa- hacen más difícil su mantenimiento y pueden llegar a ocasionar averías en otros componentes del arma que comprometan su seguridad, lo que hace necesario implementar medidas correctivas extraordinarias que garanticen la plena funcionalidad y disponibilidad operativa de los equipos».

De esta manera, la Armada pretende, según explica, llevar a cabo un «plan de rehabilitaciones», llamadas así por «el aumento del número de actividades de mantenimiento preventivo a realizar sobre los sistemas de armas, lo que supone un «incremento sustancial en la previsión de gasto», enfatiza. Las actividades a realizar serán «únicamente acciones de mantenimiento preventivo en los sistemas objeto del acuerdo marco», asegura.

La Armada reconoce el hallazgo de «óxido» en cañones MK-38 de su flota.

Los barcos objeto de este mantenimiento en sus cañones MK-38 son la fragata F-105 Cristóbal Colón y seis buques de acción marítima (BMA): Furor, Audaz, Relámpago, Rayo, Meteoro y Tornado, según recoge el pliego de contratación.

La fragata Cristóbal Colón tiene instalados dos cañones Mk-38 de 25 mm para defensa cercana «contra pequeñas, rápidas y ágiles amenazas», como drones o embarcaciones pequeñas. Los seis BMA también van equipados con dos de estos cañones, que son fabricados por la británica BAE Systems y Rafael Advanced Defense Systems, que es una empresa israelí que desarrolla y produce tecnologías militares a gran escala para las Fuerzas de Defensa de Israel.

El BMA Furor

El pasado septiembre, el Gobierno de Sánchez mandó al BMA Furor, que porta estos cañones de fabricación israelí, a escoltar a la Flotilla que se dirigía a Gaza. Un envío que se produjo -al igual que ocurrió con la fragata Cristóbal Colón- en pleno embargo del Ejecutivo español al comercio de armas con Israel.

La fragata Méndez Núñez, la segunda más avanzada de la Armada española, reemplazará ahora a la Cristóbal Colón en la contribución española a la misión europea de defensa de Chipre con motivo del conflicto de Irán.

«Sus aptitudes para hacerse presente en todo tipo de escenarios, con la seguridad que proporciona su sistema de combate Aegis, la convierten en una herramienta valiosísima al servicio de la política exterior del Gobierno de la Nación, no sólo mediante operaciones convencionales, sino también en misiones de paz, ayuda humanitaria o imposición de las resoluciones de la ONU, entre otras», señala el Ministerio de Defensa. En artillería, cuenta con un cañón 5″/54 MK-45, dos Oerlikon 20 mm y dos RWS (Remote Weapon System).