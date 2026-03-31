El Gobierno de Pedro Sánchez ha preparado un plan con el que pretende cambiar «la percepción social de la industria de Defensa» para que los españoles estén más a favor de llevar a cabo este tipo de inversiones en un contexto geopolítico cada vez más adverso. Esto se encuentra dentro del programa IN+DEF, un compromiso interministerial firmado este lunes por los ministerios de Industria, Defensa y Ciencia.

El secretario general de Industria, Jordi García Brustenga, ha asegurado que es necesario cambiar la «percepción social de la industria de Defensa, algo que también va en paralelo a la preparación de la industria, personas, instituciones o universidades» a esta nueva etapa en la que estos asuntos toman cada vez mayor protagonismo en el mundo.

En ese sentido, García Brustenga considera que es necesario un gran cambio en la población: «Hay que ir cambiando la mentalidad». «Ha cambiado la etapa de la historia y estamos en una época en la que necesitamos este tipo de cosas», ha asegurado el responsable de Industria del Gobierno de Sánchez.

De esta forma, el cambio de «percepción social de la industria de Defensa» se encuentra entre los puntos de actuación del programa recién aprobado por esos tres ministerios, junto con otros como «fomentar la formación»: «La FP va a ser crítica».

Por otro lado, Margarita Robles, ministra de Defensa, ha detallado tras la aprobación del acuerdo algunos de los problemas derivados de la mala percepción que tienen los españoles de este tipo de industria, un estigma que afecta a proyectos empresariales.

«Durante muchos años no estaba bien visto invertir en Defensa», ha advertido Robles durante su intervención. «Es más, algunos iban a pedir créditos y los bancos lo rechazaban», ha reflejado la responsable política.

Sin embargo, la ministra ha defendido que esta «es una inversión en progreso, en nuevas tecnologías, en creación de empleo cualificado» y, por ello, su departamento trabaja «conjuntamente con la universidad, con los institutos y con la formación profesional» para acelerar la consecución de objetivos.

«Esa inversión para nosotros es fundamental, porque creemos en la autonomía estratégica europea, en el talento español y en la industria española», ha sentenciado Robles.

El plan de Sánchez de Defensa

El Ejecutivo no oculta que su intención con este nuevo plan conjunto de tres ministerios es ganar mayor independencia. El secretario general de Industria ha asegurado que este plan «va a dar» a España «autonomía, soberanía industrial en la línea tecnológica».

Por su parte, Jordi Hereu, ministro de Industria, ha asegurado que «la finalidad última» de este programa es «proteger la paz»: «España y Europa se tienen que preparar y, en el mejor de los sentidos, se tienen que rearmar para poder defender nuestra visión del mundo».

Hereu ha desvelado que todo esto ha sido una petición directa del presidente Pedro Sánchez: «Nos dio un gran encargo, que era impulsar una oleada de muchos programas estratégicos de modernización». «Es el inicio de un gran proceso de impulso que nos llevará a un gran esfuerzo de la Defensa», ha sentenciado el político catalán.