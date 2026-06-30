¿Con qué frecuencia se deben lavar las sábanas en verano? Ni cada quince días ni una vez al mes
Los ácaros del polvo encuentran en la ropa de cama uno de sus lugares favoritos, especialmente cuando hay humedad y calor
Platón, filósofo griego, sobre el dinero: “La pobreza no llega por la disminución de la riqueza, sino por la multiplicación de los deseos”
Los psicólogos expertos coinciden: ver a alguien en un sueño no es un mensaje oculto, sino información sobre tus propios pensamientos internos
La psicología sugiere que los niños nacidos entre 1959 y 1970 no se volvieron fuertes debido a una mejor crianza, sino porque aprendieron a controlar esta emoción concreta
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