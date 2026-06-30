Piden colaboración ciudadana urgente para salvar a 116 perros hacinados en una casa en Alicante: «Esta situación está haciendo sufrir a los animales»

El Seprona de la Guardia Civil ha encontrado 116 perros hacinados en una vivienda de tan sólo 70 metros cuadrados. El suceso se produjo en el municipio de Confrides, en el interior de Alicante. El pequeño municipio ha solicitado urgentemente la ayuda de la Diputación de Alicante, de la Generalitat Valenciana y de la ciudadanía para gestionar el rescate de los perros.

El ayuntamiento de esa localidad, que apenas cuenta con unos centenares de habitantes, ha declarado que no tiene los suficientes recursos humanos, técnicos y veterinarios para hacer frente a la intervención correspondiente. La propietaria de los animales es una ciudadana centroeuropea de 50 años dedicada a la cría de canes.

Hallazgo

El 23 de junio, agentes del Seprona y veterinarios autonómicos, en una inspección conjunta, descubrieron el caso. Los animales, en su mayoría Yorkshire y de tamaño pequeño, se encontraban encerrados en jaulas dentro del inmueble. La vivienda de Confrides pertenece a una mujer centroeuropea de unos 50 años, que se dedica a la cría y que actualmente se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad.

Los informes de los Servicios Veterinarios Oficiales de la Generalitat alertaron del riesgo inminente de propagación de brotes infecciosos debido a las deficiencias higiénicas graves que existían en el domicilio. Infecciones como parvovirosis o la tos de las perreras son comunes en estos casos de falta de espacio y ventilación.

Un ayuntamiento sin recursos

Rubén Pico, alcalde de Confrides, ha dado constancia de la desesperación de la administración local ante la falta de la Policía Local o técnicos municipales para tratar este o muchos otros problemas. El ayuntamiento, en su comunicado de urgencia, ha reiterado su doble problema: tanto rescatar a los animales como dar asistencia social a la dueña.

El pueblo no cuenta ni con agentes de Policía Local, ni veterinario municipal, ni vehículos de transporte animal, lo que dificulta la gestión del operativo. El ayuntamiento ya intentó desde un inicio contactar con protectoras cercanas, las cuales respondían que sus plazas estaban saturadas. Por ello, han catalogado la situación como una urgencia autonómica que requiere de una reubicación escalonada y progresiva.

Ya se ha solicitado la colaboración activa de colectivos animalistas, protectoras y particulares con el fin de poder reasignar a los animales en lugares de acogida de forma provisional o indefinida.