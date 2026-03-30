El Gobierno de Sánchez busca alejarse de Israel y Estados Unidos (EEUU) desarrollando en España la tecnología militar que ahora importa de estos países y de la que ellos son pioneros a nivel mundial. Esto es lo que se deduce del programa IN+DEF, un compromiso interministerial firmado este lunes por los ministerios de Industria, Defensa y Ciencia. Entre los cuatro principales retos de este plan, se encuentra el desarrollo de productos como drones autónomos, submarinos sin conductor o redes multisensor, tecnología que, en gran medida, provenía de territorio israelí y estadounidense.

Es el caso de, por ejemplo, los drones Searcher Mk III Clase II, que son capaces de volar a una altura muy considerable y servir de apoyo al Ejército de Tierra español. Estos se compraban a la empresa israelí IAI.

Por su parte, las redes multisensor, los radares tácticos, las cámaras térmicas, los sensores acústicos y los sísmicos conectados en red son una especialidad de la nación hebrea.

Sin embargo, el Gobierno busca desarrollar su propia tecnología. De hecho, la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, ha afirmado que la prioridad es desarrollar «sensores». Fuentes de Defensa indican a este periódico que «hay al menos 7 tipos de sensores y España produce alrededor de 4».

El plan establece cuatro retos, entre los que se encuentra la «configuración de redes multisensor que sean autónomas, seguras y portátiles conectadas entre sí para la detección y alerta de amenazas alrededor de bases e infraestructuras críticas».

Es decir, el objetivo es crear una protección sobre determinadas zonas, algo que recuerda a la célebre cúpula de hierro israelí, un elemento que demuestra la larga experiencia del país en este tipo de tecnología.

Por último, otro reto del plan consiste en «desarrollar barcos y submarinos no tripulados, autónomos y modulares, capaces de realizar misiones de Defensa avanzadas sin intervención humana en todo tipo de entornos marítimos». En estos temas, el país más desarrollado es EEUU.

La distancia creciente entre España e Israel se ve ya en las cifras de inversión. En concreto, tal y como publicó este periódico, la inversión israelí en España se ha desplomado un 97,5% desde que gobierna Pedro Sánchez.

Plan militar de Sánchez para alejarse de Israel

«Este programa va a suponer un salto cuantitativo», ha asegurado Margarita Robles, ministra de Defensa. «Lo estamos haciendo porque queremos dejar a nuestros hijos y nietos un futuro en paz», ha declarado. La política ha asegurado que está muy orgullosa de «la industria de la Defensa» de España.

El Ejecutivo no oculta que su intención es ganar mayor independencia. El secretario general de Industria, Jordi García Brustenga, ha asegurado que este plan «va a dar» a España «autonomía, soberanía industrial en la línea tecnológica».

Por su parte, Jordi Hereu, ministro de Industria, ha asegurado que «la finalidad última» de este programa es «proteger la paz»: «España y Europa se tienen que preparar y, en el mejor de los sentidos, se tienen que rearmar para poder defender nuestra visión del mundo».

Hereu ha desvelado que todo esto ha sido una petición directa del presidente Pedro Sánchez: «Nos dio un gran encargo, que era impulsar una oleada de muchos programas estratégicos de modernización». «Es el inicio de un gran proceso de impulso que nos llevará a un gran esfuerzo de la Defensa», ha sentenciado el político catalán.