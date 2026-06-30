Los veterinarios coinciden: éstas son las 5 mejores razas de perros para tener en casa a partir de los 50 años

Adoptar un perro como compañero de vida no es simplemente un acto de amor, sino que conlleva una gran responsabilidad. A partir de los 50 años, muchas personas buscan una mascota que aporte compañía, tranquilidad y afecto sin ser excesivamente demandante. En esta etapa, un perro puede convertirse en un gran apoyo emocional, además de una motivación diaria para salir a pasear. Sin embargo, no todas las razas tienen el mismo nivel de energía, carácter o necesidad de ejercicio, por lo que es fundamental conocer cuáles se adaptan mejor a un estilo de vida más tranquilo.

Perros como el galgo, el bulldog francés, el bichón frisé o el caniche encajan muy bien con personas mayores, ya que disfrutan tanto de los momentos de descanso en casa como de paseos cortos y tranquilos. El galgo, por ejemplo, sorprende por su carácter calmado dentro del hogar, mientras que el bulldog francés destaca por su apego y su deseo constante de cercanía.

Las mejores razas de perros para mayores de 50 años

Para muchas personas, el galgo puede convertirse en el compañero de hogar y de vida perfecto. Son perros sensibles, tranquilos, cariñosos y generalmente muy silenciosos, ya que no suelen ser una raza especialmente ladradora. Aunque pueden correr a gran velocidad, se adaptan muy bien a una vida tranquila y disfrutan de los paseos al lado de sus dueños, sin tirones ni ladridos constantes.

El bulldog francés tiene un carácter amable y equilibrado. Disfruta mucho de la cercanía con sus dueños, buscando constantemente el contacto, las caricias y los momentos de descanso juntos, razón por la cual se recomienda para las personas mayores de 50 años. No es un perro especialmente atlético, por lo que no requiere largas caminatas ni rutinas de ejercicio exigentes. A todo esto se suma su temperamento paciente, afectuoso y tranquilo.

El bichón frisé es un perro con una personalidad alegre y juguetona. Disfruta del contacto humano y suelen encajar perfectamente en el papel de perro faldero, siempre buscando estar cerca de sus dueños. Le encanta socializar, pasear y mostrar su naturaleza cariñosa, por lo que los paseos con él suelen ser agradables y tranquilos, convirtiéndose en uno de los momentos más importantes del día para ambos.

El caniche es un perro muy inteligente, alegre y juguetón, lo que lo convierte en una opción excelente para muchas personas mayores. Le encanta recibir atención, mimos y caricias, y aprende rápido, lo que lo hace perfecto para el adiestramiento. Esta capacidad de adaptación, unida a su carácter afectuoso, lo convierte en el mejor compañero de vida, siempre dispuesto a integrarse en el hogar.

Corgi

El origen de esta raza se encuentra en Gales, concretamente en la región de Pembrokeshire. También existen teorías que sugieren que llegaron a Gales a través de comerciantes flamencos en el siglo X o que descienden de perros tipo Vallhund que llevaron los vikingos. El término «corgi» tiene varias interpretaciones; en galés puede significar «perro enano» o simplemente «perro pequeño» («cor» perro y «gi» pequeño).

Se trata de una raza que tiene un pelaje denso de varias capas que precisa de un par de cepillados semanales como mínimo para mantenerse sano, saludable y brillante. Por lo demás, es suficiente con bañarlo una vez al mes aproximadamente. Lo más importante respecto a su cuidado son los estímulos mentales para evitar el aburrimiento; agradece enormemente sesiones de entrenamientos y largos paseos donde descargar su energía.

Se suele decir que son perros bastante «charlatanes», ya que que suelen ladrar y vocalizar en exceso. También son juguetones y cariñosos, disfrutando de la compañía humana y buscando la interacción con sus dueños. Sin embargo, pueden ser algo tercos y testarudos en ocasiones, lo que puede requerir paciencia y constancia en su entrenamiento. En general, el Corgi es un perro afectuoso que puede ser una mascota maravillosa tanto para familias como para personas mayores que viven solas.

Entre la población mayor, el 80% de las personas mayores comparten la vida con un perro, y los que lo hacen, afirman sentirse más activos físicamente y con menores niveles de estrés. «La presencia de mascotas en los hogares ha aumentado en los últimos años, pasando de ser simplemente un animal de compañía hasta convertirse en miembros de la familia. Tener un perro en casa puede marcar una gran diferencia en la vida de las personas más mayores, ya que no solo brindan cariño y compañía, también favorecen el bienestar físico y emocional», afirma Jordi Gracia, director comercial de Stannah España.