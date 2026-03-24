La inversión israelí en España se ha desplomado un 97,5% desde que gobierna Pedro Sánchez, pasando de 418,6 millones de euros en 2018, año en el que entró en el poder, a tan sólo 10,5 millones de euros en 2025, según los datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Esto supone tocar mínimos de los últimos 20 años, es decir, desde 2006, cuando se situaron en unos paupérrimos 1,2 millones de euros.

Tras la llegada de Sánchez, en 2019, los «flujos de inversión bruta» provenientes de Israel se situaron en los 19 millones de euros. Esto supuso un desplome interanual del 95,5%, si bien es cierto que la cantidad registrada en 2018 fue especialmente alta.

En 2020, posiblemente como consecuencia del estallido de la pandemia, estos flujos se redujeron hasta los 14,9 millones de euros. Lo sorprendente es que, en la actualidad, los niveles están por debajo de esta cifra. Es decir, la inversión israelí en España es menor que en plena crisis del Covid-19.

La inversión israelí en España

La inversión israelí en España repuntó en 2021, multiplicándose por cinco en comparación con el 2020 y sirviendo como apoyo para la recuperación que vivió la economía tras el parón pandémico. Los años siguientes, no obstante, fueron más volátiles. En 2022, estos flujos del país hebreo disminuyeron hasta los 67,9 millones de euros y, en 2023, se incrementaron hasta los 88,1 millones de euros.

En noviembre de este mismo año, Sánchez se reunió en Cisjordania con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, un punto de inflexión, pues, a partir de ese momento, comenzó a insistir en «la solución de los dos Estados» y a tensar sus relaciones diplomáticas con Israel con el reconocimiento de Palestina.

Esto se acabó notando en las inversiones de la nación que preside Benjamín Netanyahu. En el año 2024, estas se desplomaron un 62% en términos interanuales, hasta los 33,4 millones de euros. Un descenso que continuó con fuerza a lo largo de 2025.

Durante el año pasado, las tensiones con Israel se hicieron más que evidentes, llegando España a renunciar a participar e incluso a emitir Eurovisión por la presencia de la nación hebrea. Mientras se daban estos debates en público, el dinero que entraba desde aquel país en la economía española se desplomaba hasta los 10,5 millones de euros.

Un mínimo de dos décadas y casi un 70% menos que el año anterior. No obstante, esto es sólo un reflejo de la tónica general, pues la inversión extranjera total se desplomó en 2025 un 21,8% en comparación con 2024, alcanzando un mínimo desde 2021, es decir, desde la pandemia.

Si se compara con 2018, los flujos de todos los países hacia España han caído un considerable 88,7%, es decir, Sánchez comenzó a gobernar un país que atraía 57.450 millones de euros de inversión extranjera al año y dejó uno que tan sólo logra 30.760 millones de euros, casi la mitad.

Es decir, por mucho que el presidente socialista asegure que España tiene una mejor imagen a nivel internacional, la realidad es que cada vez llega menos dinero extranjero en un mundo en el que los mercados se encuentran alcistas a nivel internacional.