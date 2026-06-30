Éstas son las 7 razas raras de perros grandes con un espíritu leal inigualable

Cuando hablan de perros grandes lo primero que viene a la cabeza de muchas personas son las razas populares como el pastor alemán o el labrador, pero existen ejemplares mucho menos conocidos que destacan por su físico impactante y su carácter fiel y protector. Además, algunas de estas razas no existen fuera de sus países de origen, lo que las convierte en auténticos tesoros para los amantes de los perros. La recopilación de la World Animal Foundation muestra cuáles son las siete de las razas gigantes más raras que destacan por su lealtad y su vínculo fuerte con sus familias.

El estudio y las razas

La World Animal Foundation, cuya función es proteger la vida silvestre y el medio ambiente, lanzó un estudio de las siete razas de perros más grandes:

Leonberger: de origen alemán. Un perro que puede superar los 70 kilos fácilmente. Además de su aspecto característico, destaca por ser tranquilo, cariñoso y sobre todo paciente con los niños, lo que le ha dado la fama como un gran perro familiar.

Tornkjak: procedente de los Balcanes. Este perro fue criado durante siglos para proteger rebaños, frente a los depredadores. Además, es un perro independiente, muy inteligente y leal a quienes considera parte de su familia.

Boerboel: una raza sudafricana y se le conoce por cuidar de las granjas. Por otro lado, posee una fuerza física llamativa, pero también destaca por desarrollar un fuerte apego hacia sus propietarios cuando recibe una socialización adecuada.

Kangal: uno de los mejores perros guardianes. Es famosos por proteger rebaños frente a grandes depredadores y su instinto protector y su serenidad lo convierten en una de las razas más admiradas.

Kuvasz: una raza de origen húngaro. Su elegancia se combina con una gran capacidad para proteger a su familia. Además, es un perro reservado con los extraños, pero muy fiel con quienes conviven con él.

Cão de Serra de Estrela: uno de los grandes razas portuguesas. Un perro criado para vigilar ganado en zonas montañosas, destacando por su valentía, inteligencia y capacidad para tomar decisiones independientes.

Black Russian Terrier: un perro con el que se trabaja en tareas militares y de vigilancia. Destaca porque es muy robusto y emplea su inteligencia, obediencia y su enorme devoción hacia su familia.

Unas razas únicas

Todas estas razas comparten un tamaño similar, pero lo que las diferencia es su capacidad para crear vínculos muy fuertes con sus dueños. Por eso, se elegían para proteger a personas, ganado o propiedades durante generaciones. Aunque, la mayoría necesita espacio, ejercicio diario y una educación constante para desarrollar su potencial.

¿Qué requiere tener un perro grande?

Un perro gigante no es para cualquiera. A la hora de elegir una raza de gran tamaño se recomienda valorar los aspectos como el espacio disponible, el coste de alimentación, los cuidados veterinarios y el tiempo necesario para su educación y socialización. Además, poseen una fidelidad única, pero al mismo tiempo requieren un gran compromiso por parte de sus propietarios.