¿Con qué frecuencia se deben lavar las sábanas en verano? Ni cada quince días ni una vez al mes

Aunque en verano dormimos con menos capas y pueda parecer que las sábanas se mantienen limpias durante más tiempo, ocurre justo lo contrario. Las altas temperaturas hacen que sudemos más durante la noche, la piel pierde más células y el contacto directo durante horas provoca que las sábanas acumulen restos que no siempre son visibles.

Por eso, aunque una sábana parezca limpia y huela bien, puede estar acumulando microorganismos.

El momento exacto para cambiar las sábanas

Según los expertos en descanso, la recomendación general es cambiar las sábanas una vez a la semana. Sin embargo, durante el verano esta frecuencia puede variar dependiendo de la temperatura, la humedad y las circunstancias personales.

En los meses más calurosos, especialmente en zonas donde las noches siguen siendo sofocantes, lo ideal es reducir el tiempo entre lavados y cambiarlas cada tres o cuatro días.

El motivo es sencillo: el sudor, la humedad y el calor crean un entorno más favorable para la acumulación de bacterias, ácaros y otros microorganismos.

Aunque no se vean sucias, pueden necesitar un lavado

Uno de los errores más habituales es esperar a que las sábanas tengan manchas, huelan mal o se vean claramente deterioradas para meterlas en la lavadora.

Sin embargo, durante la noche el cuerpo libera sudor, grasa natural, células muertas y restos de productos cosméticos que quedan atrapados en los tejidos. Todo ello puede acumularse aunque visualmente parezca que la cama sigue perfecta.

Además, los ácaros del polvo encuentran en la ropa de cama uno de sus lugares favoritos, especialmente cuando hay humedad y calor.

Situaciones en las que conviene cambiarlas más a menudo

No todas las personas necesitan la misma frecuencia. Hay casos en los que los expertos recomiendan aumentar los lavados:

Si hace mucho calor: cambiar las sábanas cada pocos días ayuda a mantener una cama más fresca e higiénica.

cambiar las sábanas cada pocos días ayuda a mantener una cama más fresca e higiénica. Si se duerme con mascotas: el pelo, la suciedad y los alérgenos hacen recomendable una renovación más frecuente.

el pelo, la suciedad y los alérgenos hacen recomendable una renovación más frecuente. Si hay alergias o asma: lavar la ropa de cama más veces puede ayudar a reducir la exposición a ácaros.

lavar la ropa de cama más veces puede ayudar a reducir la exposición a ácaros. Si alguien está enfermo: es aconsejable cambiar las sábanas cada dos o tres días para evitar que virus y bacterias permanezcan en los tejidos.

Cómo lavar las sábanas para mantenerlas realmente limpias

La frecuencia es importante, pero también lo es el lavado. Para eliminar correctamente restos y microorganismos, los expertos recomiendan adaptar la temperatura al tejido.

Para una limpieza más profunda, especialmente en casos de enfermedad o alergias, se recomienda lavar a temperaturas más altas.

especialmente en casos de enfermedad o alergias, Para tejidos delicados, es mejor utilizar programas más suaves para evitar dañarlos.

es mejor utilizar para evitar dañarlos. Es importante dejar que las sábanas se sequen completamente antes de guardarlas o volver a colocarlas.

También es recomendable alternar varios juegos de sábanas para que los tejidos duren más tiempo y mantener siempre una opción limpia disponible.

Una cama limpia mejora el descanso

Cambiar las sábanas con regularidad no solo es una cuestión de sensación de frescor. Dormir en una cama limpia ayuda a crear un ambiente más saludable, reduce la acumulación de alérgenos y favorece una mejor calidad del sueño.

En verano, cuando el calor y el sudor aumentan, la ropa de cama necesita más atención de la que parece. Porque aunque una sábana pueda parecer impecable, la higiene del descanso empieza mucho antes de verla sucia.