Alerta de la AEMET por lluvias y tormentas en las próximas horas: no se salvan estas zonas de Madrid

No se salvan en estas zonas de Madrid, la alerta de la AEMET por lluvias y tormentas en las próximas horas. Será mejor que nos empecemos a preparar para un importante cambio de tendencia que puede acabar marcando una diferencia importante. El corazón de España ha vivido unos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo el que nos afectará de lleno, en estos días en los que cada elemento cuenta. Será el momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que, sin duda alguna, será el que nos afectará en breve.

Cuando estamos preparando el fin de semana para unas jornadas en las que quizás tocará estar pendientes de algunos cambios, lo que tenemos por delante, es un giro radical totalmente inesperado. Es hora de conocer qué es lo que nos está esperando en estos días en los que realmente desearíamos ver llegar una primavera que parece que se nos resiste a mostrar ese sol intenso que queremos empezar a ver llegar. Esta alerta de la AEMET puede acabar de cambiarlo todo en breve nos esperas lluvias y tormentas que serán una realidad en las próximas horas.

Durante las próximas horas se activa una alerta de la AEMET por lluvias y tormentas

La llegada de lluvias y tormentas activa la alerta de los expertos de la AEMET. Cuando pensábamos que ya habíamos acabado de esta situación del todo inesperada, con algunos cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial, en estos días en los que realmente cada detalle cambia. Será el momento de empezar a prepararnos para una situación del todo inesperada que nos afectará de lleno y que puede ser clave que tengamos en mente.

Este tiempo que nos está esperando lo cambiará todo, será el momento de tener en mente algunas situaciones que pueden acabar siendo las que nos afectarán a las puertas del fin de semana. Tocará empezar a preparar el paraguas ya que es posible que, en las próximas horas, las tormentas y lluvias acaben siendo una dura realidad contra la que tendremos que luchar.

Es hora de saber en todo momento qué puede pasar en breve, en estos días en los que el tiempo acabará marcando esta diferencia importante que nadie hubiera imaginado.

No se salvan estas zonas de Madrid

Madrid será una de las zonas más afectadas por un cambio en el tiempo que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca. Estaremos pendientes de unos cambios de tendencia que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estas próximas horas.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Poco nuboso o despejado con algunas nubes medias al principio aumentando por la tarde a nuboso en general. No se descarta alguna lluvia débil y dispersa al final del día en la Sierra Oeste. Temperaturas en ascenso. Viento flojo varible, predominando la componente sur a mediodía, con algún intervalo moderado».

Para el resto de España la situación puede ir variando por momentos: «La borrasca situada al suroeste de la Península se acercará de nuevo y dejará los cielos nubosos o cubiertos en buena parte del centro y del sur peninsular. En el sur se esperan tormentas a partir de la tarde, que podrán dejar precipitaciones localmente fuertes y extenderse hacia la meseta sur y Extremadura. En el resto del territorio se esperan cielos nubosos y, por la mañana, algunas nubes bajas en el Cantábrico y en el litoral valenciano y balear. En Canarias, se prevén cielos nubosos y precipitaciones en general débiles.Podrán aparecer brumas y nieblas matinales en zonas altas del Cantábrico y en el valle del Guadalquivir. Seguirá habiendo polvo en suspensión, principalmente en el sur peninsular.

Se espera una subida generalizada de las temperaturas máximas, notable en el Cantábrico (de más de 6 grados). Las mínimas también subirán en buena parte del territorio, de forma notable en Cáceres y en el oeste de la meseta sur; solo bajarán en el norte ligeramente. En Canarias las temperaturas apenas variarán».

Las alertas estarán activadas: «Probables tormentas en el centro y sur de la Península. Aumento notable de las temperaturas máximas en el Cantábrico (más de 6 grados) y de las mínimas en Cáceres y oeste de la meseta sur. Predominarán los vientos, en general flojos, de componente sur en el interior peninsular, del este en el Mediterráneo y en el Cantábrico, y del oeste en las costas atlánticas. Son probables las rachas muy fuertes en sierras del sureste; con baja probabilidad también podrán darse rachas muy fuertes asociadas a las tormentas. En Canarias los vientos serán del noroeste y moderados».