Una cosa es el «No a la guerra» y otra dejar que se oxiden los cañones

Si la Armada española ha detectado «óxido» en cañones Mk-38 de su flota de buques de guerra es que el mantenimiento ha fallado, lo que, además de generar un gasto añadido del 50% hasta 2028, revela un abandono que urge combatir por razones obvias. El Ministerio de Defensa ha tenido que modificar el contrato de mantenimiento de la partida prevista para sufragar el contrato denominado «Apoyo técnico al sostenimiento del cañón MK-38 y equipos asociados», un expediente que incluye la fragata Cristóbal Colón, que regresa del conflicto de Irán, y seis patrulleros.

El Gobierno se ha visto obligado a aumentar en 612.000 euros, pasando de 1.219.800 euros del acuerdo marco a 1.831.800 euros (sin impuestos). Pese a que en líneas generales el mantenimiento, según Defensa, es satisfactorio, se subraya que «desde la formalización del acuerdo marco y a consecuencia de que los cañones MK-38 tienen más de diez años de antigüedad, en los últimos meses se han recibido numerosos reportes, relacionados con la aparición de óxido o desgaste de material de elementos móviles del arma».

«Estas corrosiones -precisa el Ministerio- hacen más difícil su mantenimiento y pueden llegar a ocasionar averías en otros componentes del arma que comprometan su seguridad, lo que hace necesario implementar medidas correctivas extraordinarias que garanticen la plena funcionalidad y disponibilidad operativa de los equipos».

Los barcos objeto de este mantenimiento en sus cañones MK-38 son la fragata F-105 Cristóbal Colón y seis Buques de Acción Marítima (BMA): Furor, Audaz, Relámpago, Rayo, Meteoro y Tornado, según recoge el pliego de contratación. Defensa apunta a un problema no menor: la edad de los cañones, de más de diez años.

Por eso es tan importante invertir en defensa. No sólo por una evidente cuestión de seguridad, sino porque esa inversión es fuente de desarrollo tecnológico y creación de empleo. Por decirlo más claro: frente al rancio discurso de la izquierda progresista, lo que es progreso es invertir en defensa.