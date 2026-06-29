Perros en las cunetas: el 32% de los abandonos se producen coincidiendo con las vacaciones de verano

La Real Sociedad Canina de España (RSCE) acaba de presentar formalmente su campaña estival con un diagnóstico claro: la movilidad vacacional en coche es el detonante más directo del repunte anual de abandonos de perros en España. No se trata de una coincidencia estadística, sino de una relación causal documentada que la organización lleva años analizando y que este verano vuelve a poner en el centro del debate.

Según los datos que maneja la RSCE, un tercio de los abandonos anuales de perros en España se concentra en los meses de julio y agosto, coincidiendo con el período de mayor movilidad por carretera del año. La Dirección General de Tráfico (DGT) registró el pasado verano más de 100 millones de desplazamientos en esos dos meses, con 52 millones sólo en agosto, una cifra que ilustra la magnitud del fenómeno.

El nexo entre ambas realidades lo explica la propia organización: en torno al 32% de los abandonos estivales están vinculados a una falta de planificación sobre qué hacer con el animal durante las vacaciones. Una decisión que, según la RSCE, debería contemplarse con la misma antelación que la reserva del hotel o la compra de los billetes, pero que muchos propietarios postergan hasta el último momento.

Planificar con tiempo

La RSCE insiste en que la primera opción, siempre que sea posible, es viajar con el perro. La oferta de alojamientos, campings y destinos pet friendly no ha dejado de crecer en los últimos años, y más de la mitad de los propietarios ya opta por no separarse de su animal en vacaciones. Esta alternativa elimina por completo el problema de la planificación y refuerza el vínculo entre el animal y su familia.

Cuando viajar con el perro no es viable, la organización propone alternativas perfectamente planificables con antelación: dejarlo al cuidado de familiares o personas de confianza, contratar los servicios de un cuidador profesional, o reservar plaza en una guardería de día o una residencia canina. Ninguna de estas opciones es improvisable en el último momento, lo que convierte la previsión en el elemento central de la solución.

Cerca de un tercio de los propietarios opta por dejar a su perro con familiares, amigos o en una residencia canina cuando no puede llevarlo de viaje. Este dato, extraído de los hábitos de desplazamiento con mascotas, confirma que la mayoría de los dueños sí planifica y encuentra alternativas. El problema se concentra en el porcentaje que no lo hace y que acaba tomando la decisión equivocada en el peor momento.

1.200 euros al año

Mantener un perro en España implica un gasto medio de 105 euros al mes, lo que equivale a unos 1.200 euros anuales. A esa cifra deben sumarse los costes específicos del período vacacional: una estancia en una residencia canina, los servicios de un cuidador profesional o incluso los gastos extra que implica viajar con el animal a un destino pet friendly tienen un precio que debe preverse con tiempo en el presupuesto.

La RSCE subraya que estos costes forman parte inherente de la responsabilidad que implica tener un animal de compañía. El abandono no es una solución económica: genera un coste social, logístico y emocional que recae sobre las protectoras, los servicios municipales y, sobre todo, sobre el propio animal. Prever el gasto vacacional con tiempo es, en este sentido, tanto una cuestión ética como práctica.

El perfil más habitual del perro que acaba abandonado en verano refuerza esta lectura. Se trata de un animal adulto, de tamaño medio y mestizo, que ya ha convivido durante tiempo en un hogar. No es un cachorro recién adquirido ni una raza de moda: es un perro con historia que acaba en el arcén de una autovía, en una gasolinera o a la puerta de una protectora porque su propietario no planificó a tiempo qué hacer con él.

Prevenir el abandono

El presidente de la RSCE, José Miguel Doval, resume el espíritu de la campaña con una frase que no deja margen a la interpretación: «Un perro no entiende de calendarios, reservas ni agostos. Entiende de vínculo, familia y cuidado.» La organización insiste en que las vacaciones pueden organizarse de muchas formas distintas, pero siempre con previsión y nunca a costa del abandono del animal.

La Real Sociedad Canina de España, fundada en 1911 y única entidad española reconocida por la Fédération Cynologique Internationale (FCI), lleva más de un siglo trabajando por el bienestar canino y la conservación de las razas. La campaña estival es una de sus iniciativas más visibles y llega cada año cuando el riesgo de abandono de perros empieza a crecer, semanas antes de que agosto aparezca en el calendario.

La organización recuerda, además, que el abandono no sólo provoca sufrimiento animal, sino también un coste económico y logístico considerable para las protectoras y los servicios municipales que deben atender a los animales recogidos durante el verano. Prevenir el abandono de perros es una responsabilidad compartida que empieza, precisamente, cuando se empieza a planificar el viaje, no cuando ya es demasiado tarde para hacerlo.