El España-Austria se podrá ver en las pantallas gigantes de la plaza de Colón

España quiere que la Plaza Colón de Madrid sea una fiesta. Este jueves los de Luis de la Fuente tienen la importante misión de buscar una plaza en octavos de final del Mundial enfrentándose a Austria. Un partido muy importante que contará desde la capital con miles de aficionados, algo que no ocurría desde la primera jornada ante Cabo Verde y que vuelve para ser el jugador número 12.

A pesar de la buena iniciativa de la Comunidad de Madrid, la mala fortuna con el calendario hizo imposible que las pantallas gigantes estuvieran en los dos últimos partidos. Contra Arabia Saudí se canceló por las altas temperaturas al ser a las 18:00 en pleno verano; y ante Uruguay era imposible, al ser un partido que en nuestro horario empezaba a las 02:00 de la madrugada. Dos impedimentos que impidieron a los aficionados españoles salir a la calle para ver juntos el partido.

Colón vivirá el España-Austria como una fiesta

Es porque este jueves a las 21:00 horas no hay ningún obstáculo para que la Plaza Selección, ubicada en la Plaza de Colón en Madrid, sea de nuevo el punto de encuentro para que los seguidores españoles puedan animar a la Selección ante Austria. Según informó la RFEF, el recinto abrirá el jueves 2 de julio a las 16:00 y cerrará cuando termine el partido.

Antes de que empiece el España-Austria, el recinto contará con actividades de animación, música, zonas de restauración y espacios dedicados a los aficionados. La entrada será gratuita hasta completar el aforo, como en las anteriores jornadas del torneo. De esta forma, la Plaza Selección volverá a convertirse en el epicentro del ambiente mundialista para quienes quieran vivir el partido en directo junto a los seguidores de la Selección.