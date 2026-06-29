Descubre las actividades forestales y ‘pet-friendly’ gratuitas para este verano en la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid organiza más de 200 actividades medioambientales gratuitas este verano para descubrir y conservar la biodiversidad regional. La programación se desarrollará los fines de semana y festivos de julio, agosto y septiembre, previa reserva, en los nueve Centros de Educación Ambiental y en entornos naturales de la región.

Entre las propuestas, hay talleres, juegos, sendas, exposiciones, charlas y rutas guiadas adaptadas a distintos públicos y edades. La edición de 2026 añade dos novedades a sus actividades medioambientales: el sello Madrid Forestal y el distintivo pet-friendly, identificables en la guía de la Red de Centros.

Madrid Forestal

El sello Madrid Forestal identifica las actividades diseñadas para dar a conocer la gestión de los montes, la diversidad forestal y sus aportaciones al ecosistema. La Red de Centros publica una guía donde los ciudadanos pueden localizar todas las propuestas con este distintivo.

Una de las propuestas con sello Madrid Forestal es Por el Bosque Vivo, un programa de voluntariado para todos los públicos previsto para el 18 de julio en la Finca Caserío del Henares, en colaboración con WWF Madrid. La actividad fomenta la conservación de los bosques de los ríos Henares y Jarama, integrados en el Parque Regional del Sureste.

El sello pet-friendly debuta con la visita al Arboreto Luis Ceballos (San Lorenzo de El Escorial), el 4 de julio, para quienes quieran ir acompañados de su perro con correa. Los animales deben cumplir los requisitos sanitarios y no presentar dificultades de socialización. La reserva previa es obligatoria para participar en cualquier actividad de la programación.

Toda la familia

La programación para los más pequeños incluye una actividad sensorial en Polvoranca el 18 de julio para bebés de 0 a 3 años, en la que descubrirán la naturaleza mediante juegos con agua y exploración de texturas. La propuesta combina el contacto con el medioambiente con la estimulación temprana.

El 23 de agosto en Chapinería, los niños a partir de cinco años conocerán las ranas, los sapos, las salamandras y los tritones de la región, así como sus formas de respirar y defenderse. El 6 de septiembre en El Campillo (Rivas-Vaciamadrid), la Senda del Búho guiará a los asistentes por las plantas y animales de los cortados del Soto de Bayona.

Los adultos encontrarán propuestas igualmente atractivas. El 16 de agosto en Bosque Sur (Leganés), un huerto participativo permitirá identificar hortalizas de temporada y preparar la siembra. El 4 de julio en el Valle del Lozoya (Garganta de los Montes), una visita a la dehesa de Somosierra descubrirá ejemplares arbóreos centenarios.

Red de Centros

La red de Centros de Educación Ambiental de la Comunidad de Madrid integra nueve espacios: El Águila (Chapinería), Arboreto Luis Ceballos (San Lorenzo de El Escorial), El Campillo (Rivas-Vaciamadrid), Caserío de Henares (San Fernando de Henares), Valle del Lozoya (Garganta de los Montes), Hayedo de Montejo (Montejo de la Sierra), Guadarrama Río Arena (Arroyomolinos), Polvoranca y Bosque Sur (Leganés). En todos ellos, expertos ambientales dirigen el aprendizaje.

El Hayedo de Montejo, uno de los bosques de hayas más meridionales de Europa, ofrece itinerarios guiados durante todo el verano, cuya programación puede solicitarse en la web Sierra del Rincón. La reserva es imprescindible para acceder a este espacio de alto valor ecológico, que los visitantes recorren con guías especializados en la flora y fauna del Sistema Central.

A la oferta autonómica se añaden las rutas guiadas en los cuatro espacios de la vertiente madrileña del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama: La Pedriza, Valle de la Fuenfría, Valle del Paular y Peñalara. La programación de estos enclaves, disponible durante todo el verano, puede consultarse en la web del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Las actividades medioambientales de la Comunidad de Madrid conforman una programación que combina ocio, aprendizaje y compromiso con la conservación de la biodiversidad. La gratuidad de la oferta garantiza el acceso de toda la ciudadanía a los entornos naturales de la región. Toda la información está disponible en la Red de Centros de Educación Ambiental.